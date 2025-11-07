Umrl je Louis Schweitzer, nekdanji direktor Renaulta

V 83. letu je umrl Louis Schweitzer, nekdanji dolgoletni prvi mož francoske avtomobilske družbe Renault.

Bil je diplomant École nationale d'administration (ENA), v Renault je prišel leta 1986, najprej kot finančni direktor, voditi ga je začel leta 1992.

Njegovo obbobje je bilo med drugim pomembno zato, ker se je takrat Renault privatiziral, v naslednjih letih je odlločilno lastniško vstopil v japonski Nissan.

Louis Schweitzer je bil tudi arhitekt prevzema romunske Dacie z drzno strateško vizijo ustvariti zanesljiv avtomobil po nizki ceni.