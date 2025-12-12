Majhni VW ID.polo, škoda epiq in cupra raval prihodnje leto v električno tekmo

Porsche Slovenija s svojimi znamkami na slovenskem trgu tudi ob novih tekmecih ohranja vodilni položaj, skupaj imajo približno tretjino trga. Pričakujejo, da bo uradni trg letos znašal vsaj uradno 57 tisoč vozil, podobno tudi prihodnje leto. Prodaja električnih je zrasla in se bo še krepila, znamke koncerna VW bodo imele prihodnje leto veliko manjših tovrstnih novosti.

Kot je povedal Danilo Ferjančič, direktor Porscheja Slovenija, so slovenski avtomobilski trg in njihovo dejavnost letos zaznamovali trije dejavniki. Običajno prodajaš, kar želijo kupci, v teh časih morajo prodajati tudi tisto, kar želi tovarna, kar ni vselej enako, gre za doseganje ciljev pri izpustih CO2, s katerimi se proizvajalec izogne plačilu visokih kazni. Druga stvar je, da se je v Sloveniji po prejšnjem padcu podvojila prodaja električnih avtomobilov, njihov delež je 11 odstotkov, predvidevajo, da bo prihodnje leto prišel do 15 odstotkov. Tretji dejavnik je, da se je pojavilo veliko novih tekmecev, predvsem seveda kitajskih.

Med znamkami, ki jih zastopa Porsche Slovenija, ima največji delež električnih avtomobilov Cupra, skoraj 50-odstotnega.

Letošnji trg bo uradno znašal 57.500 avtomobilov, kar je nekaj odstotkov več kot lani, a kake prave rasti ni, saj je znotraj uradnega trga 22 odstotkov enodnevnih registracij oziroma izvoza. Vsaj kar zadeva uradni trg, naj bi bila raven prihodnje leto podobna.

Ustavila se je rast uvoza rabljenih avtomobilov. Če je bilo njihovo število predlani že skoraj enako prodaji novih, se je lani ta del trga umirjal, letos pa je manjši, skupno jih bo 38 tisoč, kar je sicer še vedno velika številka. Poleg rasti električnih so se z mrtve točke premaknili priključni hibridi, ki imajo zdaj 4 odstotke trga, hibridi pa so prišli do 7,5 odstotka.

Porsche Slovenija bo imel z vsemi svojimi znamkami letos 32 odstotkov trga, nekaj več kot lani, nekoliko večji je njihov delež tudi pri fizičnih osebah.

Še glavne novosti prihodnje leto: pri Volkswagnu bo januarja na voljo klasično gnani VW t-roc, pozno jeseni bo čas za manjši električni avto ID.polo in za njim na enaki osnovi pred koncem leta še ID.cross. Pri Audiju bodo junija močno prenovili električnega Q4, sredi leta bo na voljo športni RS5, proti koncu leta pa novi klasično gnani veliki SUV Q7 in robustnejša izvedenka modela A6 allroad. Pred koncem leta bodo začeli s predprodajo najmanjšega električnega audija, ki še nima uradnega imena, in po drugi strani največjega mestnega terenca Q9.

V začetku leta prideta na trg prenovljena seat ibiza in seat arona, najpomembnejša novost bo že poleti manjša električna cupra raval. Še Škoda: jeseni prihodnje leto bo že pri nas električni mali tekmec epiq in za njim še nekaj večji električni avtomobil s sedmimi sedeži.

Ravno manjši električni avtomobili so po besedah Martina Wienerroitherja, ki prav tako vodi podjetje, eno od področij napredka celotnega koncerna VW. Zraven sodijo naprednejše baterije, izboljšana programska oprema, večja količinska prodaja in promet, pri znamkah Audi/Porsche pa novi pogonski sklopi motorjev z notranjim zgorevanjem in nova zasnova modelov.