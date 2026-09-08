Teslin sistem »samodejne« vožnje

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji.

Kot navajajo pri Tesli, funkcija FSD (pod nadzorom) v trenutni obliki zahteva aktiven nadzor voznika, vozilo pa z njo ni avtonomno. Sistem za pomoč vozniku lahko med vožnjo prevzame več voznih nalog, kot so krmiljenje, pospeševanje, zaviranje, menjava voznega pasu in sledenje načrtovani poti. Voznik je med vožnjo še vedno ves čas odgovoren za vse manevre. Ko je funkcija FSD omogočena, za navigacijo vozilo uporablja predvsem zunanje kamere vozila in umetno inteligenco.

Kot so zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, je agencija za varnost prometa (AVP) kot homologacijski organ za Slovenijo priznala začasno EU-homologacijo sistema FSD (Supervised) avtomobilske družbe Tesla, ki jo je izdal nizozemski homologacijski organ RDW.

AVP dodatno poudarja, da ta sistem ne nadomešča voznika. Voznik mora tudi ob vključeni funkciji ves čas aktivno spremljati promet, upoštevati cestnoprometne predpise, ki vplivajo na vožnjo ter ostati pripravljen na takojšen prevzem nadzora nad vozilom.

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko še navaja da pristojnosti slovenskih organov na področju preiskovanja prometnih nesreč, nadzora cestnega prometa in drugih nalog, določenih s slovensko zakonodajo, s priznanjem homologacije ostajajo nespremenjene.

Pred Slovenijo so Teslin sistem poleg Nizozemske odobrile Litva, Estonija, Danska in Belgija. Kot navaja AVP, je do sprejetja odločitve na ravni Evropske unije njena veljavnost omejena na države, ki so nizozemsko začasno odobritev priznale. Glasovanje o odobritvi asistenčnega sistema FSD na ravni Evropske unije je za zdaj predvideno ze oktober 2026.

Uvedba funkcije FSD pa naj bi se začela kmalu prek brezžičnih posodobitev programske opreme.