Sto evrov lahko odloča med življenjem in smrtjo

Zimske pnevmatike lahko zamenjate z letnimi po 15. marcu, če seveda vremenske razmere to dopuščajo. Pri AMZS so tokrat opravili testiranje 50 letnih pnevmatik dimenzije 205/55 R16 V. Samo petina jih je prejela oceno dobro, za sedem pnevmatik pa odsvetujejo nakup.

Test je znova pokazal, naj nihče ne varčuje pri pnevmatikah, saj gre za edini stik avtomobila s podlago. Razlika stotih evrov med najslabšim in najboljšim kompletom pnevmatik lahko namreč odloča med življenjem in smrtjo.

Glede vprašanja, ali s 15. marcem že menjati pnevmatike ali ne, velja priporočilo, naj se vozniki bolj kot po koledarju ravnajo po vremenu, če potujejo v tujino, pa naj preverijo pravila o zimski opremi v drugih državah.

Na letošnjem jubilejnem testu letnih pnevmatik – nemški Adac je prvi test opravil leta 1973, AMZS pa sodeluje že četrt stoletja – je bilo med petdesetimi testiranimi pnevmatikami dimenzije 205/55 R16 veliko poceni znamk, ki so se pričakovano odrezale slabo. Večje število testiranih pnevmatik pa ni edina novost letošnjega testa. »Gre za prvi test pnevmatik, pri katerem so v skupno oceno zajeta trajnostna merila; tako bomo pnevmatike ocenjevali tudi v prihodnjih letih,« je povedal Blaž Poženel, odgovorni urednik Motorevije, ki jo izdaja AMZS, in še pojasnil: »Po novem bodo pnevmatike na naših testih dobile skupno oceno, ki je sestavljena iz dveh glavnih meril – merila varnosti na cesti in merila okoljevarstvenih lastnosti. Ker je varnost na cesti najpomembnejše merilo, ima v skupni oceni 70-odstotni delež, okoljevarstvena merila pa 30-odstotnega.«

Deset od petdesetih preizkušenih pnevmatik je dobilo skupno oceno dobro oziroma zelo priporočljivo. Takšno oceno si zaslužijo le pnevmatike z uravnoteženimi lastnostmi, ki nimajo večjih slabosti pri varnostnih merilih. Enaindvajset pnevmatik je dobilo skupno oceno priporočljivo, preostalih 19 pa oceno priporočljivo z omejitvami ali ni priporočljivo: te pnevmatike so pokazale izrazite slabosti pri enem ali obeh glavnih ocenjevalnih merilih. Sedem zadnjeuvrščenih pnevmatik se je odrezalo tako slabo, da AMZS nakup odsvetuje.

»Tokratni test je pokazal nekaj občutnih slabosti. Največja je zagotovo absolutno prevelika razlika v varnostnih lastnostih med preizkušenimi pnevmatikami. Te razlike morajo uporabniki vzeti resno, saj lahko pomenijo razliko med izognitvijo trku, drobnimi poškodbami odbijača ali hujšimi telesnimi poškodbami, če pride do trka. Ob preizkusu razlike v zavorni poti med najboljšimi in najslabšimi pnevmatikami na testiranju je bila ta tako velika, da pešec nesreče ne bi preživel,« je dejal Poženel.

Inštruktorji varne vožnje pri AMZS svetujejo, da z menjavo zimskih pnevmatik ni treba hiteti, čeprav po zakonu to lahko storimo že 15. marca. Ali jih že zamenjati z letnimi ali še ne, je odvisno od okolja oziroma območja najpogostejših voženj. V gorskih, hribovitih in višje ležečih predelih je tudi v spomladanskih mesecih treba pričakovati slabše, celo vsaj začasne zimske razmere, v nižinah in posebno v priobalnem območju pa skorajda ne. Če se bomo odločili opraviti menjavo že okoli 15. marca, se je treba zavedati, da se moramo nato v prehodnem času ravnati po morebitnih trenutnih poslabšanih voznih razmerah. Sneži lahko tudi še aprila. V takih primerih se z letnimi pnevmatikami nikakor ne odpravimo na zasneženo ali poledenelo cesto.