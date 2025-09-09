V Münchnu se Nemci merijo s Kitajci

Naslov ni najbolj točen, saj so na IAA Mobility razstavljavci iz različnih držav.­ A so vendarle najbolj v ospredju domače, nemške znamke, ki poskušajo­ na stari celini braniti svoj položaj, pa seveda kitajske, za katere je Evropa kljub nekaterim oviram vse ­pomembnejši cilj.

Domačini so se že zaradi lokacije dogodka potrudili, BMW in Mercedes z novima športnima električnima terencema, ki napovedujeta še druge modele. Volkswagen z novo imensko strategijo in prihajajočo manjšo družino električnih modelov različnih znamk. Vsi si želijo poleg tehnike tudi z dizajnom in iskanjem oblikovnih korenin pokazati, da je to pomembna evropska prednost pred Kitajci in komerkoli drugim.

Kitajski proizvajalci naj bi jih lani dobili po glavi, ko jim je Evropska unija na električne avtomobile naložila visoke kazenske carine, ker da so se do prednosti dokopali z načrtnim državnim subvencio­niranjem. To jih ni ustavilo za dolgo, je pa res, da na stari celini ne prodajajo le električnih avtomobilov, ampak tudi hibride. Po podatkih Jato Dynamics so kitajske znamke med januarjem in julijem evropski tržni delež skoraj podvojile, na 4,8 odstotka. McKinsey ocenjuje, da bi se lahko sčasoma izenačile z deležem, ki ga imajo trenutno japonski in korejski proizvajalci avtomobilov in znaša 14 oziroma 9 odstotkov.

Ne preseneča, da so ob domačinih kitajske znamke na IAA najbolj prisotne; že pred dvema letoma (razstava je bienalna) jih je bilo kar nekaj, zdaj jih je še petino več. Predstavljajo nova imena: Changan, GAC, Aito, Hongqi, ambiciozno se širi Xpeng, a morda je njihovo najpomembnejše podjetje na razstavi v Münchnu CATL (Contemporary Amperex Limited Technology), baterijski svetovni prvak. Ta je evropskim proizvajalcem ponudil novo, zelo zmogljivo izvedbo baterije s katodo iz litij-železovega fosfata. V Evropi bo imel CATL kmalu tri tovarne za pripravo baterijskih celic (Nemčija, Španija, Madžarska), proizvodnja evropskih proizvajalcev je minimalna, največji up Northvolt je že pred meseci propadel.

O prihodnosti in napakah

Še malo o avtomobilih. V Nemčiji je veliko prebivalcev turške narodnosti, zato ni presenečenje, da se tokrat na IAA prvič predstavlja turški proizvajalec električnih avtomobilov Togg, ki začenja pohod zunaj svojega domačega trga z dvema električnima modeloma. Kljub številnim električnim novostim še obstaja tudi klasični pogon in kakšna tovrstna novost. Francoski Renault je IAA na primer izbral za razkritje novega renaulta clia.

Čeprav se bolj ali manj vsi v industriji strinjajo, da bo prihodnost enkrat električna, je direktor BMW Oliver Zipse ob robu razstave menda poudaril, kako velika napaka je evropska prepoved prodaje avtomobilov s termičnim pogonom od leta 2035 ter da so nujni ukrepi za znižanje izpustov za celotno verigo proizvodnje avtomobila in energije, ki jo ta uporablja. Zipse naj bi celo dejal, da se bo, če bo prepoved obveljala, evropska avtomobilska industrija zmanjšala za polovico.

Prireditev poteka na različnih prizoriščih. Večina razstavljavcev je na sejmišču, na katerem je poleg avtomobilskih proizvajalcev prisotna še množica dobaviteljev sestavnih delov in rešitev s področja informacijske tehnologije. V središču mesta je več paviljonov na prostem, na temo vozil, koles in še česa.