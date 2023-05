Terenska različica italijanskega malčka

Čeprav 500x v marsičem nima veliko skupnega z osnovnim fiatom 500, je bilo njegovo poimenovanje po svoje pričakovano, saj je ravno serija 500 najprepoznavnejša v Fiatovi družini.

Oznaka X je bistvo tega avtomobila, saj razkriva, da gre za manjšega športnega terenca, ki je vseeno višji, večji in težji od osnovnega fiata 500. Celotna oblika je zajetnejša, ima večje odbijače, masivnejši bočni ogledali in večji zadek. 500X je tako dolg 4,26 metra in visok 1,58 metra, v prtljažniku je 350 litrov prostora, zadnja klop pa je deljiva v razmerju 60: 40.

Zaslon je večfunkcijski, ki ga prav tako že poznamo, a marsikateri konkurenčen zdaj že premore sodobnejše različice. FOTO: Aljaž Vrabec

ℹ Fiat 500X 1.0 T3 GSE sport Zastopnik: Avto Triglav, Ljubljana Cena: 24.720 evrov (testno vozilo 26.351 evrov) Euro NCAP (2015): **** (test je že potekel) Izpust CO 2 : 145 g/km

Malce manj je prostorna notranjost, razen če zadaj ne sedijo zgolj otroci. Vsaj spredaj teh težav ni, saj lahko za volanom pravi položaj zase najdejo tudi višjerasli vozniki. Odlagalnih prostorov za drobnarije je povsem dovolj, armaturno ploščo pa že dobro poznamo iz vseh drugih fiatov in dosedanjih modelov 500X. Zaslon je večfunkcijski in ga prav tako že poznamo, a marsikateri konkurenčen zdaj že premore sodobnejše različice.

Motor premore 120 konjskih moči (88 kW). FOTO: Aljaž Vrabec

Testni primerek ima sicer opremski paket sport, kar poudarijo z nekaterimi atraktivnejšimi barvnimi potezami, denimo s šivi na sedežih, navzven pa s tem, da so tudi spodnje obrobe kovinske in tako iste barve kot preostanek avtomobila.

A za udobnejšo vožnjo bi mu morda lahko dodali še kakšen centimeter in mehkejše vzmetenje. Resda ima oznako sport, toda vseeno je težko pričakovati, da bo kdo ta avtomobil kupil zaradi športnih užitkov, temveč veliko prej zaradi uporabnosti.

500X je dolg 4,26 metra in visok 1,58 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Še toliko bolj, ker je pod pokrovom litrski bencinski agregat, zaradi česar je avtomobil tudi lažji od hibridne in dizelske različice. Motor tako premore 120 konjskih moči (88 kW) in je odzivnejši od pričakovanj. Najvišjo hitrost doseže pri 188 kilometrih na uro in do sto kilometrov na uro poseže v 10,7 sekunde. Žal notri ni štirikolesnega pogona, temveč le pogon na prednji kolesi. Voznik moč razporeja prek šeststopenjskega ročnega menjalnika, ki je zadovoljivo natančen.

V prtljažniku je 350 litrov prostora. FOTO: Aljaž Vrabec

Poraba znaša dobrih sedem litrov, pri čemer morate voziti precej umirjeno. Že v mestu ali ob malo agresivnejši nogi se kaj hitro dvigne više od pričakovanj za takšen avtomobil, bliže osmim litrom. Vsekakor nas je to najbolj negativno presenetilo.

Osnovna cena je 24.720 evrov, zraven je še nekaj doplačljive dodatne opreme, a za to pri slovenskem uvozniku obljubljajo sedemodstotni popust in še dodatni popust 1500 evrov v primeru financiranja prek Summit Leasinga Slovenija.