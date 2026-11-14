Spring za Dacijino novo pomlad

Dacia je bila za Renault vrsto let nepričakovano velika zgodba o uspehu, kljub temu se nizkocenovne znamke ni hotel lotiti nihče drug. Dolgo se je zdelo, da lahko Dacia električno mobilnost uvaja bolj počasi, od letos pa je evropski trg lačen predvsem električnih avtomobilov in Dacia nujno potrebuje sveže tovrstne izdelke. Najprej bo to povsem nov spring in potem še kaj drugega. Novi spring je zelo drugačen od prvega modela s tem imenom. Pomemben je tudi za novomeški Revoz, saj se njegova proizvodnja, tako kot proizvodnja nissana pixa, uvaja ob še svežem tehničnem sorodniku renaultu twingu.

Prva različica springa je temeljila na modelu kwid, tokrat si deli evropsko platformo s twingom in pixom. Zakaj se je Dacia odločila tako? »Prvi spring je bil pripravljen na podlagi takratnih industrijskih možnosti v skupini Renault. To je Dacii omogočilo zgodnji vstop na trg električnih vozil in vsega skupaj 210 tisoč strank. Z drugo generacijo smo spremenili vse razen imena, zasnovana je predvsem za evropske kupce, temelji na namenski električni platformi RGEV small skupine Renault,« nam je odgovoril John Cleworth, podpredsednik Dacie, pristojen za izvedbo produktov.

John Cleworth, Dacia: Pri springu smo spremenili prav vse razen imena. FOTO: Dacia

Dacio spring so tako kot twinga pripravili hitro, v slabih dveh letih. Avtomobil je dolg 386 centimetrov, torej je nekoliko daljši od twinga, tudi višji. Ima enak pogon, 60-kilovatni motor dobavlja Shanghai e-drive, baterijo LFP (katoda iz litij-železovega oksida) z zmogljivostjo 27,5 kWh pa Catl. Doseg je vsaj uradno 250 kilometrov, malce manj kot pri twingu. Glede polnjenja so možnosti enake, z dodatno opremo je možno tudi hitro z enosmernim tokom in močjo 50 kW.

V čem naj se spring pri kupcih loči od twinga? Cleworth pravi, da gre za dve ločeni in dopolnjujoči se vozili, zasnovani glede na različna pričakovanja kupcev. Twingo je po njegovem opisu pozicioniran bolj igrivo, urbano in tehnološko usmerjeno, spring pa da ubira bolj racionalen pristop. Med drugim ima daljši zadnji previs, nekaj več prostora v kabini in prtljažniku in za doplačilo še manjši sprednji prtljažnik, frunk. No, mi pa dodajmo, da nima twingovih vzdolžno pomičnih zadnjih sedežev, ki se nam zdijo koristni. Dacijin tekmec ima tudi manjša kolesa, premer je 16 palcev.

Dodatki v slogu Daciinega sistema you clip FOTO: Dacia

V notranjosti je spring podoben twingu, ima pa nekaj lastnih oblikovnih detajlov. FOTO: Dacia

Proizvodnjo springa, kot rečeno, v Revozu že uvajajo, avtomobil izdelujejo na isti proizvodni liniji kot twinga. Za spomladi je pri obeh načrtovana tudi različica z volanom na desni za Veliko Britanijo, ki je velik trg in s tem pomemben za tovarniške količine.

Po Cleworthovih besedah je novomeška lokacija proizvodnje za spring pomembna zaradi dolgoletnega znanja in izkušenj tovarne pri izdelavi majhnih avtomobilov. Zdaj tudi zato, da se z več modeli doseže ekonomija obsega. Novo mesto je blizu Dacijinih glavnih trgov, zaradi česar se lahko doseže večjo odzivnost industrije in se lahko, odvisno od lokalnih predpisov, vozilo uvrsti v nacionalne sheme podpore za električna vozila. Kot je znano, so na primer v Franciji subvencije in socialni lizing za e-avtomobile na voljo le za modele, izdelane v Evropi. Podobne so zahteve za podporo v Veliki Britaniji, tudi evropska komisija teži k temu, da bi tako ali drugače podpirali le izdelke z evropskim poreklom.

Za doplačilo je spredaj še manjši odlagalni prostor za kabel. FOTO: Dacia

Prtljažnik je malce večji kot v twingu, tudi zadnji previs. Ni pa vzdolžno pomičnih zadnjih sedežev. FOTO: Dacia

Na naše vprašanje, ali bo lokalizacija proizvodnje še kaj večja, nam je sogovornik dejal: »Podrobnega deleža sestavnih delov glede na državo izvora ne razkrivamo; lahko pa povemo, da novi spring že zdaj združuje močno evropsko industrijsko prisotnost z izbranimi globalnimi tehnologijami, pri čemer pričakujemo, da se bo delež evropskih virov povečeval, saj bo dobavna veriga postajala vse bolj lokalizirana.« Po informacijah iz Catla naj bi baterije izdelovali na Madžarskem, a se je to doslej zaradi različnih razlogov, tudi okoljskih, že nekajkrat odmaknilo.

Ko smo o posebnostih proizvodnje springa vprašali tovarno v Novem mestu, so nam dejali, da gre večinoma za nadgradnjo obstoječega procesa, za prilagajanje podaljšanemu podvozju, drugačnim dimenzijam karoserije in drugačnim sestavnim delom, kot so žarometi in plastični deli. Ena večjih razlik pa izhaja iz dejstva, da ima dacia spring zadnji odbijač, sestavljen iz treh delov, medtem ko je pri twingu iz enega samega. Posledično so morali v Revozu, glede na to, da odbijače brizgajo in lakirajo sami, v zelo kratkem času razviti specifičen proces tega postopka.

Prva generacija springa se ni dobro odrezala na varnostnem testu. Ko nas je zanimalo, kako bo z novim modelom, je John Cleworth povedal, da uradne ocene Eura NCAP za zdaj ni, saj postopek še poteka, zato ne bodo ugibali o rezultatu: »Lahko pa rečemo, da je novi spring velik korak naprej v primerjavi s prejšnjo generacijo glede platforme, strukture, stabilnosti in varnostne opreme.«

Spring bo s proizvodnjo v Revozu v Novem mestu pomemben tudi zaradi subvencij, ki so vezane na evropsko izdelavo. FOTO: Dacia

Spring je bil doslej pogosto drugi avto v gospodnijstvu, morda bo kdaj tudi prvi. FOTO: Dacia

O količinskih prodajnih načrtih pričakovano ne govorijo, kljub kitajskim tekmecem, ki jih jemljejo zelo resno, pa merijo na vodilni položaj v kategoriji najmanjših e-avtomobilov, češ da ni vse v seznamu opreme, ampak v celovitosti ponudbe, ekonomičnosti uporabe, tudi poprodaje. Pri Dacii pravijo, da mnogi kupci njihovih vozil živijo zunaj večjih mestnih središč, imajo omejen dostop do javnega prevoza, avtomobil pa uporabljajo predvsem za vožnjo na delo in vsakodnevne opravke. Da ga pogosto kupijo kot drugi avto pri hiši, pa nato postane prvi.

Springa bodo na prvih velikih evropskih trgih začeli prodajati v bližnji prihodnosti, pri nas februarja, cenovno ga pričakovano uvrščajo nekoliko pod twinga, vstopna cena bo okvirno 18 tisoč evrov, naj bi pa tudi bolje opremljen stal pod 20 tisočakov. Seveda zdaj za e-avtomobile pri nas v nasprotju s kako Francijo ali Nemčijo niso na voljo subvencije.

Bo pa Dacia kasneje, ne tako daleč v prihodnosti, uvajala še druge električne modele. Še se na primer spominjamo koncepta dacia hipster, ki bi ga lahko v proizvodni izvedbi pripravili v okviru morebitne nove evropske kategorije malih e-vozil; nenazadnje pa naj bi leta 2028 električno različico dobil tudi njihov vselej najbolje prodajani avtomobil, dacia sandero.