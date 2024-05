Srednji križanec Hondine šole

V prispevku preberite:

S športnimi terenci se danes v Evropi sklene večina avtomobilskega posla. Čeprav je tovrstnih izdelkov že ogromno, jih proizvajalci še kar dodajajo v ponudbo. Tudi Honda, ki ima po novem tri, toliko kot vseh drugih modelov skupaj. Doslej so imeli že modela HR-V in CR-V (slednji je prav tako povsem nov), zdaj pa so med njiju uvrstili še popolnoma novo hondo ZR-V. Gre za avtomobil, ki je pripravljen na osnovi aktualnega civica in je prav tako na voljo le s hibridnim bencinsko-električnim pogonom.

Honda je znana po tem, da zelo spreminja zunanji slog svojih avtomobilov. Že če si prikličemo v spomin hondo civic, ki je v njihovi aktualni ponudbi najdlje na trgu, se lahko spomnimo, kako zelo drugačna je bila iz generacije v generacijo. ZR-V je pripravljen na njeni osnovi, a ima prav tako povsem svoj slog. Ne zdi se slab, sploh če ga pogledamo od strani, deluje elegantno. Ima nepričakovano veliko blagih linij, kot je zapisal kolega na prvi predstavitvi, skoraj malce skriva zunanjo velikost. S 4,57 metra dolžine je nekoliko krajši od honde CR-V in daljši od modela HR-V.

V kabini prevladujejo kakovostni, mehki materiali. Usločen in prijetno zaobljen je tudi sredinski tunel (pod njim je odlagalni prostor), na katerem so le tipke za vozne programe samodejnega menjalnika, za ročno zavoro in za mirovanje ustavljenega vozila.