Twingo gre nasmejano v ovinek

Bilo je na razgibanih cestah Ibize, ko sem se v novem električnem twingu po naključju srečal z nasproti vozečim starejšim primerkom tega modela. V počasnem prometu skozi eno od vasic sva s kolegom pomahala voznici za volanom bencinskega »citadina«, najprej je malce presenečeno pogledala, potem pa se ji je obraz razlezel v nasmeh ... Novi mali twingo je avto nasmehov, čeprav je ob njem tudi vsaj kak vprašaj.
Avtomobil je s 3,8 metra majhen na zunaj, pa po svoje velik notri. Drugače kot v prvi izvedbi ima dva para vrat. Zelo koristno je, da sta zadaj dva konkretno vzdolžno pomična sedeža, tako gre bodisi v prtljažnik več prtljage bodisi se zadaj dobro peljeta še dva potnika.
Spredaj se sedi udobno, v nasprotju s kakšnim mini tekmecem je dovolj prostora za ramena, voznik in sovoznik nista utesnjena. Motornega pokrova ne morete odpirati sami, tekočino za čiščenje stekla natočite v eno od treh rež na pokrovu, ki spominjajo na zračnike nekdanjega modela.
Ureditev armaturne plošče je malce drugačna kot v električni petici ali štirici, na sredini je bolj »preprost« zaslon in pod njim kar nekaj gumbov in stikal. Ti so tudi na priročnem in ravno prav odebeljenem volanu. Na splošno odobravam, da twingo ni pretirano digitaliziran.
Po prvih vtisih na cesti je twingov volanski sistem ravno prav neposreden, avto gre lepo v ovinek; lukenj na cestah sicer ni bilo preveč, pa se je podvozje le zdelo dokaj dobra kombinacija udobja in čvrstosti. Pri podvozju so spredaj uporabili elemente, ki jih ima električni renault 5, zadaj pa tiste iz malega klasično gnanega križanca capturja.
Vreme je bilo na prvi vožnji ugodno, ne hladno ne vroče, to so razmere, v kakršnih običajno predstavljajo električne avtomobile, ne le twinga. Poraba je bila dobra, nekaj manj kot 11 kWh na 100 kilometrov, torej bi bili lahko z enim napolnjenjem okoli največjega uradnega dosega 260 kilometrov. Drugače bi bilo seveda na avtocesti ali pa v manj ugodnem vremenu. Uradna poraba po uradnem merilnem standardu WLTP je sicer 12,2 kWh na 100 kilometrov, neuradno pravijo, da v hladnih razmerah od 16 do 17 kWh. V tem primeru je seveda doseg majhen.
Za tolikšno velikost pogona (motorja in baterije), so se odločili tudi glede na to, kako so ljudje uporabljali njihove prejšnje modele, kot je bil na primer renault zoe. Z njim so uporabniki v povprečju prevozili 35 kilometrov na dan. Nenazadnje je dejal, da po lastnostih twingo le ne more biti povsem blizu nekoliko večji in dražji električni Renaultovi petici. Motor za twinga sicer izdeluje podjetje Shanghai E-drive, baterijo CATL. Slednja bo najprej prihajala s Kitajske, potem pa jo bodo izdelovali na Madžarskem.
Bertrand je poudaril, da so se veliko ukvarjali s tem, da avtomobil ni pretežek, pa da ima kar nekaj aerodinamičnih elementov, na primer mala spojlerja na zadnjih lučeh. Ko sem še drezal vanj, da bi šel s tem avtom s prijetnimi voznimi lastnostmi v Sloveniji tudi konec tedna kam dlje, je takoj vskočil, da zato ponujajo možnost hitrega polnjenja.
Twinga zatrjevano res lahko polnite z enosmernim tokom z močjo do 50 kW, česar pa na prvi vožnji nismo preizkušali. Je pa to možno, če imate dodatno opremo za nekaj sto evrov, ki prinese tudi izmenično polnjenje z močjo 11 kW, v povsem osnovni izvedbi je možno le polnjenje s 6 kW.
Novi mali električni renault ima dobro Googlovo programsko opremo za multimedijski sistem. Ima tudi kar nekaj asistenčnih varnostnih sistemov, večina je koristnih. Težje prijateljujem s kamero v levem stebričku, ki vas motri in takoj, ko malce odvrnete pogled s ceste, že opozarja. To je sicer sveža evropska zahteva za vse nove avtomobile. Ima pa twingo tako kot drugi renaulti ob volanu tudi tipko, s katero vse to lahko izklopite. Avtomobil še ni bil na testu Euro NCAP, vnaprej ni mogoče reči, kakšna bo ocena, poleg tega je znano, da bo tudi sam preizkus doživel precejšnje spremembe.
