V Evropo prihajajo poškodovani avtomobili iz ZDA, nekateri niso niti vozni

Evropski kriminalci naj bi na veliko kupovali poškodovane avtomobile na ameriških dražbah, jih pripeljali v Evropo, površinsko popravili in prodali kot brezhibna rabljena vozila. Evropsko javno tožilstvo opozarja, da so nekateri takšni avtomobili nevarni za vožnjo, poroča portal FtM.

Po ocenah Evropskega javnega tožilstva (EPPO) je bilo med letoma 2015 in 2025 iz Severne Amerike v Evropo uvoženih do 1,5 milijona avtomobilov. Zaradi neplačanih carin in DDV so evropski proračuni izgubili več deset milijonov evrov.

Razsežnost posla je pokazala preiskava Nimmersatt. Spomladi 2025 je več kot 1000 policistov, davčnih inšpektorjev ter carinikov v desetih evropskih državah preiskalo približno 200 stanovanj in podjetij. Aretirali so deset ljudi, še 18 osumljencev so pridržali. Februarja letos je sledil nov val hišnih preiskav in aretacij v Litvi, kjer naj bi bilo središče kriminalne organizacije.

Avtomobili skozi velika evropska pristanišča

Vozila so po nakupu na ameriških dražbah v Evropo prihajala prek velikih pristanišč, med drugim Rotterdama, Antwerpna, Bremerhavna in Klaipėde. Kriminalne mreže so njihovo poreklo in nakupno ceno skrivale s sistemom slamnatih podjetij in lažnih računov, s čimer so se izogibale plačilu DDV in carin.

V Litvi so avtomobile nato popravljali in jih vračali na evropski trg. Najboljša vozila so bila namenjena predvsem Nemčiji, manj vredna pa Ukrajini. Po podatkih EPPO je bilo samo iz Litve na ta način prodanih najmanj 16.500 avtomobilov v skupni vrednosti 144 milijonov evrov.

Poškodovana vozila prihajajo tudi iz Švice. FOTO: Arhiv Dela

Toda težava ni samo v davčnih utajah. EPPO je pri naključnem pregledu petih zaseženih avtomobilov ugotovil, da noben ni bil primeren za vožnjo.

Inšpektorji so odkrili resne težave z zračnimi blazinami in šasijo. Pri nekaterih avtomobilih so bili deli karoserije različnih vozil zvarjeni skupaj, pri drugih pa izvora posameznih delov ni bilo mogoče ugotoviti. Spremenjene so bile tudi davčne klasifikacije vozil.

Kupci pogosto ne vedo, kaj kupujejo

Avtomobili se pogosto prodajajo prek spleta, zaradi česar je njihovo poreklo še težje preveriti. Tudi mehaniki oziroma servisi lahko ob pregledu ne vedo, da je bil avtomobil v preteklosti hudo poškodovan, zato ga ne pregledajo dovolj temeljito.

Dodatna težava je, da Evropa nima enotne centralne baze podatkov o zgodovini vozil. To oblastem otežuje sledenje avtomobilu od trenutka uvoza do njegovega končnega kupca.

Potrošniki lahko zgodovino avtomobila preverjajo prek zasebnih spletnih baz s pomočjo identifikacijske številke vozila (VIN), vendar to ne rešuje težave pri starejših avtomobilih.

Od prihodnjega leta bodo morali novi avtomobili v programski opremi hraniti podatke o prejšnjih lastnikih in popravilih. Evropska potrošniška organizacija BEUC opozarja, da ukrep ne bo rešil problema milijonov starejših avtomobilov.

Posel povezan tudi z mafijo in pranjem denarja

Poškodovani avtomobili v Evropo prihajajo tudi iz od drugod. EPPO je lani na Poljskem izvedel racije proti mreži, ki je uvažala predvsem poškodovana vozila iz Švice. V preiskavi je bilo zajetih okoli 27.000 avtomobilov, škoda za evropske in nacionalne proračune pa naj bi presegla deset milijonov evrov.

FOTO: Arhiv Dela

Preiskovalci so trgovino povezali tudi z drugimi oblikami kriminala, med drugim pranjem denarja, podkupovanjem in poskusi goljufij z zavarovalnicami prek insceniranih prometnih nesreč.

Nemški Süddeutsche Zeitung je poročal tudi o vpletenosti italijanske mafije, ki naj bi se zanimala predvsem za luksuzne avtomobile. V Nemčiji je bilo v zadnjih letih zaprtih več preglednikov vozil, ki so sprejemali podkupnine za odobritev avtomobilov, ki niso bili varni za vožnjo.

Prvi osumljenci iz primera Nimmersatt naj bi pred nemško sodišče stopili jeseni. EPPO ob tem opozarja, da problem narašča in da sam od sebe ne bo izginil.