Tudi težki tovornjaki na elektriko

Priča smo revoluciji, primerljivi s tisto, ki se je dogajala pred dobrimi sto leti, ko so avtomobili v nekaj letih preplavili newyorške ulice. Pa smo šele na začetku, je poudaril Roger Alm, predsednik Volvo Trucks, in razkril načrt družbe, da po letu 2040 ne bodo več prodajali tovornjakov, ki ne bi bili ogljično nevtralni.

Elektrika samo ena od alternativ

K letnim izpustom ogljikovega dioksida na svetovni ravni sedem odstotkov prispeva težki tovorni promet, zato je elektrifikacija teh tovornih vozil pravi način, če želimo izpolniti zaveze iz pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, je poudaril Alm. Podjetje, ki je med najuspešnejšimi globalnimi proizvajalci tovornih vozil – v Evropi je lani imelo 18-odstotni tržni delež, podobno tudi v Avstraliji, v Severni Ameriki 11-odstotnega, v Braziliji pa je obvladovalo skoraj četrtino trga – si je postavilo cilj, da bi do leta 2030 polovico tovornjakov, ki jih bodo prodali, gnali alternativni pogonski viri, kot so elektrika, vodik in obnovljivi viri energije.

Po letu 2040 bi prenehali s prodajo težkih tovornih vozil, ki ne bodo ogljično nevtralna, sta načrte podjetja razkrila Roger Alm (desno) in Robert Grozdanovski. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po letu 2040 bi prenehali s prodajo težkih tovornih vozil, ki ne bodo ogljično nevtralna, tako da bi deset let kasneje po cestah vozili samo še brezemisijski tovornjaki tega podjetja. Zavedajo se ambicioznosti cilja, a so prepričani, da ga bodo dosegli.

Letos prodali 5000 električnih tovornjakov

Volvo Trucks (ne gre ga zamenjati z avtomobilskim Volvo Cars, ki je drugo podjetje) je prvi električni model tovornjaka dal na trg leta 2019, zdaj jih imajo šest, letos prodajo širijo še v Azijo, Afriko in Južno Ameriko. Tako v Evropi kot Severni Ameriki imajo polovični tržni delež pri prodaji električnih tovornjakov. Kot je povedal Roger Alm, so jih lani prodali nekaj manj kot 3200, letos pa do zdaj že 5000 v 40 držav po svetu.

Na pomisleke o ekonomski računici investicije za podjetja je Alm poudaril, da ima marsikatero velike ambicije na tem področju. Že danes lahko takšne investicije odpirajo vrata do novih kupcev, v prihodnje bo to konkurenčna prednost, je prepričan, pri čemer po njegovih besedah tudi vozniki poročajo o boljši uporabniški izkušnji. »Pomembno je vprašanje, kolikšna je cena za podnebne spremembe, kako želimo živeti v prihodnje,« je še komentiral Roger Alm, pozval k ozaveščanju o tem, da moramo vsi prispevati k rešitvi planeta, in izrazil pričakovanje, da bo v prihodnje uveden tudi davek na CO 2 .

S Tratonom in Daimlerjem v gradnjo skupnih polnilnic

Volvo Trucks hkrati z razvojem okoljsko nevtralnih tovornih vozil, ki zahteva velike naložbe v raziskave, proizvodne zmogljivosti in razvoj kadrov, ustvarja še nove podporne rešitve. Investicije podjetja so večje kot kdaj prej, tudi zato, ker se obenem nadaljuje razvoj klasičnih težkih tovornjakov.

Volvo je lani po svetu prodal 3200 električnih tovornjakov, letos pa je to številko močno presegel že do pomladi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Lani je podjetje odprlo prvo tovarno baterij v Belgiji, kjer celice in module proizvajalca Samsung sestavljajo v baterijske sklope, prilagojene za vgradnjo v njihova težka električna vozila. Volvo, Traton (Volkswagen) in Daimler bodo v prihodnjih petih letih v skupen projekt gradnje najmanj 1700 hitrih električnih polnilnic po Evropi vložili pol milijarde evrov. Namenjene bodo polnjenju težkih tovornjakov, prve bodo na voljo že konec letošnjega leta.

Zmanjšanje odtisa tudi s sončnimi paneli

Tržni delež Volvo Trucks v regiji Central East & East, ki zajema 30 držav, med njimi Slovenijo, je z več kot 18.000 prodanimi tovornjaki v lanskem letu 21,5-odstoten, v regiji je na cestah 115.000 težkih tovornjakov tega proizvajalca, je povedal Robert Grozdanovski, podpredsednik regije, in dodal, da podjetje tudi v tem delu veliko investira, prav tako s poudarkom na trajnostnih ciljih. Do leta 2025 pričakujejo, da bodo emisije CO 2 iz njihovih težkih tovornjakov zmanjšali za 15 odstotkov glede na leto 2019, na 120 stavbah prodajnih centrov, servisov itn. pa pričakujejo najmanj polovico manjše izpuste, k čemur bo največ prispevala postavitev sončnih elektrarn. Vse omenjene investicije so povod za dodatna vlaganja v razvoj zaposlenih in njihovo znanje.

V Sloveniji ima Volvo Trucks 22-odstoten tržni delež, letna prodaja dosega 2300 vozil, pri čemer bo letos ta številka močno presežena, na podlagi prvih registracij v minulih mesecih letošnjega leta predvideva Dušan Mavrič, generalni direktor severnojadranske regije. V Sloveniji za zdaj še niso prodali električnega težkega tovornjaka, so še povedali sogovorniki, vendar pričakujejo, da se bo to zelo kmalu spremenilo.