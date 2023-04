K sreči se ne dogaja pogosto, a skoraj vsak voznik kdaj doživi, da pnevmatika izpušča zrak. Takrat postane avtomobil slabše vodljiv in manj stabilen, nekako mehak, ko se pnevmatika popolnoma izprazni, pa ga je zelo težko obvladovati. Vsekakor je treba čim prej ukrepati. A marsikdo se znajde pred nerešljivo uganko, kaj storiti za varno nadaljevanje poti.

Avtomobili, kupljeni po novembru 2014, morajo imeti vgrajen sistem nadzora tlaka v pnevmatikah, zato bi moral voznik med merilniki dobiti informacijo o premalo polni pnevmatiki, še preden to občuti na volanu – razen, seveda, ko pnevmatika izpusti ves zrak naenkrat ali jo celo raznese.

V nobenem primeru ukrepanje ne sme biti panično ali brezglavo. Druge voznike je z vklopom vseh štirih smernikov treba opozoriti na težavo in nevarnost, nato pa poiskati varen prostor in tam ustaviti. Vse manevre, tudi zaviranje, je treba opraviti z občutkom, brez pretirane sile, sicer avtomobil lahko zanese in bo škoda še večja.

Iz vozila naj na varni strani izstopijo vsi potniki, oblečeni v varnostne jopiče, nato naj se od njega oddaljijo in stopijo za ograjo, če to ni mogoče, pa čim bolj na rob ceste. Na ustrezni razdalji je treba postaviti varnostni trikotnik.

Zoprna reč – prazna pnevmatika. FOTO: Shutterstock

Ne glede na to, kako prazna je pnevmatika, vedno se z njo previdno pripeljite do čim bolj varnega izogibališča, naj bo na mestni, lokalni ali avtocesti.

Zamenjava pnevmatike

Avtomobili z rezervno pnevmatiko niso več tako samoumevni kot nekoč, a marsikateri jo še ima – vsaj zasilno, če ne ravno enakih dimenzij, kot so druge pnevmatike. Rezervno pnevmatiko je treba redno preverjati, predvsem pa poskrbeti, da je v njej zrak vedno pod pravim tlakom.

Pred zamenjavo pnevmatike naj avtomobil stoji na stabilni podlagi. Z ustreznim orodjem rahlo odvijte vijake na kolesu s prazno pnevmatiko, nato pa na strani izpraznjene pnevmatike avtomobil dvignite z dvigalko, ki je običajno pospravljena v rezervni pnevmatiki. Po opravljeni zamenjavi vijake še enkrat privijte, ko avtomobil ponovno spustite na vsa štiri kolesa.

Pri menjavi bodite pozorni na promet. Če vozila ne morete popolnoma umakniti s ceste, poskrbite za dodatno zaščito. Težava lahko nastane pri avtomobilih z velikimi kolesi, saj je pnevmatika tako težka, da je voznik sam skorajda ne more zamenjati. Če nimate sopotnikov, poiščite pomoč pri mimovozečih, a pri tem pazite na svojo in varnost drugih udeležencev.

S standardno rezervno pnevmatiko lahko nadaljujete pot brez večjih omejitev, z zasilno pa ne bi smeli voziti več kot 80 kilometrov na uro, saj je občutno ožja in napolnjena z višjim tlakom. S takšno pnevmatiko naj bi se peljali le do najbližjega vulkanizerja, nikakor pa ni namenjena dolgotrajni vožnji.

Veliko je razlogov, da številnim voznikom menjava pnevmatike ali drugačna usposobitev avtomobila za nadaljnjo vožnjo ni ravno pogodu. FOTO: Aleš Černivec

Komplet za popravilo

Če avtomobil nima rezervne pnevmatike, mora biti opremljen s kompletom za popravilo pnevmatik, ki ga sestavljata tesnilno sredstvo in kompresor. Pri majhni poškodbi lahko zadostuje že dopolnitev zraka v pnevmatiki s kompresorjem, ki ga priključite na 12-voltno vtičnico. Če to ni dovolj in tlak hitro spet pade, si lahko pomagate s tesnilnim sredstvom, ki je namenjeno popravilu ne prevelikih poškodb, kot so majhne zareze, luknjice od žebljičkov in podobno. Tako pa ne boste mogli popraviti netesnjenja ventilov.

Za uspešno »zdravljenje« pnevmatike boste morali najprej odkriti, kje izpušča zrak. Avtomobil premaknite tako, da bo to mesto na spodnjem delu pnevmatike. Tesnilno sredstvo vnesite skozi ventil, nato avtomobil nekajkrat premaknite naprej in nazaj, da se vsebina enakomerno porazdeli po notranjosti pnevmatike. Počakajte nekaj trenutkov in s kompresorjem vzpostavite pravi tlak v pnevmatiki. S tako popravljeno pnevmatiko se peljite počasi in ne prav daleč, najbolje, da samo do najbližjega vulkanizerja. Pnevmatiko, popravljeno s tesnilnim sredstvom, boste morali zamenjati, saj popravilo pri vulkanizerju ni mogoče.

Vse manevre, tudi zaviranje, je treba opraviti z občutkom, brez pretirane sile. FOTO: Shutterstock

Druge metode

Pri avtomobilih s praznovoznimi (runflat) pnevmatikami zmanjšanja tlaka v njih ne boste občutili tako kot pri običajnih. Ojačane stene namreč ohranijo obliko pnevmatike, zaradi česar je tveganje za nesrečo bistveno manjše. Ko sistem opozori na zmanjšanje tlaka v praznovoznih pnevmatikah, lahko nadaljujete vožnjo, a z zmanjšano hitrostjo, ne več kot 80 kilometrov na uro, prav tako je priporočljivo, da pnevmatiko čim prej daste v popravilo oziroma jo zamenjate.

Praznovozne pnevmatike imajo nekaj zoprnih slabosti: so dražje, težje (zato je poraba goriva večja), menjava je nekoliko bolj zapletena (in zato dražja), tudi udobje med vožnjo je slabše. Marsikdaj pa varnostni vidik odtehta navedene pomanjkljivosti, še zlasti če se vozite po cestah, kjer se vam okvare na pnevmatikah večkrat zgodijo, ali pa se preprosto nočete ubadati z menjavo pnevmatike, če ta med vožnjo ostane brez tlaka.

Veliko je razlogov, da številnim voznikom menjava pnevmatike ali drugačna usposobitev avtomobila za nadaljnjo vožnjo ni ravno pogodu. V primeru prazne pnevmatike vedno ostane možnost, da pokličete službo za pomoč na cesti (AMZS) ali kar svojega vulkanizerja. Lepo je, če vam pri vaši težavi pomaga drug voznik, a na to se pri današnjem tempu življenja ne kaže zanašati. Vsekakor pa poskrbite, da bo vse, kar boste počeli, varno in da s svojimi dejanji ne boste ogrožali drugih udeležencev v prometu. Ne glede na to, kako prazna je pnevmatika, vedno se previdno pripeljite do čim bolj varnega izogibališča, naj bo na mestni, lokalni ali avtocesti.