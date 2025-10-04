Študentje Univerze v Ljubljani uspešni s svojim električnim dirkalnikom

Študentska ekipa z ljubljanske univerze je na mednarodnem tekmovanju Formula Student ATA, ki je bilo sredi septembra v Italiji, s svojim električnim dirkalnikom v skupni razvrstitvi zasedla sedmo mesto. Dosegla je še nekaj zelo dobrih rezultatov v posameznih kategorijah, zlasti v disciplini autocross, v kateri so bili tretji. Tekmovalo je 60 univerz.

Ekipo z imenom Superior Engineering je sestavljalo 37 študentov fakultete za strojništvo, 25 s fakultete za elektrotehniko, trije s fakultete za matematiko in fiziko, po dva s fakultete za računalništvo in informatiko in naravoslovnotehniške fakultete ter eden z akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

Tekmovanje, naša ekipa je na njem sodelovala že v preteklih letih, velja za inkubator vrhunskega inženirstva, kjer ekipe študentov od prve skice do izdelave in testiranj razvijejo lasten električni dirkalnik. Poleg hitrosti se ocenjujejo tudi načrtovanje, inovativnost, ekonomika in poslovni načrt, medtem ko v dinamičnih disciplinah preverjajo pospešek, vodljivost, vožnjo po tako imenovanem skidpadu in vzdržljivost.

Med več desetimi univerzami so naši študentje zasedli sedmo mesto. FOTO: Fakulteta Za Strojništvo

Kot so zapisali, je bila ključna tehnična novost letošnje sezone prehod na štirikolesni pogon, ki je zahteval zasnovo novih planetnih gonil, prenovo šasije, prilagoditev podvozja in elektronike ter nov dizajn baterije. Z vsem tem so izboljšali pospeške in vodljivost, saj se navor prenaša na vsa kolesa, napreden algoritem za prilagajanje navora med levimi in desnimi kolesi pa je omogočil vrhunske čase v dinamičnih preizkušnjah, kjer je šlo našim najbolje.

Najbolj jim bo ostal v spominu zadnji in najhitrejši krog v disciplini autocross in napeto čakanje na rezultate. Najzahtevnejši tekmeci so bile ekipe Race UP Electric Padova, TU Wien Racing in UPBracing Team Paderborn.

Tekmovanje je potekalo v Italiji, v različnih disciplinah. FOTO: Fakulteta Za Strojništvo

»Predvsem sem ponosen na celotno ekipo. Skozi sezono so vložili nešteto ur dela, pokazali ogromno inženirskega znanja ter izdelali odličen dirkalnik. To je velikanski korak naprej in odlična odskočna deska za naslednjo sezono,« je ob vrnitvi poudaril vodja ekipe, študent strojništva Lan Jenčič.

Za temi dosežki so meseci intenzivnega dela ob študiju. Fakulteta za strojništvo ekipi zagotovi prostore in tehnično podporo, partnerji iz industrije pa prispevajo material, tehnologijo, finančna sredstva in mentorsko znanje. ​