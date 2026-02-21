Udarec za velikane: ko zlom ameriškega trga električnih avtov odnese milijarde

Ameriški avtomobilski velikani imajo za seboj zelo težko poslovno leto. Posebej jih bolijo izgube, povezane z električnim programom v ZDA, poslovanje pa nameravajo izboljšati s pragmatičnim doseganjem večjih prodajnih številk, doma s hibridi, v Evropi zlasti z vračanjem dizelskega pogona v ponudbo. Najbolj je lani trpel Stellantis, ki je sicer ameriško-evropsko podjetje, podobne udarce sta občutila tudi Ford in japonska Honda.

Stellantis je nedavno napovedal 22,2 milijarde evrov slabitev v poslovanju, saj zmanjšuje ambicije na področju električnih vozil. Koncern je imel lani izgubo (končne številke še ni, bo pa minus od 19 do 21 milijard), njihova delnica je najnižje po nastanku podjetja, ko sta se leta 2021 združila Fiat Chrysler in Peugeot PSA. Pred časom so načrtovali, da bodo leta 2030 v Evropi prodajali le še popolnoma električne avtomobile, v ZDA pa da bo delež teh znašal polovico prodaje. Vendar je v njihovem primeru povpraševanje na obeh trgih manjše od pričakovanj. Posebej v ZDA, kjer je Trumpova vlada lani jeseni ukinila subvencije za električna vozila in sprostila emisijske standarde.

Izvršni direktor Stellantisa Antonio Filosa je komentiral: »Resetiranje, ki smo ga napovedali, je del odločilnega procesa, da bi stranke in njihove želje ponovno postale naše vodilo. Slabitev večinoma odraža precenjeno hitrost energetskega prehoda, ki nas je oddaljil od resničnih potreb, sredstev in želja mnogih kupcev avtomobilov. Odraža tudi vpliv prejšnjega slabega operativnega delovanja, katerega posledice naša nova ekipa postopoma odpravlja.« S slednjim je po tihem kritiziral prejšnjega šefa Carlosa Tavaresa.

Poleg tega naj bi koncern razmišljal o izstopu iz baterijskega projekta s Samsungom SDI v ZDA, tovrstne lastne ambicije (podjetje ACC) je omejil tudi v Evropi (ne bo tovarn v Italiji in Nemčiji) in se povezal s kitajskim Catlom, da bo imel dovolj cenejših in vse bolj prevladujočih baterij s katodo LFP.

Dizel so odvzemali, zdaj ga dodajajo

Kot piše Reuters, je Stellantis v ZDA že vrnil v prodajo priljubljene modele z motorji z notranjim zgorevanjem, kot je jeep cherokee z zmogljivim (nič varčnim) osemvaljnim bencinskim motorjem hemi. To je del strategije za ponovno pridobitev tržnega deleža na ameriškem trgu.

V Evropi, kjer jim je sicer prodaja električnih vozil na nekaterih trgih zrasla, a kot celota prav tako ni najbolj zadovoljiva, so naredili nekatere podobne poteze: prodajo fiata 500 rešujejo s hibridnim pogonom, nekatere modele pa ponujajo z dizelskim motorjem. Pisali smo že, da imajo dizelski pogon tudi pri nas znova citroën berlingo in njegovi tehnični sorodniki pri znamkah Peugeot, Fiat, Opel. Prav tako je v ponudbi pri oplu astri, ki je prenovljena, pri tehnično sorodnem peugeotu 308 in DS4. Velikoprostorec opel zafira bo znova dobil 2,2-litrski dizelski štirivaljnik.

Jim Farley, prvi mož Forda, je opozarjal, da se bo po koncu subvencij v ZDA prodaja električnih avtomobilov prepolovila. FOTO: Rebecca Cook/Reuters

Stellantis je imel v evropski ponudbi nekoč celo vrsto modelov z dizelskim motorjem, posebej priljubljen je bil štirivaljni 1,6 HDI, ki so ga kasneje rahlo pomanjšali v 1,5 HDI. Vprašanje je, koliko lahko podjetje obrne trend, saj so še nedavno kupcem razlagali, da je bencinsko-električni 1,2-litrski trivaljnik boljša izbira. Dizelski delež, ki je nekoč v Evropi dosegal 50 odstotkov ali še več, je zdaj pri komaj 10 odstotkih, v Sloveniji kako odstotno točko višji. Seveda je majhen med drugim zato, ker tega pogona mnogi proizvajalci nimajo (več) v ponudbi, tudi po aferi Dieselgate so ga ves čas ohranjale le nemške znamke. Reuters še piše, da je Stellantisovo vračanje dizla tudi poteza za kosanje s kitajskimi tekmeci, ki imajo v Evropi električne in hibridne avtomobile, dizelskih pa ne.

Milijardne izgube

Stellantis ni edini s finančnimi težavami, morda je le najbolj izrazit, imajo jih, mogoče malo manjše, tudi Ford, General Motors, Honda, Porsche ... Časnik Financial Times je temu v naslovu rekel »uvenela električna evforija«, predvsem je razlog v tem, da električni ne gredo v promet v ZDA. Ford je imel lansko leto slabo, posebej močno v rdečem je bil v zadnjem četrtletju, v celem letu je izguba nanesla 6,7 milijarde evrov. Podobno kot Stellantis je prijavil velik odpis zaradi električnega programa (17 milijard evrov), ukinjajo denimo najbolj reprezentančen električni model, ford F 150 lightning. Izvršni direktor Jim Farley je že septembra, pred koncem subvencij v ZDA, dejal, da se bo tam trg električnih vozil prepolovil. »Mislim, da so kupci povedali svoje, to je bistvo vsega,« so ponekod navajali njegove besede. Za ZDA se zdaj predvideva, da še nekaj časa tržni delež električnih avtomobilov ne bo večji od 5 odstotkov, še nedolgo nazaj je presegal 10 odstotkov.

Roko na srce, Fordu tudi v Evropi ne gre, prav tako so še nedavno stavili, da bo pri njih v nekaj letih vse električno, zdaj pa ... Po sodelovanju s Volkswagnom se povezujejo še z Renaultom, da bi čim prej dobili kak mali električni avto, poleg tega naj bi vrnili kakšen klasični model (ford focus), ki so ga s še nekaterimi legendarnim modeli (fiesta, mondeo) na hitro in predvsem brez zamenjave opustili. No, tudi v ZDA naj bi vendarle še kdaj računali z električnimi avtomobili, nedavno so pri modrem ovalu za leto 2027 napovedali nov model v cenovnem okvirju 30 tisoč dolarjev.

Tretji ameriški velikan, General Motors, je lansko leto končal s plusom, a so imeli tudi oni 6 milijard evrov odpisa zaradi električnega programa. Preveliko in prezgodnje vlaganje v električna vozila ni pojav, ki ga občutijo le severnoameriški proizvajalci. Japonska podjetja so bila morda bolj zadržana pri prodoru na trg električnih vozil, vendar jih to ni naredilo imunih, lani je precejšnjo ceno plačala zlasti Honda, ki je imela zaradi slabe prodaje električnih avtomobilov v ZDA podobno velik odpis kot GM. V težavah je zaradi tega tudi Volkswagnov najbolj prestižni Porsche, ki spreminja (umirja) električno strategijo, toda podjetje iz Zuffenhausna ima še druge probleme, največji se imenuje Kitajska ...