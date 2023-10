Užitki in pasti jesenskih potepov

Vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo ohladitev, a temperature bodo še vedno primerne za motoristične potepe, le obleči bo treba toplejšo jakno in hlače ter prilagoditi hitrost razmeram na cesti. Jesen kljub sončnemu vremenu skriva nekaj pasti, na katere so nedavno opozorili tudi na agenciji za varnost prometa. Seveda lahko jeseni pripravimo motocikel na zimsko spanje, a o tem več kdaj drugič.

Strokovnjaki na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da je jeseni razlika med jutranjimi in dnevnimi temperaturami tako v ozračju kot na vozišču že precej velika, česar se morajo zavedati predvsem vozniki motornih koles. »Izziv za vožnjo je tudi nizko popoldansko sonce, ki voznika lahko zaslepi, poleg tega je dan vse krajši,« poudarjajo. »Na vozišču je odpadlo listje, zaradi del na njivah je tam mogoče pričakovati zemljo in kamenje. Podlaga se po jutranji rosi in nočni vlagi počasneje suši, če pa je prejšnji dan močno deževalo, na izpostavljenih mestih lahko pričakujemo nanose peska in zemlje,« opišejo glavne jesenske pasti.

Dobra novica v letošnji motoristični sezoni je vsekakor boljša varnost motoristov v prometu glede na lani. Tako je po podatkih AVP letos do 3. oktobra izgubilo življenje sedem voznikov motornih koles, hudo telesno poškodovanih je bilo 107, medtem ko jih je lani v enakem obdobju umrlo 11, hudo telesno poškodovanih pa je bilo 130.

»Statistika kaže, da smo v zadnjih letih v Sloveniji na področju prometne varnosti motoristov naredili ogromno. K temu je nedvomno veliko prispevala direkcija za infrastrukturo, tudi z uvedbo konkretnih fizičnih ukrepov za izboljšanje ravni prometne varnosti motoristov na državnem cestnem omrežju in z objavo smernic za varno načrtovanje cest s poudarkom na motoristih,« pravi prof. dr. Tomaž Tollazzi, ki je tudi sam motorist. Dodaja, da je Slovenija ena od sedmih držav na svetu, ki ima takšne smernice. Te so zaradi velikega zanimanja nekaterih članic EU prevedene v angleški jezik. Prav tako je pomembno vlogo odigrala AVP z izvedbo različnih webinarjev o varnosti motoristov in preventivnih akcij ter izdajo brošur.

Brezhiben motocikel je prvi pogoj

Ne glede na letni čas je ključni pogoj za varno vožnjo tehnično brezhiben motocikel. Podobno kot piloti pred poletom preverijo delovanje kritičnih sistemov letala, tako bi tudi motoristi pred vsako vožnjo morali pregledati delovanje zavor in svetlobnih teles ter preveriti stanje pnevmatik. Tlak v pnevmatikah je priporočljivo preveriti enkrat na teden, posebno če naš motor nima vgrajenega temu namenjenega nadzornega sistema, vsekakor pa pred daljšimi izleti. Prav tako je treba preveriti izrabljenost in starost pnevmatike, zlasti če se ne vozimo veliko.

Poskrbeti je treba za zaščitna motoristična oblačila. Če nam je bilo poleti vroče in je bil vsak sloj zaščitnih oblačil odveč, pa je v hladnejšem delu leta drugače. Industrija motoristične opreme ponuja tudi toplejša oblačila. Običajno to pomeni, da v motoristično jakno vpnemo topli izolativni sloj in po potrebi še nepremočljivo membrano. Če nas nizke temperature ujamejo nepripravljene, motoristični stari mački priporočajo časopis kot odlično toplotno izolacijo.

Poletni nasvet o oblačenju v več slojih, kot ga poznajo planinci, je aktualen tudi jeseni. Kot osnovni sloj toplo priporočamo perilo iz merino volne, ki odlično uravnava temperaturo in se ne usmradi niti po večdnevni uporabi brez pranja.

Nevarni tudi jesenski plodovi

Naš sogovornik Tomaž Tollazzi je v začetku Mladen Stjepan Stipko Vitkovićoktobra za AVP prevedel in priredil koristne nasvete za jesensko vožnjo z motociklom, ki jih je svojim članom posredovalo hrvaško združenje motoristov Karavana za život – bikeri na cesti, ki mu predseduje. Med drugim opozarjajo, da še tako kakovostne pnevmatike ne bodo zdržale večjih kotov nagibov, če se bomo vozili po mokri cesti, polni odpadlega listja. Vozišče je slabo oprijemljivo tudi zaradi jutranje rose, zlasti če pnevmatike niso ogrete. Kot pravi Vitković, teh ne moremo ogreti s cikcak vožnjo, ampak le z daljšo vožnjo – če poleti zadoščata dva kilometra, bo jeseni potrebnih vsaj deset. Prav tako je past zemlja, ki so jo na cesto nanesle neočiščene pnevmatike kmetijske mehanizacije.

Jeseni velja prilagoditi hitrost, saj poleg naštetega lahko naletimo na kamenje, ki se je zaradi velikih temperaturnih razlik med dnevom in nočjo odkrušilo in padlo na cesto. Prav tako so za motocikliste nevarni jesenski plodovi, na primer kostanj in želod. Nenadna ovira, ki se ji ne moremo izogniti, lahko spravi motorno kolo iz ravnotežja in veliko večino voznikov privede do paničnega zaviranja, ki se konča vsaj s prehodom na nasprotno smerno vozišče.

Previdno tudi v bližini bencinskih črpalk, na talnih oznakah, ki običajno ne omogočajo zadostnega oprijema, pa pred semaforji, kjer iz vozil rado pokaplja olje. Motoristi v tem času poskrbimo za vidnost – nošenje odsevnega jopiča ni slaba ideja. »Vem, da vozniki motornih koles poznate veliko od navedenih stvari, toda ponavljanje je mati modrosti, zato se učimo, dokler živimo,« sklene Vitković.