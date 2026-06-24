Twingov sorodnik bo dacia spring

Kot je znano, bo električni renault twingo, ki nastaja v novomeškem Revozu, kmalu dobil dva tehnična sorodnika za znamki Nissan in Dacia. Imena Nissanovega modela še ne vemo, so pa zdaj objavili, da se bo predstavnik znamke Dacia imenoval dacia spring, tako kot njihov dosedanji mini električni avto.

Ta slednji sicer zadnjih nekaj let pri nas ni bil v prodaji, vendar je od leta 2021 v Evropi našel skoraj 210 tisoč kupcev. Kot zanimivost omenimo, da je imel dosedanji spring zelo slabo oceno na varnostnem testu Euro NCAP, izjemno dobro, v času objave sploh najboljšo, pa na sestrskem ekološkem testu Green NCAP.

No, to je zdaj že zgodovina, prihaja novi električni dacia spring. Ta naj bi bil malce višji kot renault twingo, poleg zadnjega naj bi imel še manjši sprednji prtljažnik. Pogon in baterija bosta verjetno identična. Pričakuje se, da bo glede na umestitev znamke Dacia, ki velja za nizkocenovnega proizvajalca, model dacia spring cenejši kot renault twingo, katerega cena se pred subvencijo začenja pri 20 tisoč evrih.

Pričakujemo lahko, da se bo dacia spring začela prodajati prihodnje leto, in verjamemo, da tokrat znova tudi pri nas. Tudi z začetkom njene proizvodnje je povezana napoved, da bo Revoz postopoma znova začel delati v dveh proizvodnih izmenah.

Revoz ima uvodoma veliko delo z novim električnim twingom, ki ima vsaj na začetku visoko povpraševanje. S tem bodo kot kaže brez težav premostili dejstvo, da se je te dni pri njih končala proizvodnja renaulta clia pete generacije. Novi rod tega klasično gnanega modela zdaj nastaja le še v Renaultovi tovarni v Bursi v Turčiji.

Veliko zanimanje za električne modele ima celoten Renault, kot smo že poročali, se je po začetku vojne v Iranu povpraševanje po njihovih e-avtih v Nemčiji in Franciji povečalo za polovico.