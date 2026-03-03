Špan – trgovec leta 2025

Priznanje je potrditev dolgoletnega in doslednega dela podjetja ter zaupanja, ki ga Špan uživa med strankami in poslovnimi partnerji.

Naziv trgovec leta prejme prodajni partner, ki izstopa po celostnem pristopu k strankam – od kakovostnega svetovanja in prodajnih rezultatov do zanesljive poprodajne podpore ter urejenih procesov. Poseben poudarek je namenjen tudi dolgoročnim odnosom, stabilnosti poslovanja in razumevanju potreb poslovnih uporabnikov, ki pri gospodarskih vozilih pričakujejo predvsem zanesljivost, prilagodljivost in jasno podporo.

FOTO: Anej Ferko

V Centru mobilnosti Špan že več kot štiri desetletja gradijo svojo zgodbo na jasnih vrednotah: strokovnosti, odgovornosti in visoki ravni kakovosti v prodaji. Te vrednote ostajajo temelj delovanja tudi danes. Pri delu z vozili Volkswagen Gospodarska vozila se podjetje osredotoča na praktične rešitve, ki strankam omogočajo učinkovito in nemoteno poslovanje – ne glede na to, ali gre za samostojne podjetnike, manjša podjetja ali večje vozne parke.

Ponudba podjetja Špan presega zgolj nakup vozila. Strankam stojijo ob strani skozi celoten proces – od prvega pogovora in izbire ustreznega modela do financiranja, prilagoditev vozila, servisnih storitev, registracije in zavarovanja. Za različne gospodarske dejavnosti lahko vsa gospodarska vozila opremijo tudi z modularno opremo Aluca in Storevan, prilagojeno željam in potrebam posamezne stranke. Prav celostna obravnava ustvarja razliko in dolgoročno zaupanje.

FOTO: Špan

»To priznanje razumemo kot potrditev poti, po kateri hodimo že več kot 40 let. Špan je zrasel iz jasne zaveze kakovosti v prodaji in osebnemu odnosu do strank, kar ostaja naše vodilo tudi danes. Nagrada trgovec leta 2025 je rezultat dela celotne ekipe, ki verjame v strokovnost, odgovornost in dolgoročno sodelovanje. Hvaležni smo vsem strankam za zaupanje in ponosni, da nas prepoznavajo kot partnerja, na katerega se lahko zanesejo.« Damjan Špan, direktor.

Priznanje trgovec leta 2025 je rezultat skupnega dela celotne ekipe, ki vsakodnevno deluje z jasnim ciljem: strankam ponuditi zanesljive rešitve in celovito izkušnjo na enem mestu.

FOTO: Anej Ferko

Prejeto priznanje za podjetje Špan ni zgolj dosežek, ampak tudi obveza – obveza k ohranjanju in nadgrajevanju standardov kakovosti, nenehnemu poslušanju potreb trga in k razvoju vloge zanesljivega partnerja na področju gospodarskih vozil tudi v prihodnje.

Naročnik oglasne vsebine je Špan