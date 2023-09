Ugodno, udobno in s stilom

V prispevku preberite:

Špansko podjetje Wottan motor je na evropski trg vstopilo premišljeno in na način, ki ga danes omogoča globalizacija. Že izbira tržnega segmenta, to so skuterji in motocikli v prostorninskem razredu 125 ter serija velikih skuterjev s prostornino 300 kubičnih centimetrov, kaže, da vedo, kje se bo v prihodnjih letih trg še posebej hitro krepil. Skuterji vseh velikosti že danes igrajo pomembno vlogo v vsakodnevni mobilnosti, tudi pri nas, kaj šele na velikih tradicionalnih trgih, kot so španski, francoski in nemški.