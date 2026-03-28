Twingo gre nasmejano v ovinek

Bilo je na razgibanih cestah Ibize, ko sem se v novem električnem twingu po naključju srečal z nasproti vozečim starejšim primerkom tega modela. V počasnem prometu skozi eno od vasic sva s kolegom pomahala voznici za volanom bencinskega »citadina«, najprej je malce presenečeno pogledala, potem pa se ji je obraz razlezel v nasmeh ... Novi mali twingo je avto nasmehov, čeprav je ob njem tudi vsaj kak vprašaj.

Položaj za volanom je dober. FOTO: Gašper Boncelj

Četrti twingo je po renaultu pet in renaultu štiri tretji model iz serije Renaultovih legendarnih modelov, ki so zdaj pripravljeni na novo, a le v električni izvedbi. Ko je pripeljal na ceste v prvi generaciji, so bili mini avtomobili v Evropi kar razširjeni, danes jih je komaj kaj, tržni delež v Evropi je le 5 odstotkov. No, Francozi menijo, da je tu mogoče narediti kaj več, da je mali električni avtomobil lahko zanimiva izbira. Twinga so pripravili na novo, a se s polkrožnimi lučmi spet smeji in tako kot njegov prvi prednik prijazno gleda. Podobno prikupen je z zadnje strani. Razvili so ga nadpovprečno hitro, s pomočjo svoje družbe ACDC na Kitajskem, kot smo že večkrat povedali, ga od začetka letošnjega leta izdelujejo v novomeškem Revozu.

Avtomobil je s 3,8 metra majhen na zunaj, pa po svoje velik notri. Drugače kot v prvi izvedbi ima dva para vrat. Zelo koristno je, da sta zadaj dva konkretno vzdolžno pomična sedeža, tako gre bodisi v prtljažnik več prtljage bodisi se zadaj dobro peljeta še dva potnika.

Spredaj se sedi udobno, v nasprotju s kakšnim mini tekmecem je dovolj prostora za ramena, voznik in sovoznik nista utesnjena. Motornega pokrova ne morete odpirati sami, tekočino za čiščenje stekla natočite v eno od treh rež na pokrovu, ki spominjajo na zračnike nekdanjega modela.

Twingo prve in četrte generacije FOTO: Gašper Boncelj

V notranjosti je nekaj trde plastike, varčevanje je opazno, a ima kabina vendarle dovolj oblikovnih in barvnih poudarkov, da se v njej počutimo prijetno. Tudi kak dodatek bodo ponudili, na primer, da imate med sedežema nekakšno shranjevalno blazino z dvema zadrgama ali pa ročico menjalnika v barvi karoserije. Ta ročica je ob volanu, tam sta še dve drugi, in če niste vozili kakega drugega novejšega renaulta, se je na vse tri treba kar navaditi, da jih ne mešamo.

Ureditev armaturne plošče je malce drugačna kot v električni petici ali štirici, na sredini je bolj »preprost« zaslon in pod njim kar nekaj gumbov in stikal. Ti so tudi na priročnem in ravno prav odebeljenem volanu. Na splošno odobravam, da twingo ni pretirano digitaliziran.

Po prvih vtisih na cesti je twingov volanski sistem ravno prav neposreden, avto gre lepo v ovinek; lukenj na cestah sicer ni bilo preveč, pa se je podvozje le zdelo dokaj dobra kombinacija udobja in čvrstosti. Pri podvozju so spredaj uporabili elemente, ki jih ima električni renault 5, zadaj pa tiste iz malega klasično gnanega križanca capturja.

Baterijski sklop in motor sta razmeroma majhna. FOTO: Gašper Boncelj Boncelj

Twingo tehta 1200 kilogramov (od tega baterija 240 kg), ima majhen in lahek električni motor z močjo 60 kW, v dnu pa baterijo s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP) z zmogljivostjo 27 kWh. Če hočete, kar potegne, a je le treba reči, da smo se vozili po otoških cestah, kjer je veliko hitrostnih omejitev, nič avtoceste. Največja hitrost je sicer 130 km/h. Nastavljate si lahko stopnjo rekuperacije, lahko tudi v način, ko ob popuščenem pedalu za »plin« avto povsem sam zavira.

Vreme je bilo na prvi vožnji ugodno, ne hladno ne vroče, to so razmere, v kakršnih običajno predstavljajo električne avtomobile, ne le twinga. Poraba je bila dobra, nekaj manj kot 11 kWh na 100 kilometrov, torej bi bili lahko z enim napolnjenjem okoli največjega uradnega dosega 260 kilometrov. Drugače bi bilo seveda na avtocesti ali pa v manj ugodnem vremenu. Uradna poraba po uradnem merilnem standardu WLTP je sicer 12,2 kWh na 100 kilometrov, neuradno pravijo, da v hladnih razmerah od 16 do 17 kWh. V tem primeru je seveda doseg majhen.

François Bertrand, Renault: Prizadevali smo si, da avto ni pretežek in da je dovolj aerodinamičen. FOTO: Gašper Boncelj

Renault poudarja, da je twingo avtomobil za mestne in primestne vožnje. Ko sem njihovega inženirjavprašal, ali bo morda le imel še kako večjo baterijo, kot jo imajo pri teh merah kitajski in korejski tekmeci, je odločno zatrdil, da ne. Dejal je, da so o tem veliko razmišljali in da je pričujoča ravno prave velikosti – uporabil je angleški izraz »rightsizing«.

Za tolikšno velikost pogona (motorja in baterije), so se odločili tudi glede na to, kako so ljudje uporabljali njihove prejšnje modele, kot je bil na primer renault zoe. Z njim so uporabniki v povprečju prevozili 35 kilometrov na dan. Nenazadnje je dejal, da po lastnostih twingo le ne more biti povsem blizu nekoliko večji in dražji električni Renaultovi petici. Motor za twinga sicer izdeluje podjetje Shanghai E-drive, baterijo CATL. Slednja bo najprej prihajala s Kitajske, potem pa jo bodo izdelovali na Madžarskem.

Bertrand je poudaril, da so se veliko ukvarjali s tem, da avtomobil ni pretežek, pa da ima kar nekaj aerodinamičnih elementov, na primer mala spojlerja na zadnjih lučeh. Ko sem še drezal vanj, da bi šel s tem avtom s prijetnimi voznimi lastnostmi v Sloveniji tudi konec tedna kam dlje, je takoj vskočil, da zato ponujajo možnost hitrega polnjenja.

Twinga zatrjevano res lahko polnite z enosmernim tokom z močjo do 50 kW, česar pa na prvi vožnji nismo preizkušali. Je pa to možno, če imate dodatno opremo za nekaj sto evrov, ki prinese tudi izmenično polnjenje z močjo 11 kW, v povsem osnovni izvedbi je možno le polnjenje s 6 kW.

Novi mali električni renault ima dobro Googlovo programsko opremo za multimedijski sistem. Ima tudi kar nekaj asistenčnih varnostnih sistemov, večina je koristnih. Težje prijateljujem s kamero v levem stebričku, ki vas motri in takoj, ko malce odvrnete pogled s ceste, že opozarja. To je sicer sveža evropska zahteva za vse nove avtomobile. Ima pa twingo tako kot drugi renaulti ob volanu tudi tipko, s katero vse to lahko izklopite. Avtomobil še ni bil na testu Euro NCAP, vnaprej ni mogoče reči, kakšna bo ocena, poleg tega je znano, da bo tudi sam preizkus doživel precejšnje spremembe.

Ko sta zadnja sedeža potisnjena naprej, je prtljažnik kar velik. FOTO: Gašper Boncelj

Vzdolžni pomik sedežev v drugi vrsti je konkreten. FOTO: Gašper Boncelj

Eden izmed artiklov dodatne opreme FOTO: Gašper Boncelj

Twinga, kot rečeno, v novomeškem Revozu zdaj že serijsko proizvajajo, proizvodnjo postopoma povečujejo. Pri nas bo mali elektrorenault naprodaj sredi aprila. To bo eden prvih trgov, takoj za Francijo. Osnovna cena (pred subvencijo 7200 evrov) je tik pod 20 tisočaki, višja 21.500 evrov; vsekakor bo verjetno smiseln še paket, ki mu rečejo napredno polnjenje, za 600 evrov.