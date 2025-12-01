T-roc bi nadaljeval uspešno pot

Volkswagen t-roc je bil eden od modelov, ki so prvi zajahali rastoči val ne prevelikih športnih terencev. To je bilo leta 2017. Ves ta čas se je dobro prodajal, še danes je najbolje prodajani SUV v Evropi in visoko v prvi deseterici. Torej ni razloga, da Volkswagen z njim ne bi vozil naprej. Pa vendarle v povsem novi izvedbi in z nekaterimi drugačnimi poudarki.

Avtomobil je nekoliko večji, kot je bil doslej. V dolžino je pridobil 12 cm in zdaj meri 437 cm. Medosje so povečali le za nekaj centimetrov, nekaj prirastka gre menda na račun sprednjih zmečkljivih con, da bi dobil kar najboljšo oceno na testu Euro NCAP.

Oblikovno je t-roc blizu aktualnim novejšim modelom znamke, pripravljen je na skupni osnovi MQB evo, s katere so pripeljali mnogi koncernski modeli, tudi nekoliko večji VW tiguan ali škoda kodiaq. Spredaj tako kot pri kakem drugem volkswagnu izstopa bel svetlobni pas skupaj z lučmi in značko znamke, zadaj je vse to v rdečem. No, od strani t-roc le ohranja svoj prepoznavni slog, kjer izstopa nekoliko spuščen kupejevski zadek.

Spredaj kraljuje velik sredinski zaslon z diagonalo skoraj 13 palcev. FOTO: Volkswagen

Če je zadaj vse podrto, sprejme t-roc več kot 1300 litrov tovora. FOTO: Volkswagen

Tudi za volanom ne skriva sorodstva, prepoznamo zelo velik sredinski zaslon z upravljanjem na dotik oziroma s potegom prsta. Več stikal je na volanskem obroču, ob katerem je ročica samodejnega menjalnika. Menjalnik je vselej avtomatski. Ob ročici menjalnika na volanu je na sredinski konzoli več prostora, na primer zabrezžično in hlajeno polnjenje enega pametnega telefona, tam je še velik predal za shranjevanje.

Podobno kot ni več ročnega menjalnika, tudi dizelskega pogona ni več, ampak le bencinsko-električne hibridne izvedbe. Glavnino prodaje bo verjetno predstavljal 1,5-litrski eTSI z močjo 85 ali 110 kW, pri katerem sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama skrbi za prenos na sprednji kolesi. Na voljo bo tudi 2-litrski motor, prav tako blagi hibrid, z močjo 150 kW, ki pa bo pripravljen s štirikolesnim pogonom.

Prihodnje leto bodo t-roc in verjetno tudi drugi koncernski modeli dobili še 1,5-litrski bencinsko-električni polni hibrid, ki bo prav tako pripravljen v dveh izvedbah moči.

T-roc v kabini ni pridobil posebej veliko prostora, nekaj centimetrov več ga je za noge na drugi klopi; bolj se je povečala prostornost prtljažnika, ki v osnovi sprejme 475 litrov in je seveda povečljiv. Zadnja klop se v celoti zlaga v razmerju 60/40, a če želimo, se lahko položi tudi velik del sredinskega naslonjala, kar omogoča prevoz smuči. V višji opremi lahko tudi zlagamo naslonjalo sovoznikovega sedeža, pogrešam pa vzdolžni pomik zadnje klopi.

Od strani še ohranja prepoznaven rahlo usločen zadek. FOTO: Volkswagen

Tako kot doslej bo avtomobil nastajal v Volkswagnovi tovarni AutoEuropa v Palmeli na Portugalskem. T-roc je v Sloveniji že v predprodaji, cena se začne pri 29 tisoč evrih, kolikor stane model z osnovnim blagim hibridom in vstopno opremo. Z močnejšim 1,5-litrskim štirivaljnikom in najboljšo opremo znaša 36 tisočakov.

Čas bo pokazal, ali bo t-roc v Sloveniji tako uspešen kot doslej; po naših podatkih jih je bilo konec lanskega leta pri nas registriranih 6000, samo letos do konca oktobra pa je imel še dobrih 1000 kupcev. Od tega je bilo 80 odstotkov bencinskih in le 20 odstotkov dizelskih.

Povejmo še enkrat: t-roc je imel zelo dobre prodajne številke letos tudi v Evropi, konec poletja je bil za dacio sandero in renaultom cliem tretji najbolje prodajani avtomobil sploh.