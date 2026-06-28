Trg električnih koles se umirja

Prodajni trendi: Po koronskih letih in izjemnem povpraševanju ni več prave rasti.

Še pred kratkim se je zdelo, da je rast prodaje električnih koles nezaustavljiva. Zdaj ni več tako. Bo trg spodbudila katere od mnogih novosti, ki so jih te dni predstavljali na vsakoletni razstavi Eurobike v Frankfurtu. FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

Električna kolesa so v Evropi še pred časom dosegala strmo rast prodaje in tržnega deleža, na nekaterih pomembnih trgih so že predstavljala kar polovico vse prodaje koles. V Sloveniji so osvojila slabo petino kolesarskega trga. Lani rasti večinoma ni bilo več, zdi se, da je prišlo do korekcije. Še pred nekaj leti smo pisali, da prodaja električnih koles v Evropi raste mnogo hitreje kot prodaja električnih avtomobilov. Seveda gre za radikalno mešanje jabolk in hrušk, a vendarle. Od druge polovice lanskega leta so e-avtomobili v močnem vzponu, prodaja e-koles pa večinoma ne raste več. V nekakšnem stagniranju ali celo nazadovanju je sicer tudi celoten trg koles, ki se ubada s prestrukturiranjem in z zalogami po koronski krizi. Takrat je bilo koles premalo, saj je bilo povpraševanje po njih ...