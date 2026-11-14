Spring za Dacijino novo pomlad

Dacia je bila za Renault vrsto let nepričakovano velika zgodba o uspehu, kljub temu se nizkocenovne znamke ni hotel lotiti nihče drug. Dolgo se je zdelo, da lahko Dacia električno mobilnost uvaja bolj počasi, od letos pa je evropski trg lačen predvsem električnih avtomobilov in Dacia nujno potrebuje sveže tovrstne izdelke. Najprej bo to povsem nov spring in potem še kaj drugega. Novi spring je zelo drugačen od prvega modela s tem imenom. Pomemben je tudi za novomeški Revoz, saj se njegova proizvodnja, tako kot proizvodnja nissana pixa, uvaja ob še svežem tehničnem sorodniku renaultu twingu.
Prva različica springa je temeljila na modelu kwid, tokrat si deli evropsko platformo s twingom in pixom. Zakaj se je Dacia odločila tako? »Prvi spring je bil pripravljen na podlagi takratnih industrijskih možnosti v skupini Renault. To je Dacii omogočilo zgodnji vstop na trg električnih vozil in vsega skupaj 210 tisoč strank. Z drugo generacijo smo spremenili vse razen imena, zasnovana je predvsem za evropske kupce, temelji na namenski električni platformi RGEV small skupine Renault,« nam je odgovoril John Cleworth, podpredsednik Dacie, pristojen za izvedbo produktov.
V čem naj se spring pri kupcih loči od twinga? Cleworth pravi, da gre za dve ločeni in dopolnjujoči se vozili, zasnovani glede na različna pričakovanja kupcev. Twingo je po njegovem opisu pozicioniran bolj igrivo, urbano in tehnološko usmerjeno, spring pa da ubira bolj racionalen pristop. Med drugim ima daljši zadnji previs, nekaj več prostora v kabini in prtljažniku in za doplačilo še manjši sprednji prtljažnik, frunk. No, mi pa dodajmo, da nima twingovih vzdolžno pomičnih zadnjih sedežev, ki se nam zdijo koristni. Dacijin tekmec ima tudi manjša kolesa, premer je 16 palcev.
Po Cleworthovih besedah je novomeška lokacija proizvodnje za spring pomembna zaradi dolgoletnega znanja in izkušenj tovarne pri izdelavi majhnih avtomobilov. Zdaj tudi zato, da se z več modeli doseže ekonomija obsega. Novo mesto je blizu Dacijinih glavnih trgov, zaradi česar se lahko doseže večjo odzivnost industrije in se lahko, odvisno od lokalnih predpisov, vozilo uvrsti v nacionalne sheme podpore za električna vozila. Kot je znano, so na primer v Franciji subvencije in socialni lizing za e-avtomobile na voljo le za modele, izdelane v Evropi. Podobne so zahteve za podporo v Veliki Britaniji, tudi evropska komisija teži k temu, da bi tako ali drugače podpirali le izdelke z evropskim poreklom.
Ko smo o posebnostih proizvodnje springa vprašali tovarno v Novem mestu, so nam dejali, da gre večinoma za nadgradnjo obstoječega procesa, za prilagajanje podaljšanemu podvozju, drugačnim dimenzijam karoserije in drugačnim sestavnim delom, kot so žarometi in plastični deli. Ena večjih razlik pa izhaja iz dejstva, da ima dacia spring zadnji odbijač, sestavljen iz treh delov, medtem ko je pri twingu iz enega samega. Posledično so morali v Revozu, glede na to, da odbijače brizgajo in lakirajo sami, v zelo kratkem času razviti specifičen proces tega postopka.
Prva generacija springa se ni dobro odrezala na varnostnem testu. Ko nas je zanimalo, kako bo z novim modelom, je John Cleworth povedal, da uradne ocene Eura NCAP za zdaj ni, saj postopek še poteka, zato ne bodo ugibali o rezultatu: »Lahko pa rečemo, da je novi spring velik korak naprej v primerjavi s prejšnjo generacijo glede platforme, strukture, stabilnosti in varnostne opreme.«
O količinskih prodajnih načrtih pričakovano ne govorijo, kljub kitajskim tekmecem, ki jih jemljejo zelo resno, pa merijo na vodilni položaj v kategoriji najmanjših e-avtomobilov, češ da ni vse v seznamu opreme, ampak v celovitosti ponudbe, ekonomičnosti uporabe, tudi poprodaje. Pri Dacii pravijo, da mnogi kupci njihovih vozil živijo zunaj večjih mestnih središč, imajo omejen dostop do javnega prevoza, avtomobil pa uporabljajo predvsem za vožnjo na delo in vsakodnevne opravke. Da ga pogosto kupijo kot drugi avto pri hiši, pa nato postane prvi.
Springa bodo na prvih velikih evropskih trgih začeli prodajati v bližnji prihodnosti, pri nas februarja, cenovno ga pričakovano uvrščajo nekoliko pod twinga, vstopna cena bo okvirno 18 tisoč evrov, naj bi pa tudi bolje opremljen stal pod 20 tisočakov. Seveda zdaj za e-avtomobile pri nas v nasprotju s kako Francijo ali Nemčijo niso na voljo subvencije.
Bo pa Dacia kasneje, ne tako daleč v prihodnosti, uvajala še druge električne modele. Še se na primer spominjamo koncepta dacia hipster, ki bi ga lahko v proizvodni izvedbi pripravili v okviru morebitne nove evropske kategorije malih e-vozil; nenazadnje pa naj bi leta 2028 električno različico dobil tudi njihov vselej najbolje prodajani avtomobil, dacia sandero.
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