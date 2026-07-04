V čem je skrivnost Teslinega velikega evropskega povratka

Kljub veliki konkurenci in le dveh modelih je ameriško podjetje na stari celini letos močno povečalo prodajo.

Tesla je bila dolgo neomajna zvezda trga električnih avtomobilov. Tudi v Evropi, kjer pa je lani doživela precejšen pretres, negativen odziv javnosti na politično delovanje njenega prvega moža Elona Muska. Ob ne ravno veliki in posebej novi modelski ponudbi se je zdelo, da ne bo več zmogla prav močno sijati. A se je letos pokazalo drugače. Številke so kljub mnogim tekmecem močno zrasle oziroma se vrnile na predlansko raven, v edini evropski tovarni pri Berlinu bodo povečali proizvodnjo in število zaposlenih. Še se spominjamo lanskih prvih mesecev in negativnega odziva mnogih evropskih trgov na izjave Elona Muska, v katerih je podpiral močno desne evropske stranke, posebej v Nemčiji. Po svoje je nenavadno, da je bil Musk tudi močno proti državnim subvencijam za e-vozila, kar se je v ZDA ...