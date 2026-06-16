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    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

    Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
    Nova generacija Peugeotovega motorja Turbo 100 je nastajala z jasnim ciljem: večja zanesljivost, učinkovitost in brezskrbnost pri vsakodnevni vožnji. FOTO: Peugeot
    Galerija
    Nova generacija Peugeotovega motorja Turbo 100 je nastajala z jasnim ciljem: večja zanesljivost, učinkovitost in brezskrbnost pri vsakodnevni vožnji. FOTO: Peugeot
    Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import, d. o. o.
    16. 6. 2026 | 13:46
    16. 6. 2026 | 14:21
    6:26
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    Avtomobili postajajo vse bolj povezani, digitalizirani in tehnološko napredni. Kljub hitrim spremembam vozniki še vedno iščejo predvsem zanesljivost in brezskrbnost pri vsakodnevni uporabi.

    Prav z mislijo na dolgoročno zanesljivost je Peugeot razvil novo generacijo svojega 1,2-litrskega turbobencinskega motorja. Novi motor Turbo 100 prinaša obsežno tehnično prenovo, katere cilj je bil jasen: ustvariti učinkovitejši, vzdržljivejši in za prihodnost pripravljen pogonski sklop, ki bo kos zahtevam sodobnih voznikov. Pri Peugeotu poudarjajo, da ne gre zgolj za posodobitev obstoječega motorja. Kar 70 odstotkov komponent je bilo razvitih na novo.

    Pri prenovi motorja so inženirji na novo razvili približno 70 odstotkov komponent ter izboljšali ključne sklope za večjo vzdržljivost. FOTO: Peugeot
    Pri prenovi motorja so inženirji na novo razvili približno 70 odstotkov komponent ter izboljšali ključne sklope za večjo vzdržljivost. FOTO: Peugeot
    Inženirji so prenovili številne ključne sklope motorja, pri čemer so posebno pozornost namenili zmanjševanju obrabe in izboljšanju učinkovitosti. Cilj razvoja je bil zagotoviti zanesljivo delovanje tudi po številnih prevoženih kilometrih.

    Pomemben del prenove je tudi nova zasnova pogona odmičnih gredi z verigo, ki je namenjena dolgoročni vzdržljivosti. Hkrati so pri razvoju iskali rešitve za tišje delovanje in manj mehanskih izgub, kar vpliva na večje udobje med vožnjo in boljšo energijsko učinkovitost.

     

    Novi motor Turbo 100 prinaša rezultate, ki jih vozniki pričakujejo od sodobnega pogonskega sklopa: odzivnost pri vsakodnevni vožnji, učinkovito porabo goriva in zanesljivo delovanje na dolgi rok.

    Vsak liter goriva šteje

    Ob višjih cenah goriva vozniki vse bolj cenijo motor, ki porabi manj, a pri vsakodnevni vožnji še vedno ponuja dovolj odzivnosti in zanesljivosti.

    Nova generacija Peugeotovega motorja Turbo 100 je zasnovana prav s tem ciljem. Prenovljen sistem neposrednega vbrizga goriva, izboljšano zgorevanje in nova generacija turbopolnilnika prispevajo k boljši energijski izrabi goriva ter nižjim emisijam ogljikovega dioksida. Motor razvije 74 kilovatov oziroma 101 konjsko moč, največji navor 205 njutonmetrov pa je vozniku na voljo že pri nizkih vrtljajih. Takšna zasnova zagotavlja odzivno in sproščeno vožnjo tako v mestnem prometu kot na daljših poteh.

    Nova generacija motorja Turbo 100 je že na voljo v izbranih modelih Peugeot.

    Preverite aktualno ponudbo vozil.

    Motor Turbo 100 razvije 101 konjsko moč in 205 njutonmetrov navora, ki je na voljo že pri nizkih vrtljajih. FOTO: Peugeot
    Motor Turbo 100 razvije 101 konjsko moč in 205 njutonmetrov navora, ki je na voljo že pri nizkih vrtljajih. FOTO: Peugeot

    Še ena prednost novega motorja je tudi njegova prožnost. Ker največji navor doseže že pri 1750 vrtljajih na minuto, vozniku ni treba pogosto posegati po prestavni ročici ali motorja vrteti v višje vrtljaje. To prispeva k prijetnejši vozni izkušnji in hkrati pomaga ohranjati nizko porabo goriva.

    Učinke prenove potrjujejo tudi uradni podatki. Peugeot 208 z motorjem Turbo 100 v kombiniranem ciklu WLTP porabi 5,1 litra goriva na 100 kilometrov, večji Peugeot 2008 pa 5,7 litra. Gre za številke, ki združujejo vsakodnevno uporabnost z učinkovitostjo, ki jo vozniki pričakujejo od sodobnih bencinskih motorjev.

    Tri milijone kilometrov testiranj za večje zaupanje

    Pri razvoju nove generacije motorja Peugeot ni stavil zgolj na računalniške simulacije in laboratorijske meritve. Zanesljivost je preverjal v razmerah, ki čim bolj odražajo vsakodnevno uporabo vozil, od mestnih voženj in avtocestnih kilometrov do zahtevnejših vremenskih in voznih razmer.

    Razvojni program je vključeval več kot 30.000 ur laboratorijskih testiranj in dodatna preverjanja v ekstremnih razmerah delovanja. Končno potrditev pa je motor dobil na cestah, kjer so testna vozila skupaj prevozila več kot tri milijone kilometrov. Del voznega parka je presegel tudi mejo 200.000 kilometrov, kar je inženirjem omogočilo podrobno spremljanje delovanja motorja skozi daljše obdobje uporabe.

    Takšna testiranja proizvajalcem omogočajo, da še pred začetkom serijske proizvodnje odkrijejo morebitne pomanjkljivosti in dodatno optimizirajo posamezne komponente. Za kupca pa so pomembno zagotovilo, da je motor svojo vzdržljivost dokazoval tudi v resničnem prometu.

    Prav obsežen razvojni proces je eden od razlogov, da Peugeot novo generacijo motorjev predstavlja z veliko samozavesti. Tehnične izboljšave namreč podpirajo konkretni podatki in milijoni prevoženih kilometrov, ki potrjujejo njihovo delovanje v praksi.

    Zanesljivost novega motorja so preverjali z več kot 30.000 urami testiranj in več kot tremi milijoni prevoženih kilometrov. FOTO: Peugeot
    Zanesljivost novega motorja so preverjali z več kot 30.000 urami testiranj in več kot tremi milijoni prevoženih kilometrov. FOTO: Peugeot

    Do sedem let brezskrbnega lastništva

    Ob nakupu novega avtomobila mnogi vozniki razmišljajo tudi o tem, kakšno podporo bodo imeli v letih uporabe. Prav zato postaja jamstvo pomemben dejavnik pri končni odločitvi.

    Pri Peugeotu zaupanje v novo generacijo motorjev podpirajo tudi z jamstvom. Kupcem zagotavljajo dve leti tovarniške garancije in dodatnih pet let podaljšanega jamstva, kar skupaj pomeni do sedem let brezskrbnega lastništva. Takšna podpora zmanjšuje negotovost ob nakupu in voznikom omogoča večjo predvidljivost stroškov v prihodnjih letih.

    Dolgo jamstvo je hkrati tudi izraz zaupanja proizvajalca v lastno tehnologijo. Za Peugeot je nova generacija motorjev pomemben korak v razvoju prihodnjih pogonskih rešitev, zato želi kupcem ponuditi dodatno potrditev, da so bile tehnične izboljšave podprte z obsežnim razvojem in testiranji.

    Novi turbobencinski motor Turbo 100 tako združuje učinkovito porabo goriva, zanesljivo delovanje, prijetno vozno izkušnjo in dolgoročno brezskrbnost. Lastnosti, ki jih vozniki iščejo danes, bodo pomembne tudi v prihodnjih generacijah Peugeotovih vozil.

    Če razmišljate o novem Peugeotu, lahko aktualno ponudbo vozil preverite v spletni zalogi pooblaščenih prodajalcev Peugeot.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

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