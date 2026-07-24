Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Avtomobil redko izberemo le zaradi enega razloga. Nekoga prepriča oblika, drugega prostornost, tretjega tehnologija ali vozne lastnosti. Najboljši avtomobili pa svojo pravo vrednost pokažejo šele z vsakodnevno uporabo. Takrat ustvarjajo razliko stvari, ki jih na prvi pogled pogosto sploh ne opazimo – kakovost materialov, udobni sedeži, intuitivno upravljanje ali občutek sproščenosti, ki ga prinaša vsaka vožnja.

Prav te podrobnosti poudarjata tudi posebni seriji Night Edition in AMG Edition. Ne spreminjata značaja posameznih modelov, temveč ga nadgradita z izrazitejšim oblikovanjem, bogatejšo opremo in funkcijami, zaradi katerih je vsakodnevna vožnja nekoliko udobnejša. V posebnih izvedbah so na voljo modeli CLA, GLA, GLB in GLC – štirje avtomobili z različnimi lastnostmi, ki jih povezuje enaka pozornost do detajlov in kakovosti, po kateri je Mercedes-Benz prepoznaven že desetletja.

Mercedes-Benz CLA s prepoznavno kupejevsko silhueto in skrbno izbranimi detajli še dodatno poudarja svoj športno-elegantni značaj. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz CLA Night Edition – športna eleganca z osebnim pečatom

CLA je eden tistih avtomobilov, ki ga opaziš že na prvi pogled. Nizka kupejevska silhueta, dolga motorna maska in čiste linije ustvarjajo videz, ki ostaja eleganten tudi leta po predstavitvi modela. Namenjen je voznikom, ki avtomobil razumejo kot del svojega osebnega sloga in pri oblikovanju bolj kot trenutne trende cenijo brezčasnost. Poleg klasičnega štirivratnega kupeja je CLA na voljo tudi kot CLA Shooting Brake, ki športni eleganci doda še več prostornosti in prilagodljivosti. Je odlična izbira za vse, ki želijo dinamičen videz, hkrati pa potrebujejo več prostora za vsakodnevne obveznosti ali prosti čas.

Notranjost nadaljuje zgodbo zunanjosti. Kakovostni materiali, sodoben digitalni kokpit in intuitivno upravljanje ustvarjajo prostor, v katerem se voznik hitro počuti domače. Tehnologija je diskretno vključena v vsakdan – pomaga, povezuje in skrbi, da je vožnja bolj udobna.

Posebna serija Night Edition ta značaj še dodatno poudari. Nočni paket z značilnimi črnimi oblikovalskimi elementi poskrbi za izrazitejši videz – od ohišij zunanjih ogledal in okenskih obrob do športnih 18-palčnih platišč in toplotnoizolacijskih toniranih stekel. Čiste linije vozila dopolnjujejo tudi pogrezljive kljuke vrat, pri različici Shooting Brake pa športni videz zaokrožijo še črni strešni nosilci. Za še več udobja poskrbi paket Advance Plus, ki vključuje sistem KEYLESS-GO, ambientalno osvetlitev, brezžično polnjenje mobilnega telefona ter dodatne praktične rešitve za voznika in potnike.

Kompakten SUV z izrazitim značajem – Mercedes-Benz GLA navdušuje s športnim videzom, prestižnim udobjem in sodobnim digitalnim okoljem. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz GLA AMG Edition – športni značaj v kompaktnem SUV-ju

GLA je avtomobil, ki se brez težav prilagodi različnim življenjskim slogom. Dovolj kompakten za mestne ulice in vsakodnevne obveznosti, hkrati pa dovolj prostoren in udoben za spontane izlete, aktivne vikende in daljša potovanja. Njegova višja zasnova omogoča boljši pregled nad cesto, notranjost pa združuje občutek prostornosti, kakovostne materiale in sodobno digitalno okolje, zaradi katerega je vsakodnevna vožnja preprostejša in prijetnejša.

Posebna serija AMG Edition še dodatno poudari športni značaj modela GLA. Športni sedeži s sivimi kontrastnimi šivi ustvarjajo prestižen in dinamičen videz notranjosti, platišča AMG v velikosti 18 ali 19 palcev ter izbrani zunanji detajli poskrbijo za bolj samozavesten nastop na cesti. Poseben pečat dodata tudi kovinska barva oziroma ekskluzivni odtenek MANUFAKTUR Alpine Grey, ki še poudari prefinjen športni značaj vozila.

Gre za kombinacijo, ki ne želi izstopati za vsako ceno, temveč na subtilen način poudari tisto, zaradi česar je GLA tako priljubljen – ravnovesje med športnostjo, eleganco in uporabnostjo za vsak dan. Ob zaključku modelnega cikla je posebna serija AMG Edition tudi odlično priložnost za nakup atraktivno opremljenega premium SUV-ja.

Mercedes-Benz GLB s samozavestnim videzom, prostorno notranjostjo in premišljenimi podrobnostmi združuje udobje družinskega avtomobila in značaj prestižnega SUV-ja. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz GLB Night Edition – prostor za vsak življenjski slog

Nekateri avtomobili so ustvarjeni za voznika, drugi za družino. Mercedes-Benz GLB uspešno združuje oboje. S prepoznavno oglato obliko, prostorno notranjostjo in prilagodljivostjo je odlična izbira za vse, ki potrebujejo več prostora, a se ne želijo odpovedati značaju in prefinjenosti prestižnega SUV-ja.

Digitalno zasnovana notranjost z informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX in številnimi možnostmi povezljivosti poskrbi, da se voznik hitro počuti domače, visoka raven udobja pa omogoča sproščena potovanja tudi na daljših razdaljah.

Posebna serija Night Edition robustnemu značaju modela GLB doda še izrazitejšo oblikovno noto. Nočni paket z elementi v črni barvi – od zaščite podvozja, ohišij zunanjih ogledal in strešnih nosilcev do okenskih obrob, stranskih pragov in 19-palčnih platišč – poudari samozavesten videz vozila, toplotnoizolacijska tonirana stekla pa poskrbijo za še več udobja na poti. Paket Advance Plus vsakodnevno uporabniško izkušnjo nadgradi s sistemom KEYLESS-GO, ambientalno osvetlitvijo, brezžičnim polnjenjem mobilnega telefona, pogrezljivimi kljukami vrat in dodatnim naslonom za roke v zadnjem delu kabine. Rezultat je SUV, ki uspešno združuje prostornost, praktičnost in prepoznaven prestižni značaj.

Eleganten, prostoren in samozavesten na vseh poteh – Mercedes-Benz GLC združuje prefinjenost poslovne limuzine z vsestranskostjo športnega terenca. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz GLC – kjer se udobje sreča z vsestranskostjo

GLC je eden tistih avtomobilov, pri katerih se razlog za priljubljenost pokaže že po prvih kilometrih. Združuje uglajenost poslovne limuzine, prostornost družinskega avtomobila in samozavesten značaj športnega terenca. Prav zaradi tega ravnovesja že vrsto let ostaja eden najbolj priljubljenih modelov Mercedes-Benz in izbira voznikov, ki na različnih poteh iščejo udobje, tehnologijo in zanesljivost.

Njegova zunanjost združuje elegantne linije z robustnim značajem SUV-ja, notranjost pa navdušuje s kakovostnimi materiali, prostornostjo in sodobno digitalno izkušnjo. V celoti digitalen voznikov zaslon in velik osrednji zaslon sistema MBUX omogočata intuitivno upravljanje, udobni sedeži, odlična zvočna izolacija in premišljena ergonomija pa poskrbijo, da so tudi daljše poti sproščene in prijetne.

Različica GLC 200 d 4MATIC združuje učinkovit dizelski motor in stalni štirikolesni pogon, ki zagotavlja dodatno samozavest v različnih voznih razmerah. Z možnostjo terenskega programa in prilagojenimi nastavitvami se brez težav znajde tudi na manj urejenih poteh, pri čemer ohranja značilno udobje in uglajenost znamke Mercedes-Benz. Posebna ponudba vključuje paket Advanced, ki z oblikovno linijo AVANTGARDE poudari sodoben in eleganten videz vozila ter vsakodnevno izkušnjo nadgradi z dodatki, kot so ogrevana prednja sedeža, brezžična povezljivost pametnega telefona in druge funkcije za več udobja.

Štirje modeli, štirje različni značaji – CLA, GLA, GLB in GLC v posebnih izvedbah Night Edition in AMG Edition, ki poleg izrazitejšega videza in bogate opreme prinašajo tudi petletno jamstvo. FOTO: Mercedes-Benz AG

Več kot posebna serija

Seriji Night Edition in AMG Edition ne spreminjata značaja posameznih modelov, temveč ga še izraziteje poudarita. Izbrane oblikovalske podrobnosti, bogatejša oprema in premišljene funkcionalnosti ustvarjajo še prijetnejšo izkušnjo za volanom in poskrbijo, da je vsakodnevna uporaba vozila še udobnejša in brezskrbnejša.

Ne glede na to, ali gre za športno eleganco modela CLA, mestno vsestranskost GLA, prostornost modela GLB ali prestižno udobje GLC, posebni seriji vsakemu vozilu dodata tisto piko na i, zaradi katere značaj posameznega modela še bolj pride do izraza.

Poleg posebne opreme ponudba vključuje tudi petletno jamstvo, ki prinaša dodatno brezskrbnost pri lastništvu. Ker najboljša vozniška izkušnja ni sestavljena iz ene same lastnosti, temveč iz številnih majhnih odločitev, ki skupaj ustvarijo avtomobil, v katerem se je vedno prijetno peljati.

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