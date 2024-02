Tatovi imajo najraje renaulte in nemške avtomobile

V prispevku preberite:

Po podatkih policije je bilo lani ukradenih 566 motornih vozil, od tega 270 avtomobilov. Številki sta nekoliko slabši kot v letih 2021 in 2022, ko je bilo ukradenih 417 oziroma 403 vozila, od tega 209 oziroma 211 avtomobilov. To je sicer manj pereče kot v malce bolj oddaljeni preteklosti: do leta 2016 je bilo v Sloveniji odtujenih več kot 1000 motornih vozil na leto, največ v letih 2013 in 2014, ko je bilo odtujenih dobrih 1400.Upamo, da lanska statistika ne pomeni obrata v neugodno smer.

Kateri avtomobilski modeli so bili najpogosteje izmaknjeni? Katere znamke so najbolj priljubljene pri tatovih? Kateri avtomobili pa so cilj zmikavtov v tujini?