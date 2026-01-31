  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    Usodnih primerov v prometu lani kar 93, porast hudih nesreč motoristov

    Lani smrtnih primerov na naših cestah precej več kot predlani. V veliko najtežjih primerih voznik in potniki neprivezani z varnostnim pasom.
    Prometnih nesreč je bilo lani pri nas že več kot 25 tisoč, številka stalno raste. Fotografija je simbolična. Foto Dejan Javornik
    Galerija
    Prometnih nesreč je bilo lani pri nas že več kot 25 tisoč, številka stalno raste. Fotografija je simbolična. Foto Dejan Javornik
    Gašper Boncelj
    31. 1. 2026 | 10:00
    6:53
    A+A-

     

    Prometna varnost pri nas se na dolgi rok izboljšuje, vendar pa lansko leto v tem pogledu ni bilo dobro. Nasprotno, kar zadeva nesreče z usodnimi posledicami, je bilo precej slabše kot nekaj prejšnjih let. Razlogi so večplastni.

    V zadnjem obdobju se je promet pri nas močno povečal, eden glavnih razlogov je bil vstop Hrvaške v schengensko območje. Povprečni dnevni promet narašča, vedno več je registriranih avtomobilov, tudi motociklov, posebej pri zadnjih je rast zelo izrazita.

    Lani je bilo med prometnimi nesrečami 93 smrtnih, precej več kot v nekaj prejšnjih letih (v letu 2024 jih je bilo 68, leta 2023 84, leta 2022 85). Nazadnje jih je bilo več leta 2021, in sicer 114.

    Opazno je, da je bilo lani med smrtno ponesrečenimi vozniki in sopotniki v primerjavi s preteklim obdobjem precej več neprivezanih z varnostnim pasom. »Mislili bi, da smo glede tega že šli iz prvega v drugi razred, pa je tako, kot da gremo znova prvič v šolo,« nam je slikovito povedal Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije na generalni policijski upravi.

    Takšnih primerov je bilo lani več kot dvajset, bistveno več kot predlani. Leta 2025 so policisti sicer izrekli kar 24 tisoč kazni zaradi nepripetosti s pasom (globa je 120 evrov), kar kaže, da je to resnici še vedno ali vnovič problem. Tega prekrška že zaradi njegove narave policisti ne iščejo posebej, zato je omenjena številka še toliko bolj vpijoča.

    Usodnih nesreč z motorji je bilo v minulem letu znova opazno več. Fotografija je simbolična. Foto Blaž Samec
    Usodnih nesreč z motorji je bilo v minulem letu znova opazno več. Fotografija je simbolična. Foto Blaž Samec

    Druga izstopajoča stvar so nesreče motoristov. V nekaj prejšnjih letih je bilo tragičnih, smrtnih primerov do deset, lani pa kar 26. V polovici primerov je bil razlog za usodno nesrečo pri samih motoristih, v polovici pri voznikih avtomobilov, pri slednjih predvsem zaradi izsiljevanja prednosti. Po mnenju tako policije kot inštruktorjev vožnje je eden od problemov, da si ljudje kupijo motor v zrelih letih, ko imajo zanj dovolj denarja, ni pa nujno, da ga obvladujejo.

    Ivan Kapun: Če voznik ve, da ga lahko nekje čaka alkotest, se bo morda odrekel pitju alkohola.Foto Leon Vidic/delo
    Ivan Kapun: Če voznik ve, da ga lahko nekje čaka alkotest, se bo morda odrekel pitju alkohola.Foto Leon Vidic/delo
    Poleg smrtnih nesreč z motocikli je bilo lani kar nekaj primerov na mopedih, ki jih prej skoraj ni bilo. Mladi se zbirajo v skupinah, se snemajo, kako vozijo po zadnjem kolesu; imajo pogon, ki je »odvit« in gre precej hitreje od dovoljenih 25 kilometrov na uro. »Žal tu starši ne odigrajo svoje vloge,« pravi sogovornik. Lani so sicer izrekli 1400 kazni zaradi neuporabe čelade, kar je bilo bolj izrazito pri mopedistih kot pri motociklistih.

    Število smrtnih primerov v prometu 

    2021: 114

    2022: 85

    2023: 84

    2024: 68

    2025: 93

    Načeloma je glavni razlog za prometne nesreče še naprej prevelika hitrost, pri vseh je ta vzrok v 30 odstotkih, pri tistih s smrtnim izidom pa v 40 odstotkih. Zaradi prevelike hitrosti so lani policisti izrekli 123 tisoč kazni.

    Še vedno je pri prehitri vožnji pogost dejavnik vožnja pod vplivom alkohola. Policisti so lani odredili 456 tisoč tovrstnih preizkusov. Po Kapunovih besedah v skandinavskih državah jasno ugotavljajo, da več ko je »na suho« opravljenih preizkusov, boljše je stanje. Če voznik ve, da ga lahko nekje čaka alkotest, se bo morda odrekel pitju alkohola. Slovenska policija prav tako ravna po tej strategiji.

    Pri nas je poleg povečanega prometa veliko delovišč, posebej na avtocestah, tam je bila lani tudi najhujša nesreča s petimi mrtvimi. Sicer so avtoceste v resnici najbolj varne, na njih se je lani zgodila le desetina najhujših primerov, glavnina pa na običajnih cestah. Morda samo za občutek, v času, ko pri nas še ni bilo avtocestnega križa, smo imeli ob mnogo manjšem prometu in manjši količini vozil celo 500 ali še več smrtnih žrtev na leto.

    Kot pravi Kapun, si policija in tudi državljani vsekakor želimo več nadzora, predvsem s tehničnimi sredstvi, kajti policistov za patrulje je premalo. A dodaja, da imajo z uvajanjem tehničnega nadzora težave, saj da je sprejemanje ustreznih predpisov počasno, zapleteno: »Tako se je zgodilo z etilometri, pa z valji za test, koliko hitro gre res e-skiro ali moped, droni, sekcijskim merjenjem hitrosti, avtomatsko prepoznavo registrskih tablic. Tu imamo pri uvajanju ogromno ovir.« Ali kot pravi še drugače, vsi bentijo čez občine, ko postavljajo radarje, toda v resnici samo to res pomaga. Ko nanje naletimo v tujini, se nam to zdi v redu, pri nas pa ne: »Ko se postavi radar pri omejitvi 30 ali 40 km/h, vsi govorijo o polnjenju proračuna, ne pa o prometni varnosti.«

    Varnostni pas dokazano varuje

    Na pomen varnostnega pasu poleg policije pogosto poudarja agencija za varnost prometa. Kot so zapisali lani, je njegovo koristnost že dolgo nazaj ugotovila tudi evropska komisija, ki je leta 1991 uzakonila obvezno vgradnjo zaščitnih varnostnih pasov v vozilih z največjo dovoljeno maso 3,5 tone, leta 2003 pa v vseh novih vozilih. Avtomobilska industrija je sicer rešitev v obliki tritočkovnega pasu, kot ga poznamo danes, ponudila že konec petdesetih let.
    Zakaj je varnostni pas tako pomemben? Odrasel človek lahko z močjo rok in nog zadrži težo telesa ob trku le do hitrosti 7 km/h. Pri trku vozila, ki vozi s hitrostjo 50 km/h, deluje na naše telo enaka sila, kot če bi padli 10 metrov globoko. Pri večjih hitrostih se ta sila zelo povečuje. Ključni podatek, ki bi moral prepričati takoj, brez dodatnih opozoril (brez tega, kot pišemo, očitno ne gre), je, da pravilna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje smrtnih poškodb za do 60 odstotkov pri potnikih na prednjih sedežih in do 44 odstotkov pri tistih na zadnjih sedežih.

    Vozniki se še vedno premalo zavedajo, kako pomemben je varnostni pas. Foto GPU
    Vozniki se še vedno premalo zavedajo, kako pomemben je varnostni pas. Foto GPU

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Slovenska kulinarika

    Italijani ogorčeni: »Made in Italy« bo na olimpijskih igrah kuhal Jezeršek

    V Italiji odmeva, da bo za catering v Cortini d'Ampezzo skrbelo priznano slovensko gostinsko podjetje.
    30. 1. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    prometna varnostprometna nesrečapolicijaIvan Kapu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Razno
    Deloindom

    Izvajalci pri prenovah uporabljajo dvigalo: kdo po zakonu odgovarja za škodo?

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralke o uporabi dvigala med prenovami v bloku ter pojasnjuje, kdo je odgovoren za škodo na skupnih delih.
    Tanja Bohl 31. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trčenje vlakov

    Število žrtev železniške nesreče v Španiji še naraslo

    V železniški nesreči 18. januarja se je več vagonov hitrega vlaka v Andaluziji iztirilo in trčilo v nasproti vozeči hitri vlak na sosednjem tiru.
    31. 1. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Prometna varnost

    Usodnih primerov v prometu lani kar 93, porast hudih nesreč motoristov

    Lani smrtnih primerov na naših cestah precej več kot predlani. V veliko najtežjih primerih voznik in potniki neprivezani z varnostnim pasom.
    Gašper Boncelj 31. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Turizem

    Kateri destinaciji sta med najhitreje rastočimi turističnimi v Sloveniji?

    Največje povečanje so zabeležili v Mestni občini Nova Gorica, kjer je bilo za 15 odstotkov več prihodov in 17,9 odstotka več prenočitev.
    31. 1. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trčenje vlakov

    Število žrtev železniške nesreče v Španiji še naraslo

    V železniški nesreči 18. januarja se je več vagonov hitrega vlaka v Andaluziji iztirilo in trčilo v nasproti vozeči hitri vlak na sosednjem tiru.
    31. 1. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Prometna varnost

    Usodnih primerov v prometu lani kar 93, porast hudih nesreč motoristov

    Lani smrtnih primerov na naših cestah precej več kot predlani. V veliko najtežjih primerih voznik in potniki neprivezani z varnostnim pasom.
    Gašper Boncelj 31. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Turizem

    Kateri destinaciji sta med najhitreje rastočimi turističnimi v Sloveniji?

    Največje povečanje so zabeležili v Mestni občini Nova Gorica, kjer je bilo za 15 odstotkov več prihodov in 17,9 odstotka več prenočitev.
    31. 1. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo