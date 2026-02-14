  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    Španija, kitajski proizvodni raj

    Avtomobilska industrija: Po Madžarski je zdaj med Kitajci najbolj zaželena Španija
    Španski premier Pedro Sánchez je bil jeseni 2024 na obisku pri kitajskem predsedniku Xi Jinpingu in je kasneje nasprotoval evropskim dodatnim carinam na kitajske električne avte. Teh bodo očitno vse več izdelovali prav v Španiji. FOTO: China Daily Via Reuters
    Galerija
    Španski premier Pedro Sánchez je bil jeseni 2024 na obisku pri kitajskem predsedniku Xi Jinpingu in je kasneje nasprotoval evropskim dodatnim carinam na kitajske električne avte. Teh bodo očitno vse več izdelovali prav v Španiji. FOTO: China Daily Via Reuters
    Gašper Boncelj
    14. 2. 2026 | 00:00
    3:21
    A+A-

    Ni skrivnost, da kitajski avtomobilski proizvajalci v Evropi nimajo namena le prodajati avtomobilov, ampak jih tukaj tudi izdelovati. Vzrok je v pritisku EU, ki je za njihove električne avtomobile že uvedla tako imenovane kazenske carine, zdaj pa se vse bolj govori, da bo prihodnja podpora avtomobilistom močno povezana s pogojem evropske proizvodnje. Kitajci, konkretno BYD, so jo najprej vzpostavili na Madžarskem, zdaj je vse bolj v ospredju Španija.

    Španija se zdi skoraj raj za kitajsko proizvodnjo električnih vozil, tako zaradi konkurenčnih stroškov dela kot zaradi vzpostavljene dobavne verige za avtomobilsko industrijo, pa tudi velikih vlaganj v infrastrukturo. Ni nepomembno, da je bila vlada Pedra Sáncheza ena tistih, ki so ob predlanskem sprejetju kazenskih carin za kitajske električne avtomobile glasovali proti. Sánchez je po obisku Kitajske septembra 2024 izrecno pozval evropsko komisijo in druge države članice, naj ponovno preučijo svoje stališče, pri čemer je poudaril potrebo po izogibanju obsežnemu spopadu s strateškim partnerjem. A so se potem carine vseeno zgodile.

    Je pa morda tudi zaradi španskega stališča danes v tej veliki državi kar nekaj kitajskih načrtov za proizvodnjo avtomobilov. Prvi je bil tu Chery, ki na območju Barcelone v nekdanji Nissanovi tovarni vzpostavlja proizvodnjo za znamki Jaecco/Omoda. Sprva bodo proizvajali iz sestavnih delov, pripeljanih iz Kitajske, po zadnjih signalih pa naj v Barceloni ne bi le sestavljali, ampak nekatere stvari tudi izdelali. V Barceloni bodo tako pripravili modela omoda 5 in jaecco 7, poleg prodaje na evropskih trgih, bi ju od tod izvažali še v Latinsko Ameriko.Evropski Ford, ki je znova v težavah zaradi presežnih zmogljivosti, se s kitajskim Geelyjem po navedbah Reutersa pogovarja, da bi mu v tovarni v Valencii omogočil proizvodnjo njihovih avtomobilov. Fordova tovarna v bližnjem Almussafesu, ki trenutno proizvaja le ford kugo, je leto 2024 sklenila z manj kot 100 tisoč izdelanimi avti, kar je daleč od rekordnih skoraj 450 tisoč iz leta 2004.

    Kot piše Quattroruote, bi se omenjenim lahko pridružil še Changan, podjetje menda pretresa različne možnosti za širitev v Evropi, njihova delegacija pa naj bi že večkrat obiskala Španijo. Podobno naj bi o Španiji kot proizvodni lokaciji razmišljala BYD in Great Wall.

    Podjetje Leapmotor pa je odločilen korak že naredilo, njihova proizvodnja se bo začela v tovarni skupine Stellantis v Zaragozi. Pri tem moramo vedeti, da je Stellantis delni lastnik podjetja Leapmotor, ki sicer v Evropi, tudi pri nas, hitro povečuje prodajo. V Zaragozi pa ima Stellantis skupaj s kitajskim baterijskim prvakom CATL tudi pravkar odprto novo tovarno baterij, v kateri izdelujejo trenutno najbolj zaželene baterije s katodo iz litij-železovega fosfata.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Več iz teme

    KitajskaŠpanijaavtomobilska industrijaelektrični avtomobili

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Španija, kitajski proizvodni raj

    Avtomobilska industrija: Po Madžarski je zdaj med Kitajci najbolj zaželena Španija
    Gašper Boncelj 14. 2. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Slovenska hiša

    Prvi mož FIS v slovenski hiši obiskal Petra Prevca

    Johan Eliasch je obiskal slovensko hišo na olimpijskih igrah v Cortini, kjer je spregovoril tudi s Petrom Prevcem.
    13. 2. 2026 | 22:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Predazzo

    Domen Prevc najboljši na treningu: Bilo je kratko, a sladko

    V Predazzu je za nami zadji trening skakalcev pred jutrišnjo olimpijsko tekmo na veliki skakalnici. Spet je dobro nastopil Domen Prevc, k bo jutri prvi favorit.
    13. 2. 2026 | 20:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dvanajstkratni udeleženec tekme zvezd Chris Paul se poslavlja

    Legendarni košarkar je pri 40 letih na družabnih omrežjih naznanil, da je končal svojo športno pot.
    13. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Carine

    Kar 90 odstotkov stroškov Trumpovih carin nosijo ameriška podjetja in potrošniki

    Poročilo je bilo objavljeno v času, ko Trumpov carinski režim in grožnje z novimi carinami kritizirajo doma in na tujem.
    13. 2. 2026 | 19:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Predazzo

    Domen Prevc najboljši na treningu: Bilo je kratko, a sladko

    V Predazzu je za nami zadji trening skakalcev pred jutrišnjo olimpijsko tekmo na veliki skakalnici. Spet je dobro nastopil Domen Prevc, k bo jutri prvi favorit.
    13. 2. 2026 | 20:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dvanajstkratni udeleženec tekme zvezd Chris Paul se poslavlja

    Legendarni košarkar je pri 40 letih na družabnih omrežjih naznanil, da je končal svojo športno pot.
    13. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Carine

    Kar 90 odstotkov stroškov Trumpovih carin nosijo ameriška podjetja in potrošniki

    Poročilo je bilo objavljeno v času, ko Trumpov carinski režim in grožnje z novimi carinami kritizirajo doma in na tujem.
    13. 2. 2026 | 19:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo