Športni terenci kraljujejo, električni se podvajajo, dizel na obrobju

Avtomobili so se lani kar prodajali, bilo je tudi več kitajskih, ki pa so še daleč od močnejšega deleža. Res izrazito trg še naprej zaznamujejo takšni in drugačni športni terenci. Številke električnih so po slabem predlanskem letu kar konkretno zrasle. Tudi hibridnih so prodali več. Bencinska glavnina je še močna, dizli pa so vse bolj na obrobju.

Slovenski avtomobilski trg se je lani uradno okrepil, dobrih 57 tisoč prodanih avtomobilov je bilo za 8 odstotkov več kot leta 2024, ko se je tudi izboljšal za nekaj odstotkov, prav tako leto pred tem. Lahko bi govorili o počasnem pokoronskem okrevanju, med katerim pa je vsako leto nekaj več enodnevnih registracij, ki realno številko znižujejo. Kakorkoli, pred koronsko krizo je trg leta 2019 uradno dosegel celo 73 tisoč avtomobilov, nato je do leta 2022 upadel na le 46 tisoč, potem se je počasi začel dvigati. Ob rasti v zadnjih treh letih je vseeno v zraku vprašanje, ali bo še kdaj dosegel tiste visoke številke.

Minulo leto je po svoje zaznamoval prihod novih kitajskih imen, ki jih je na trgu že veliko. Ali veliko število teh znamk res pomeni tudi velik delež? Koliko so lani v prodaji pridobili električni avtomobili? Katera kategorija je še rasla, katera je vse bolj na obrobju. Katerih rabljenih avtomobilov se največ uvozi v Slovenijo?