Usodnih primerov v prometu lani kar 93, porast hudih nesreč motoristov

Prometna varnost pri nas se na dolgi rok izboljšuje, vendar pa lansko leto v tem pogledu ni bilo dobro. Nasprotno, kar zadeva nesreče z usodnimi posledicami, je bilo precej slabše kot nekaj prejšnjih let. Razlogi so večplastni.

V zadnjem obdobju se je promet pri nas močno povečal, eden glavnih razlogov je bil vstop Hrvaške v schengensko območje. Povprečni dnevni promet narašča, vedno več je registriranih avtomobilov, tudi motociklov, posebej pri zadnjih je rast zelo izrazita.

Lani je bilo med prometnimi nesrečami 93 smrtnih, precej več kot v nekaj prejšnjih letih (v letu 2024 jih je bilo 68, leta 2023 84, leta 2022 85). Nazadnje jih je bilo več leta 2021, in sicer 114.

Opazno je, da je bilo lani med smrtno ponesrečenimi vozniki in sopotniki v primerjavi s preteklim obdobjem precej več neprivezanih z varnostnim pasom. »Mislili bi, da smo glede tega že šli iz prvega v drugi razred, pa je tako, kot da gremo znova prvič v šolo,« nam je slikovito povedal Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije na generalni policijski upravi.

Takšnih primerov je bilo lani več kot dvajset, bistveno več kot predlani. Leta 2025 so policisti sicer izrekli kar 24 tisoč kazni zaradi nepripetosti s pasom (globa je 120 evrov), kar kaže, da je to resnici še vedno ali vnovič problem. Tega prekrška že zaradi njegove narave policisti ne iščejo posebej, zato je omenjena številka še toliko bolj vpijoča.

Usodnih nesreč z motorji je bilo v minulem letu znova opazno več. Fotografija je simbolična. Foto Blaž Samec

Druga izstopajoča stvar so nesreče motoristov. V nekaj prejšnjih letih je bilo tragičnih, smrtnih primerov do deset, lani pa kar 26. V polovici primerov je bil razlog za usodno nesrečo pri samih motoristih, v polovici pri voznikih avtomobilov, pri slednjih predvsem zaradi izsiljevanja prednosti. Po mnenju tako policije kot inštruktorjev vožnje je eden od problemov, da si ljudje kupijo motor v zrelih letih, ko imajo zanj dovolj denarja, ni pa nujno, da ga obvladujejo.

Ivan Kapun: Če voznik ve, da ga lahko nekje čaka alkotest, se bo morda odrekel pitju alkohola.Foto Leon Vidic/delo

Poleg smrtnih nesreč z motocikli je bilo lani kar nekaj primerov na mopedih, ki jih prej skoraj ni bilo. Mladi se zbirajo v skupinah, se snemajo, kako vozijo po zadnjem kolesu; imajo pogon, ki je »odvit« in gre precej hitreje od dovoljenih 25 kilometrov na uro. »Žal tu starši ne odigrajo svoje vloge,« pravi sogovornik. Lani so sicer izrekli 1400 kazni zaradi neuporabe čelade, kar je bilo bolj izrazito pri mopedistih kot pri motociklistih.

Število smrtnih primerov v prometu 2021: 114 2022: 85 2023: 84 2024: 68 2025: 93

Načeloma je glavni razlog za prometne nesreče še naprej prevelika hitrost, pri vseh je ta vzrok v 30 odstotkih, pri tistih s smrtnim izidom pa v 40 odstotkih. Zaradi prevelike hitrosti so lani policisti izrekli 123 tisoč kazni.

Še vedno je pri prehitri vožnji pogost dejavnik vožnja pod vplivom alkohola. Policisti so lani odredili 456 tisoč tovrstnih preizkusov. Po Kapunovih besedah v skandinavskih državah jasno ugotavljajo, da več ko je »na suho« opravljenih preizkusov, boljše je stanje. Če voznik ve, da ga lahko nekje čaka alkotest, se bo morda odrekel pitju alkohola. Slovenska policija prav tako ravna po tej strategiji.

Pri nas je poleg povečanega prometa veliko delovišč, posebej na avtocestah, tam je bila lani tudi najhujša nesreča s petimi mrtvimi. Sicer so avtoceste v resnici najbolj varne, na njih se je lani zgodila le desetina najhujših primerov, glavnina pa na običajnih cestah. Morda samo za občutek, v času, ko pri nas še ni bilo avtocestnega križa, smo imeli ob mnogo manjšem prometu in manjši količini vozil celo 500 ali še več smrtnih žrtev na leto.

Kot pravi Kapun, si policija in tudi državljani vsekakor želimo več nadzora, predvsem s tehničnimi sredstvi, kajti policistov za patrulje je premalo. A dodaja, da imajo z uvajanjem tehničnega nadzora težave, saj da je sprejemanje ustreznih predpisov počasno, zapleteno: »Tako se je zgodilo z etilometri, pa z valji za test, koliko hitro gre res e-skiro ali moped, droni, sekcijskim merjenjem hitrosti, avtomatsko prepoznavo registrskih tablic. Tu imamo pri uvajanju ogromno ovir.« Ali kot pravi še drugače, vsi bentijo čez občine, ko postavljajo radarje, toda v resnici samo to res pomaga. Ko nanje naletimo v tujini, se nam to zdi v redu, pri nas pa ne: »Ko se postavi radar pri omejitvi 30 ali 40 km/h, vsi govorijo o polnjenju proračuna, ne pa o prometni varnosti.«

Varnostni pas dokazano varuje Na pomen varnostnega pasu poleg policije pogosto poudarja agencija za varnost prometa. Kot so zapisali lani, je njegovo koristnost že dolgo nazaj ugotovila tudi evropska komisija, ki je leta 1991 uzakonila obvezno vgradnjo zaščitnih varnostnih pasov v vozilih z največjo dovoljeno maso 3,5 tone, leta 2003 pa v vseh novih vozilih. Avtomobilska industrija je sicer rešitev v obliki tritočkovnega pasu, kot ga poznamo danes, ponudila že konec petdesetih let.

Zakaj je varnostni pas tako pomemben? Odrasel človek lahko z močjo rok in nog zadrži težo telesa ob trku le do hitrosti 7 km/h. Pri trku vozila, ki vozi s hitrostjo 50 km/h, deluje na naše telo enaka sila, kot če bi padli 10 metrov globoko. Pri večjih hitrostih se ta sila zelo povečuje. Ključni podatek, ki bi moral prepričati takoj, brez dodatnih opozoril (brez tega, kot pišemo, očitno ne gre), je, da pravilna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje smrtnih poškodb za do 60 odstotkov pri potnikih na prednjih sedežih in do 44 odstotkov pri tistih na zadnjih sedežih.