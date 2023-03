Stran od trendov, izjema je le oblika

Avtomobilski trendi gredo na nekaterih področjih v nerazumljivo smer, a na skoraj vseh se jim upira Mazda, ki piše samostojne zgodbe, stran od vsesplošnih usmeritev. To potrjuje tudi testni primerek CX-5, ki pa ima zelo tipično lastnost sedanjega časa – gre namreč za športnega terenca.

Kot športni terenec prav gotovo ne odstopa od avtomobilskih trendov. Do nedavnega je bil CX-5 celo največji Mazdin model, kar se brez dvoma čuti med vožnjo. Voznik namreč občuti zajetno maso avtomobila, ki potrebuje precej spodbude, da se premakne malce bolj dinamično. Pri tem nikakor ne mislimo, da smo z njim hoteli divjati, le avtomobil se odzove kakšen trenutek pozneje, kot voznik pričakuje.

ℹ Mazda CX-5 newground Zastopnik: Mazda Motor Slovenija Cena: 42.890 evrov (testni model 43.780) Euro NCAP (2017): ***** Izpust CO 2 : 182 g/km

V 4,57 metra dolgem avtomobilu udobno sedijo štirje potniki. FOTO: Aljaž Vrabec

Kdor sedi za volanom, zato bolj pritiska na stopalko za plin, s čimer poraba ni ravno majhna. V času naših testnih voženj je znašala vse tja do devet litrov, kar vsekakor ni spodbuden podatek, a hkrati tudi razmišljamo, da je to pravi avtomobil za resnično umirjene voznike, ki cenijo pokončno sedenje in dober pregled nad dogajanjem.

V notranjosti je CX-5 preprost, a zelo domač in uporaben. FOTO: Aljaž Vrabec

Prostora je v 4,57 metra dolgem avtomobilu dovolj za štiri potnike, če se malo stisnejo, zadaj v sredini lahko sedi še eden, prav vsi v kabini cenijo udobno vzmetenje CX-5. V prtljažniku je 522 litrov prostora, kar je soliden podatek, zaradi oblike avtomobila pa je precej možnosti za prevoz različnih predmetov. Prtljažnik ima dvojno dno, pri čemer prekrito dno ni ravno globoko. Bolj za drobnarije kot za kakšen večji predmet.

Testni model je poganjal 2,5-litrski bencinski agregat. FOTO: Aljaž Vrabec

Že res, da tudi pri Mazdi ponujajo električne modele, a vseeno so pri tem japonskem proizvajalcu prepričani, da tradicionalni pogoni še imajo prihodnost. Tako razvijajo celo nov dizelski motor, enako zavzeto stavijo na bencinske. Pri testnem modelu je bil pod prednjim pokrovom 2,5-litrski bencinski agregat, ki premore 194 konjskih moči (143 kW). Ko ga enkrat spravite do večje hitrosti, potem uspešno drži moč in stabilnost, zraven je tudi štirikolesni pogon. Z mesta do stotice na merilniku sicer pospeši v 9,3 sekunde, končno hitrost doseže pri 195 kilometrih na uro. Moč razporeja samodejni menjalnik, ki deluje precej dobro, predvsem pa bistveno bolje kot pri mazdi CX-60, ki so jo kolegi v redakciji preizkušali le nekaj tednov kasneje.

To je pravi avtomobil za umirjene voznike. FOTO: Aljaž Vrabec

Za konec smo pustili oceno notranjosti, saj želimo poudariti našo naklonjenost Mazdini usmeritvi k minimalizmu, ki je hkrati zelo prijeten in domač. Kajti še vedno je vsega dovolj in na pravem mestu, prav tako uporabnik brez težav upravlja infozabavni sistem, še posebno nam je všeč vrtljivo stikalo. Po vsem tem se pri Mazdi razlikujejo od tekmecev, a bi zato lahko pri konkurenci posnemali boljšo grafiko zaslona (in kakšen podatek več), kar se najbolj pozna pri navigaciji.

Ko kupec potegne črto, ugotovi, da je tudi Mazdina cenovna politika precej ugodna, vsaj glede na trenutne razmere na trgu in glede na to, kakšen avtomobil dobi za ta denar.