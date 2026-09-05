  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    V Evropo prihajajo poškodovani avtomobili iz ZDA, nekateri niso niti vozni

    V Nemčiji je bilo v zadnjih letih zaprtih več preglednikov vozil, ki so sprejemali podkupnine za odobritev avtomobilov, ki niso bili varni za vožnjo.
    Avtomobili s prikritimi poškodbami po površinskih popravilih v Evropi pogosto dobijo novo življenje kot rabljena vozila. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Avtomobili s prikritimi poškodbami po površinskih popravilih v Evropi pogosto dobijo novo življenje kot rabljena vozila. FOTO: Leon Vidic/Delo
    R. I.
    5. 9. 2026 | 16:19
    4:49
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Evropski kriminalci naj bi na veliko kupovali poškodovane avtomobile na ameriških dražbah, jih pripeljali v Evropo, površinsko popravili in prodali kot brezhibna rabljena vozila. Evropsko javno tožilstvo opozarja, da so nekateri takšni avtomobili nevarni za vožnjo, poroča portal FtM.

    Po ocenah Evropskega javnega tožilstva (EPPO) je bilo med letoma 2015 in 2025 iz Severne Amerike v Evropo uvoženih do 1,5 milijona avtomobilov. Zaradi neplačanih carin in DDV so evropski proračuni izgubili več deset milijonov evrov.

    image_alt
    Križanci in terenci iz Pekinga

    Razsežnost posla je pokazala preiskava Nimmersatt. Spomladi 2025 je več kot 1000 policistov, davčnih inšpektorjev ter carinikov v desetih evropskih državah preiskalo približno 200 stanovanj in podjetij. Aretirali so deset ljudi, še 18 osumljencev so pridržali. Februarja letos je sledil nov val hišnih preiskav in aretacij v Litvi, kjer naj bi bilo središče kriminalne organizacije.

    Avtomobili skozi velika evropska pristanišča

    Vozila so po nakupu na ameriških dražbah v Evropo prihajala prek velikih pristanišč, med drugim Rotterdama, Antwerpna, Bremerhavna in Klaipėde. Kriminalne mreže so njihovo poreklo in nakupno ceno skrivale s sistemom slamnatih podjetij in lažnih računov, s čimer so se izogibale plačilu DDV in carin.

    V Litvi so avtomobile nato popravljali in jih vračali na evropski trg. Najboljša vozila so bila namenjena predvsem Nemčiji, manj vredna pa Ukrajini. Po podatkih EPPO je bilo samo iz Litve na ta način prodanih najmanj 16.500 avtomobilov v skupni vrednosti 144 milijonov evrov.

    Poškodovana vozila prihajajo tudi iz Švice. FOTO: Arhiv Dela
    Poškodovana vozila prihajajo tudi iz Švice. FOTO: Arhiv Dela

    Toda težava ni samo v davčnih utajah. EPPO je pri naključnem pregledu petih zaseženih avtomobilov ugotovil, da noben ni bil primeren za vožnjo.

    Inšpektorji so odkrili resne težave z zračnimi blazinami in šasijo. Pri nekaterih avtomobilih so bili deli karoserije različnih vozil zvarjeni skupaj, pri drugih pa izvora posameznih delov ni bilo mogoče ugotoviti. Spremenjene so bile tudi davčne klasifikacije vozil.

    Kupci pogosto ne vedo, kaj kupujejo

    Avtomobili se pogosto prodajajo prek spleta, zaradi česar je njihovo poreklo še težje preveriti. Tudi mehaniki oziroma servisi lahko ob pregledu ne vedo, da je bil avtomobil v preteklosti hudo poškodovan, zato ga ne pregledajo dovolj temeljito.

    Dodatna težava je, da Evropa nima enotne centralne baze podatkov o zgodovini vozil. To oblastem otežuje sledenje avtomobilu od trenutka uvoza do njegovega končnega kupca.

    image_alt
    Hitri test, ki vam pove resnico o bateriji

    Potrošniki lahko zgodovino avtomobila preverjajo prek zasebnih spletnih baz s pomočjo identifikacijske številke vozila (VIN), vendar to ne rešuje težave pri starejših avtomobilih.

    Od prihodnjega leta bodo morali novi avtomobili v programski opremi hraniti podatke o prejšnjih lastnikih in popravilih. Evropska potrošniška organizacija BEUC opozarja, da ukrep ne bo rešil problema milijonov starejših avtomobilov.

    Posel povezan tudi z mafijo in pranjem denarja

    Poškodovani avtomobili v Evropo prihajajo tudi iz od drugod. EPPO je lani na Poljskem izvedel racije proti mreži, ki je uvažala predvsem poškodovana vozila iz Švice. V preiskavi je bilo zajetih okoli 27.000 avtomobilov, škoda za evropske in nacionalne proračune pa naj bi presegla deset milijonov evrov.

    FOTO: Arhiv Dela
    FOTO: Arhiv Dela

    Preiskovalci so trgovino povezali tudi z drugimi oblikami kriminala, med drugim pranjem denarja, podkupovanjem in poskusi goljufij z zavarovalnicami prek insceniranih prometnih nesreč.

    Nemški Süddeutsche Zeitung je poročal tudi o vpletenosti italijanske mafije, ki naj bi se zanimala predvsem za luksuzne avtomobile. V Nemčiji je bilo v zadnjih letih zaprtih več preglednikov vozil, ki so sprejemali podkupnine za odobritev avtomobilov, ki niso bili varni za vožnjo.

    Prvi osumljenci iz primera Nimmersatt naj bi pred nemško sodišče stopili jeseni. EPPO ob tem opozarja, da problem narašča in da sam od sebe ne bo izginil.

    Šport  |  Kolesarstvo
    13. etapa

    Van Aert se je v sprintu poigral s Paret-Peintrom

    Glavnina je v cilj prišla tri minute za ubežniki. Omrzel je obdržal šesto mesto.
    Miroslav Cvjetičanin 4. 9. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Astrologija

    Dnevni horoskop za petek, 4. septembra 2026

    Poslovna priložnost pride z jasnim umom in premišljenimi odločitvami.
    4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemirni svet

    Trumpov minister: EU se uradno priključuje operaciji Gospodarski izobčenec

    Jeza na tradicionalne evropske zaveznice še ni popustila in se bo morda pokazala v zahtevah po plačevanju preteklih ameriških stroškov z Ukrajino.
    Barbara Kramžar 4. 9. 2026 | 04:36
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Vuelta 2026, 13. etapa: tokrat ognjemet ubežnikov

    Na trinajsti etapi dirke po Španiji znova težko najdemo prav veliko zaporednih ravninskih kilometrov. Velik dan za ubežnike.
    4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

    Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Preskrba z gorivi

    Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

    V Petrolu uvajajo velike avtocisterne, ki bodo nenehno razvažale naftne derivate, tudi na zaprte črpalke.
    Borut Tavčar 5. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Tehnološki razvoj

    Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

    Evropska direktiva je prepovedala uporabo ozonu škodljivega plina v energetskih stikališčih.
    Nejc Gole 5. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvoz zdravil

    Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

    Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
    Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Geopolitični šoki

    Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

    Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    AvtomobiliEvropaNemčijapreiskavaprodaja avtomobilov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    V Evropo prihajajo poškodovani avtomobili iz ZDA, nekateri niso niti vozni

    V Nemčiji je bilo v zadnjih letih zaprtih več preglednikov vozil, ki so sprejemali podkupnine za odobritev avtomobilov, ki niso bili varni za vožnjo.
    5. 9. 2026 | 16:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen dizla

    Občutno podražitev Finance napovedujejo tudi za kurilno olje.
    5. 9. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Razno
    Beograd

    Albert Riera navdušil pred srbskim derbijem: ob prihodu ga je poklical velikan

    Španski strateg na klopi Crvene zvezde se bo v nedeljo pomeril na prvem mestnem derbiju s Partizanom. Mu bo uspelo osvojiti tri točke?
    5. 9. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump: Hormuška ožina kmalu ne bo več tako pomembna

    Omenil je tudi kopensko pot skozi Sirijo, po kateri naj bi tovornjaki že prevažali surovo nafto.
    5. 9. 2026 | 15:47
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    FBI na seznam najbolj iskanih goljufov uvrstil nemškega podjetnika

    V letih 2014–2017 je od vlagateljev zbral med 20 in 30 milijoni dolarjev za aplikacijo za monetizacijo dosega zvezdnikov in vplivnežev.
    5. 9. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Razno
    Beograd

    Albert Riera navdušil pred srbskim derbijem: ob prihodu ga je poklical velikan

    Španski strateg na klopi Crvene zvezde se bo v nedeljo pomeril na prvem mestnem derbiju s Partizanom. Mu bo uspelo osvojiti tri točke?
    5. 9. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump: Hormuška ožina kmalu ne bo več tako pomembna

    Omenil je tudi kopensko pot skozi Sirijo, po kateri naj bi tovornjaki že prevažali surovo nafto.
    5. 9. 2026 | 15:47
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    FBI na seznam najbolj iskanih goljufov uvrstil nemškega podjetnika

    V letih 2014–2017 je od vlagateljev zbral med 20 in 30 milijoni dolarjev za aplikacijo za monetizacijo dosega zvezdnikov in vplivnežev.
    5. 9. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

    Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

    S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Kaj je pametneje narediti s 100 evri na mesec?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    3. 9. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

    Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
    31. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

    Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
    3. 9. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DUŠEVNO ZDRAVJE

    To težavo ima več kot polovica Slovencev

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIJAVITE SE

    Kaj se skriva za rekordi na borzah

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    4. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo