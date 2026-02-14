Španija, kitajski proizvodni raj

Ni skrivnost, da kitajski avtomobilski proizvajalci v Evropi nimajo namena le prodajati avtomobilov, ampak jih tukaj tudi izdelovati. Vzrok je v pritisku EU, ki je za njihove električne avtomobile že uvedla tako imenovane kazenske carine, zdaj pa se vse bolj govori, da bo prihodnja podpora avtomobilistom močno povezana s pogojem evropske proizvodnje. Kitajci, konkretno BYD, so jo najprej vzpostavili na Madžarskem, zdaj je vse bolj v ospredju Španija.

Španija se zdi skoraj raj za kitajsko proizvodnjo električnih vozil, tako zaradi konkurenčnih stroškov dela kot zaradi vzpostavljene dobavne verige za avtomobilsko industrijo, pa tudi velikih vlaganj v infrastrukturo. Ni nepomembno, da je bila vlada Pedra Sáncheza ena tistih, ki so ob predlanskem sprejetju kazenskih carin za kitajske električne avtomobile glasovali proti. Sánchez je po obisku Kitajske septembra 2024 izrecno pozval evropsko komisijo in druge države članice, naj ponovno preučijo svoje stališče, pri čemer je poudaril potrebo po izogibanju obsežnemu spopadu s strateškim partnerjem. A so se potem carine vseeno zgodile.

Je pa morda tudi zaradi španskega stališča danes v tej veliki državi kar nekaj kitajskih načrtov za proizvodnjo avtomobilov. Prvi je bil tu Chery, ki na območju Barcelone v nekdanji Nissanovi tovarni vzpostavlja proizvodnjo za znamki Jaecco/Omoda. Sprva bodo proizvajali iz sestavnih delov, pripeljanih iz Kitajske, po zadnjih signalih pa naj v Barceloni ne bi le sestavljali, ampak nekatere stvari tudi izdelali. V Barceloni bodo tako pripravili modela omoda 5 in jaecco 7, poleg prodaje na evropskih trgih, bi ju od tod izvažali še v Latinsko Ameriko.Evropski Ford, ki je znova v težavah zaradi presežnih zmogljivosti, se s kitajskim Geelyjem po navedbah Reutersa pogovarja, da bi mu v tovarni v Valencii omogočil proizvodnjo njihovih avtomobilov. Fordova tovarna v bližnjem Almussafesu, ki trenutno proizvaja le ford kugo, je leto 2024 sklenila z manj kot 100 tisoč izdelanimi avti, kar je daleč od rekordnih skoraj 450 tisoč iz leta 2004.

Kot piše Quattroruote, bi se omenjenim lahko pridružil še Changan, podjetje menda pretresa različne možnosti za širitev v Evropi, njihova delegacija pa naj bi že večkrat obiskala Španijo. Podobno naj bi o Španiji kot proizvodni lokaciji razmišljala BYD in Great Wall.

Podjetje Leapmotor pa je odločilen korak že naredilo, njihova proizvodnja se bo začela v tovarni skupine Stellantis v Zaragozi. Pri tem moramo vedeti, da je Stellantis delni lastnik podjetja Leapmotor, ki sicer v Evropi, tudi pri nas, hitro povečuje prodajo. V Zaragozi pa ima Stellantis skupaj s kitajskim baterijskim prvakom CATL tudi pravkar odprto novo tovarno baterij, v kateri izdelujejo trenutno najbolj zaželene baterije s katodo iz litij-železovega fosfata.