Elektkrični mišek brzi 45 km/h

Po domači Italiji je s kar nekaj zamika na naš trg pripeljal štirikolesnik fiat topolino. Gre za ime z veliko zgodovine, zdaj je to vozilce, ki ni hitro, mogoče ga je voziti z izpitom za moped.

Topolino (mišek) je bil mali avtomobil, ki ga je sredi tridesetih let prejšnjega stoletja zasnoval inženir, tudi oblikovalec Dante Giacossa, z njim se je, ko je po drugi svetovni vojni spet zavladal mir, začenjala motorizirati Italija. Do leta 1955 so vozile tri izvedbe, prodali so jih 378 tisoč.

Fiat se je že pred časom odločil, da bo ime topolino uporabil znova. V novih časih za štirikolesnika, ki ga ima kot tehničnega sorodnika tudi Citroën, to je citroën ami. Tudi v topolinu se vrata pri vozniku odpirajo nazaj in pri sovozniku naprej, a hoče še bolj poudarjati italijanski oblikovalski slog, posebej z okroglimi sprednjimi lučmi in nekaterimi kromiranimi poudarki. Gabariti so bili glede na amija že določeni, oblikovalski poudarek v smeri dolce vita pa so dali topolinu v Fiatovem oblikovalskem studiu Centro stile, vse skupaj je vodil François Leboine.

Kabel v sovoznikovih vratih FOTO: Gašper Boncelj

Prostora je za dva. FOTO: Gašper Boncelj

Dolg je 2,5 metra, v njem se lahko peljeta dva. Kot rečeno, je to zdaj lahki štirikolesnik (L6e), za katerega je potreben izpit za moped (AM), tega je mogoče opravljati pri 15 letih.

Elektromotor ima moč 6 kW, vozilce s sprednjim pogonom najhitreje pelje 45 km/h. No, topolino je kot nekoč polnokrvni avto dosege hitrost 80 km/h. Baterija sprejme 5,4 kWh energije in se na 230-voltni vtičnici napolni v štirih urah. Topolino ima izvlečni kabel v sovoznikovih vratih, za javne polnilnice je treba dokupiti adapter. Doseg je po uradnih podatkih 75 kilometrov, seveda se lahko zmanjša zaradi mraza, terena, obremenitve, tudi staranja baterije.

Pri zastopniku menijo, da bo najbolj zanimiv za hotele, tudi kot vozilo na igriščih za golf. Topolina, ki je lahko v zeleni ali oranžni barvi, pri nas cenijo na 9500 evrov, na voljo je še nekaj dodatkov, na primer prtljažnik za zadnje okno in stikalo na volanskem obroču za upravljanje pametnega telefona.

Prvi topolino, mišek, je bil pripravljen še pred drugo svetovno vojno, leta 1936. FOTO: Fiat

Še: medtem ko so nekdanjega topolina v letih 1936-1955 izdelovali v legendarni tovarni Lingotto v Torinu v Italiji, današnji topolino skupaj s citroënom amijem in oplom rocks (pri nas ga ne prodajajo) nastaja v tovarni, ki jo ima skupina Stellantis v Kenitri v Maroku.