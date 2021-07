V ospredju je udobnost brez divjanja

V nadaljevanju preberite:

Citroën C4 je eden tistih avtomobilov, ki ne spreminja imena, svojo podobo in namen pa je že večkrat predrugačil. Tokrat smo ga podrobno spoznali v najnovejši različici, ki spominja na križanca, a vseeno ohranja predvsem prednosti kombilimuzin.



Skoraj vse možno je že bil C4, mešanica številnih vplivov je vidna tudi v zadnji različici, čeprav je v resnici precej bližje izvirniku kot marsikdaj v preteklosti. V osnovi je predvsem kombilimuzina, toda na pogled deluje malce kot športni terenec (ker nekoliko je vseeno dvignjen), a tudi kot kupe s spuščeno streho v zadku, zraven pa je še precej vizualnih učinkov in več barvnosti, s čimer želijo pri Citroënu ujeti vse sodobne trende.

Notri prevladuje digitalizacija. FOTO: Aljaž Vrabec

ℹCitroën C4 1.2 pure tech 130 shine

Zastopnik: C Automobil Import

Cena: 24.150 evrov (testno vozilo 24.870 evrov)

Euro NCAP (2021): ****

Izpust CO2: 131 g/km

Citroën C4 1.2 pure tech 130 shine FOTO: Aljaž Vrabec

V prtljažniku je prostora za 380 litrov prtljage. FOTO: Aljaž Vrabec

V dolžino meri 4,35 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Zadek je precej drugačen od preostale avtomobilske ponudbe. FOTO: Aljaž Vrabec

