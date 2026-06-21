Superhitra polnilnica: ko se električni avto napolni v nekaj minutah

BYD gradi veliko mrežo ekspresnih polninic v Evropi. Nova baterija LFP omogoča marsikaj.

V električnih avtomobilih imajo veliko vlogo baterije. Lahko se polnijo počasi ali hitro, v slednjem primeru se letvica postopoma dviga, tekma v hitrem polnjenju kar traja. Eden glavnih igralcev je kitajski BYD, ki nam je nedavno prikazal svojo najnovejšo rešitev, pravijo ji kar bliskovito polnjenje. BYD (kratica za Build Your Dreams) je že pred časom predstavil najnovejšo verzijo baterije tipa blade 2, ki se po navedbah tovarne zmore polniti z zelo visoko močjo. Baterija ima kot že poprej katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), ki je v električnih avtomobilih vse bolj pogosta, vendar je v kemijski sestavi in strukturi še precej izboljšana. Ta tip baterije je bolj odporen na degradacijo ob hitrem polnjenju, priporoča se celo, da se polni do 100 odstotkov. Polnilnice, ki omogočajo ...