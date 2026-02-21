  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    Udarec za velikane: ko zlom ameriškega trga električnih avtov odnese milijarde

    Stellantis se po težkemu letu zdaj rešuje s pragmatičnim pristopom. Tudi Ford lansko leto v rdečih številkah
    Antonio Filosa spreminja strategijo Stellantisa, v ZDA in Evropi, tu znova uvaja oziroma razširja dizelski pogon. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
    Galerija
    Antonio Filosa spreminja strategijo Stellantisa, v ZDA in Evropi, tu znova uvaja oziroma razširja dizelski pogon. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
    Gašper Boncelj
    21. 2. 2026 | 05:00
    6:58
    A+A-

    Ameriški avtomobilski velikani imajo za seboj zelo težko poslovno leto. Posebej jih bolijo izgube, povezane z električnim programom v ZDA, poslovanje pa nameravajo izboljšati s pragmatičnim doseganjem večjih prodajnih številk, doma s hibridi, v Evropi zlasti z vračanjem dizelskega pogona v ponudbo. Najbolj je lani trpel Stellantis, ki je sicer ameriško-evropsko podjetje, podobne udarce sta občutila tudi Ford in japonska Honda.

    Stellantis je nedavno napovedal 22,2 milijarde evrov slabitev v poslovanju, saj zmanjšuje ambicije na področju električnih vozil. Koncern je imel lani izgubo (končne številke še ni, bo pa minus od 19 do 21 milijard), njihova delnica je najnižje po nastanku podjetja, ko sta se leta 2021 združila Fiat Chrysler in Peugeot PSA. Pred časom so načrtovali, da bodo leta 2030 v Evropi prodajali le še popolnoma električne avtomobile, v ZDA pa da bo delež teh znašal polovico prodaje. Vendar je v njihovem primeru povpraševanje na obeh trgih manjše od pričakovanj. Posebej v ZDA, kjer je Trumpova vlada lani jeseni ukinila subvencije za električna vozila in sprostila emisijske standarde.

    Izvršni direktor Stellantisa Antonio Filosa je komentiral: »Resetiranje, ki smo ga napovedali, je del odločilnega procesa, da bi stranke in njihove želje ponovno postale naše vodilo. Slabitev večinoma odraža precenjeno hitrost energetskega prehoda, ki nas je oddaljil od resničnih potreb, sredstev in želja mnogih kupcev avtomobilov. Odraža tudi vpliv prejšnjega slabega operativnega delovanja, katerega posledice naša nova ekipa postopoma odpravlja.« S slednjim je po tihem kritiziral prejšnjega šefa Carlosa Tavaresa.

    Poleg tega naj bi koncern razmišljal o izstopu iz baterijskega projekta s Samsungom SDI v ZDA, tovrstne lastne ambicije (podjetje ACC) je omejil tudi v Evropi (ne bo tovarn v Italiji in Nemčiji) in se povezal s kitajskim Catlom, da bo imel dovolj cenejših in vse bolj prevladujočih baterij s katodo LFP.

    Dizel so odvzemali, zdaj ga dodajajo

    Kot piše Reuters, je Stellantis v ZDA že vrnil v prodajo priljubljene modele z motorji z notranjim zgorevanjem, kot je jeep cherokee z zmogljivim (nič varčnim) osemvaljnim bencinskim motorjem hemi. To je del strategije za ponovno pridobitev tržnega deleža na ameriškem trgu.

    V Evropi, kjer jim je sicer prodaja električnih vozil na nekaterih trgih zrasla, a kot celota prav tako ni najbolj zadovoljiva, so naredili nekatere podobne poteze: prodajo fiata 500 rešujejo s hibridnim pogonom, nekatere modele pa ponujajo z dizelskim motorjem. Pisali smo že, da imajo dizelski pogon tudi pri nas znova citroën berlingo in njegovi tehnični sorodniki pri znamkah Peugeot, Fiat, Opel. Prav tako je v ponudbi pri oplu astri, ki je prenovljena, pri tehnično sorodnem peugeotu 308 in DS4. Velikoprostorec opel zafira bo znova dobil 2,2-litrski dizelski štirivaljnik.

    Jim Farley, prvi mož Forda, je opozarjal, da se bo po koncu subvencij v ZDA prodaja električnih avtomobilov prepolovila. FOTO: Rebecca Cook/Reuters
    Jim Farley, prvi mož Forda, je opozarjal, da se bo po koncu subvencij v ZDA prodaja električnih avtomobilov prepolovila. FOTO: Rebecca Cook/Reuters

    Stellantis je imel v evropski ponudbi nekoč celo vrsto modelov z dizelskim motorjem, posebej priljubljen je bil štirivaljni 1,6 HDI, ki so ga kasneje rahlo pomanjšali v 1,5 HDI. Vprašanje je, koliko lahko podjetje obrne trend, saj so še nedavno kupcem razlagali, da je bencinsko-električni 1,2-litrski trivaljnik boljša izbira. Dizelski delež, ki je nekoč v Evropi dosegal 50 odstotkov ali še več, je zdaj pri komaj 10 odstotkih, v Sloveniji kako odstotno točko višji. Seveda je majhen med drugim zato, ker tega pogona mnogi proizvajalci nimajo (več) v ponudbi, tudi po aferi Dieselgate so ga ves čas ohranjale le nemške znamke. Reuters še piše, da je Stellantisovo vračanje dizla tudi poteza za kosanje s kitajskimi tekmeci, ki imajo v Evropi električne in hibridne avtomobile, dizelskih pa ne.

    Milijardne izgube

    Stellantis ni edini s finančnimi težavami, morda je le najbolj izrazit, imajo jih, mogoče malo manjše, tudi Ford, General Motors, Honda, Porsche ... Časnik Financial Times je temu v naslovu rekel »uvenela električna evforija«, predvsem je razlog v tem, da električni ne gredo v promet v ZDA. Ford je imel lansko leto slabo, posebej močno v rdečem je bil v zadnjem četrtletju, v celem letu je izguba nanesla 6,7 milijarde evrov. Podobno kot Stellantis je prijavil velik odpis zaradi električnega programa (17 milijard evrov), ukinjajo denimo najbolj reprezentančen električni model, ford F 150 lightning. Izvršni direktor Jim Farley je že septembra, pred koncem subvencij v ZDA, dejal, da se bo tam trg električnih vozil prepolovil. »Mislim, da so kupci povedali svoje, to je bistvo vsega,« so ponekod navajali njegove besede. Za ZDA se zdaj predvideva, da še nekaj časa tržni delež električnih avtomobilov ne bo večji od 5 odstotkov, še nedolgo nazaj je presegal 10 odstotkov.

    Roko na srce, Fordu tudi v Evropi ne gre, prav tako so še nedavno stavili, da bo pri njih v nekaj letih vse električno, zdaj pa ... Po sodelovanju s Volkswagnom se povezujejo še z Renaultom, da bi čim prej dobili kak mali električni avto, poleg tega naj bi vrnili kakšen klasični model (ford focus), ki so ga s še nekaterimi legendarnim modeli (fiesta, mondeo) na hitro in predvsem brez zamenjave opustili. No, tudi v ZDA naj bi vendarle še kdaj računali z električnimi avtomobili, nedavno so pri modrem ovalu za leto 2027 napovedali nov model v cenovnem okvirju 30 tisoč dolarjev.

    Tretji ameriški velikan, General Motors, je lansko leto končal s plusom, a so imeli tudi oni 6 milijard evrov odpisa zaradi električnega programa. Preveliko in prezgodnje vlaganje v električna vozila ni pojav, ki ga občutijo le severnoameriški proizvajalci. Japonska podjetja so bila morda bolj zadržana pri prodoru na trg električnih vozil, vendar jih to ni naredilo imunih, lani je precejšnjo ceno plačala zlasti Honda, ki je imela zaradi slabe prodaje električnih avtomobilov v ZDA podobno velik odpis kot GM. V težavah je zaradi tega tudi Volkswagnov najbolj prestižni Porsche, ki spreminja (umirja) električno strategijo, toda podjetje iz Zuffenhausna ima še druge probleme, največji se imenuje Kitajska ...

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več

    Več iz teme

    Stellantiselektrični avtomobiliFordavtomobilska industrijaelektrični pogonZDAGeneral Motorssubvencije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Latinska Amerika

    Brez vojske, z gozdovi in tretjo republiko na obzorju

    Arnoldo André Tinoco: Latinska Amerika je za zunanjega ministra Kostarike regija miru, a izzivov kljub temu ne manjka
    Tone Hočevar 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Najbolj kontroverzen na lanskih oskarjih

    Film, ki je razdelil občinstvo in zanetil val polemik, je bil nominiran za trinajst oskarjev, dobil je dva.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna tema

    Nekulturne ovire do kulturnega življenja

    Načelo enakosti: Javni prostori so za osebe z invalidnostmi prepogosto nepravično nedostopni. Vsak posameznik naj začuti, da ima mesto v skupnosti.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Olimpija z bojevnikom več, Koprčani jih imajo premalo

    Po evropski zmagi bodo vodilni Celjani v 23. kolu 1. SNL jutri gostovali v Kidričevem, najvznemirljivejša tekma pa bo danes v Stožicah. Bravo v Ljudskem vrtu.
    Gorazd Nejedly 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zdravstvo vodijo politiki, ne poznavalci sistema

    Ne znam si predstavljati, da predsedniki sodišč po izobrazbi ne bi bili pravniki, ravnatelji šol učitelji ali profesorji in podobno.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna tema

    Nekulturne ovire do kulturnega življenja

    Načelo enakosti: Javni prostori so za osebe z invalidnostmi prepogosto nepravično nedostopni. Vsak posameznik naj začuti, da ima mesto v skupnosti.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Olimpija z bojevnikom več, Koprčani jih imajo premalo

    Po evropski zmagi bodo vodilni Celjani v 23. kolu 1. SNL jutri gostovali v Kidričevem, najvznemirljivejša tekma pa bo danes v Stožicah. Bravo v Ljudskem vrtu.
    Gorazd Nejedly 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zdravstvo vodijo politiki, ne poznavalci sistema

    Ne znam si predstavljati, da predsedniki sodišč po izobrazbi ne bi bili pravniki, ravnatelji šol učitelji ali profesorji in podobno.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo