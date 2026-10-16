Teslin roadster, ki v ekstremni izvedbi zmore »leteti«

Drugi roadster naj bi šel v proizvodnjo leta 2028. FOTO: Tesla/SpaceX

Po več letih preložitev je ameriška družba Tesla predstavila novi model tesla roadster, to je naslednik avtomobila, s katerim so nekoč začeli svojo električno pot. Gre za zelo poseben, zatrjevano ekstremno zmogljiv avtomobil, z elementi raketne pogonske tehnike, ki je šel na razkritju v posebni izvedbi za kratko celo v zrak.

Na predstavitvi se je beli električni dvosedežnik, ki so ga razvili v sodelovanju s Teslinimi raketnim podjetjem SpaceX, po klančini premikal obrnjen na glavo, se nato v zraku preobrnil v zraku in malce kasneje pristal pomočjo potisnikov stisnjenega plina. V tem primeru je šlo za posebno izvedbo z imenom roadster rocket, ki ima le en sedež, nekakšen sesalni sistem (več ventilatorjev) in potisnike stisnjenega plina na vseh straneh avtomobila.

Oblikovno bo novi roadster precej drugačen od predhodnika. FOTO: Tesla/SpaceX

Notranjost roadsterja FOTO: Tesla/SpaceX

Malce manj ekstremna izvedba thrust naj bi imela poleg sesalnikov potisnike le zadaj, osnovni model performance pa naj bi imel le ventilatorje za ustvarjanje podtlaka, kar naj bi bilo vseeno dovolj za izjemne pospeške.

Kot je razumeti, bo le ta slednji na voljo za cestno uporabo. Tesla roadster naj bi šel sicer v proizvodnjo leta 2028, a kot vemo, je imela Tesla s svojimi novostmi vselej zamude.

Kot piše agencija Reuters, so nekateri opazovalci prikaz novega roadsterja razumeli kot Muskovo spodbujanje zanimanja za združitev dveh njegovih podjetij, ki ju nadzoruje, Tesle in SpaceX. Kot se spominjamo, je nekaj let nazaj Tesla poprejšnji model roadster s svojo raketo poslala v vesolje.

Prvotni tesla roadster je bil predstavljen leta 2008 in naprodaj do leta 2012, to je bilo prvo električno vozilo podjetja Tesla, pripravili so ga na osnovi modela lotus elise. Predstavitev roadsterja druge generacije prihaja sredi zatrjevanega premika Tesline glavne usmeritve od proizvodnje avtomobilov za voznike k tehniki samovozeče vožnje in robotiki, ki jo vodi umetna inteligenca.

Pripravili so ga s pomočjo tehnike prav tako Muskovega podjetja SpaceX. FOTO: Tesla/Reuters

Letos je Tesla prenehala prodajati starejša model S in X, da je sprostila proizvodni prostor za izdelavo humanoidnih robotov optimus. Že pred časom so predstavil cybercab – dvosedežni robotski taksi brez upravljalnih elementov, kot so volan, pedali in ogledala. Z njimi za zdaj poskusno vozijo v ZDA. Kot je znano, so v Evropi po posameznih državah (tudi v Sloveniji) pridobili dovoljenje, da se v njihovih avtomobillh uporablja programska oprema za samodejno vožnjo pod nadzorom.