Vaja dela motorista, ki za varnost največ lahko stori sam

Že deseto leto Zavarovalnica Triglav pripravlja ogrevalni motoristični trening, ki ni zgolj osvežitvene narave. Motoristični trening je nujen, saj je vožnja motocikla veščina, ki v nasprotju z vožnjo avtomobila zahteva precej višjo raven telesne in miselne aktivnosti. Ker motoristi v naših krajih za nekaj zimskih mesecev prekinemo vozniško rutino na dveh kolesih, je postopno ogrevanje v začetku sezone nujno.

Program pomladne motoristične delavnice, ki poteka pod pokroviteljstvom Zavarovalnice Triglav in ga je v preteklih desetih letih obiskalo že več kot dva tisoč motoristk in motoristov, gre še korak naprej. Tako v praktičnem kot teoretičnem delu. Spremembe in razvoj pomladne delavnice varne vožnje, ki poteka na poligonu AMZS Vransko, so rezultat izkušenj in opazovanj inštruktorjev pri delu z različnimi motoristi ter podatkov o specifičnih motorističnih škodnih primerih, ki jih pridobijo strokovnjaki Zavarovalnice Triglav in so lahko v izjemno pomoč pri boljšem razumevanju, kje in zakaj se na cesti z motorjem najpogosteje znajdemo v težavah.

Treningi vožnje so za motoriste zelo dobrodošli, saj pripomorejo k še varnejši vožnji v prometu. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Inštruktorji pravijo, da imajo motoristi zelo pogosto težave v ovinkih že pri zakonsko dovoljenih hitrostih. Z vsakim pretiravanjem pa postavljajo svoje življenje samo še bolj na kocko. Ključna ugotovitev je, da na naših potepanjih z motorjem lahko tveganja in nevarnosti v marsičem zmanjšamo že sami. Za začetek s tem, da poskrbimo, da je naš motocikel tehnično brezhiben, in da uporabljamo ustrezno zaščitno motoristično opremo. Poleg zakonsko obvezne motoristične čelade si nadenimo še motoristična zaščitna oblačila in obutev. Tudi investicija v varnostno zračno blazino za motoriste, ki postajajo cenovno vse bolj dostopne, je pameten korak k večji varnosti.

Tudi psihofizično stanje motorista ima vselej zelo pomembno vlogo, saj lahko močno vpliva na to, da sploh ne pridemo v nevarne situacije, če že, pa se iz njih laže rešimo. Sploh ker vemo, da je prav kondicija pozimi, če se nismo vozili z motociklom, najbolj učinkovito izpuhtela. Zato je udeležba na takšni (brezplačni) delavnici za motoriste pametna odločitev. Tako kot tudi na katerem od (plačljivih) intenzivnih tečajev varne vožnje.

Tudi tokrat so bila razpoložljiva prosta mesta zelo hitro zasedena. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Slalom za uvod

Inštruktorji so za motoriste pripravili več različnih vaj, ki jih na Vranskem izvajajo v sklopu intenzivnih treningov za motoriste. Udeleženci tako spoznajo tudi del tega, kar sicer ponuja širši nabor vsebin celodnevnega intenzivnega treninga. Osvežitveni trening je tako po vsebinski kot praktični plati usmerjen predvsem v ogrevanje, tako v vozniškem smislu kot v razvijanju občutka za predvidevanje, kaj vse nas na cesti lahko čaka in preseneti.

Udeleženci tečaja so lahko ponovili tudi znanje iz prve pomoči. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Trening za udeležence obsega zelo različne teme, od pravilnega sedenja do tega, kako prav usmeriti pogled, ter poznavanja dveh glavnih tehnik zavijanja z motociklom – z nagibom telesa in s potiskom motocikla. Inštruktorji AMZS stavijo na to drugo, saj omogoča boljši nadzor nad motociklom in možnost popravkov, če nas v ovinku karkoli preseneti. Različne slalomske vožnje so odlična osnova za postopno usvajanje, ponavljanje in utrjevanje tehnike, ki je v ovinkih še kako pomembna, saj motorista najučinkoviteje varuje.

Napotki za pravilno izbiro opreme. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Prav tako je v varnem okolju velikega poligona mogoče povsem drugače kot na cesti usvojiti zlato pravilo, da kamor gledamo, tja tudi peljemo. Urjenje te veščine vpliva na celoten potek vožnje in oceno, kako zapeljati v ovinek. Skozenj moramo voziti po najvarnejši poti, ki ob morebitnih presenečenjih ponudi največ možnosti za hitre, varne in učinkovite reševalne manevre. Prav pogled v različne točke v ovinku, ob oceni stanja cestišča in upoštevanju drugih dejavnikov, je za nas najpomembnejši, da lahko presodimo, s kakšno hitrostjo se podati v ovinek. Hkrati pa nam taka tehnika vožnje daje najboljše izhodišče za varno in učinkovito zaviranje, če bi nas v ovinku čakalo kakšno neprijetno presenečenje.

Zanimanje za delavnico je vsako leto zelo veliko. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Zavora v roki, nogi in glavi

Urjenje tehnik varnega zaviranja v nagibu je pomembna veščina, ki bi jo morali vozniki motociklov pogosto vaditi, saj bomo le tako v kritični situaciji pravilno reagirali in predvsem z dovolj občutka na zavorah, da se zaviranje ne bi končalo s padcem. Najsodobnejši motocikli, ki imajo vgrajeno nadgradnjo ABS, tako imenovani ABS v nagibu, omogočajo, da tudi v nagibu zaviramo na polno.

Prav tako je poligon najprimernejši kraj za urjenje močnega in hipnega zaviranja, ki mu motoristi pravimo zaviranje na polno. To je seveda močno odvisno od tega, ali ima motocikel vgrajen zavorni sistem ABS ​ali ne. Da je ABS v takšnih situacijah nepogrešljiv dodatek, pa je tudi samoumevno.

Motoristični trening. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav motoristom ponuja tudi aplikacijo drajv, ki meri premike telefona, hitrost in sile pri pospeševanju, zaviranju in sile v ovinkih, ob koncu vožnje pa poda skupno oceno. Če ta znaša med 90 in 100 točkami, je vožnja ocenjena kot varna.

Več kot trening

Izkušnje s Triglavovih pomladnih ogrevalnih treningov pa kažejo na še eno pomembno dodano vrednost. Na njih udeleženci skozi različne sklope vaj in tehnik vožnje pridejo tudi do mnogih drugih spoznanj, potrebnih za varno in udobno vožnjo. Eno takšnih je spoznanje o pomembnosti pravilne izbire motorja; od vrste, velikosti in mase motocikla glede na naše znanje, sposobnosti in način vožnje.

Veliko motoristov, še posebej tistih, ki so na motor sedli po večletnem premoru in so zdaj v svojih srednjih letih spet našli čas zanj, hitro ugotovi, da se je v tem času v motociklizmu veliko spremenilo. Pa ne le to, tudi telesne sposobnosti niso več takšne, kot so bile, kar praviloma težje in manj radi priznamo. Prav tako je pomembno spoznanje, da dinamična ali celo prehitra vožnja čez priljubljene cestne odseke ni niti primerno niti varno nadomestilo za kakovosten spomladanski ogrevalni vstop v sezono.

Je pa vsekakor več kot spodbudna ugotovitev, da je tudi zaradi takšnih dogodkov, kot je bila deseta delavnica varne vožnje z motorjem, prometna varnost motoristov v Sloveniji boljša kot v preteklosti. Kajti takšna, kot sta kultura in odnos do vožnje z motorjem, je tudi varnost.