Turisti v palačah nekdanjih eminentnih lastnikov

Končna statistika še ni objavljena, a vse kaže, da bo dunajski turizem po obisku in prihodkih tudi lani presegel prejšnje rekordno leto 2024. Povpraševanje po Dunaju še kar narašča, zlasti po višjem cenovnem razredu, hotelih s štirimi in petimi zvezdicami. Gradijo (ali obnavljajo) in odpirajo se novi luksuzni hoteli, tudi stare ugledne hotelske hiše so dobro zasedene.

V tradicionalnem hotelu Sacher, ki sodi v kategorijo petih zvezdic superior, pravijo, da je Sacherjeva torta najbolj znana sladica dunajske in nasploh avstrijske kuhinje. Tudi hotel s tem imenom ima tradicijo in izjemen ugled: nedavno je bil uvrščen na prestižni seznam 50 najboljših na svetu, kot edini iz večinsko nemško govorečih držav, Nemčije, Avstrije in Švice.