Včeraj beetle, danes twingo, jutri spaček

Retro avtomobili ali kako si Evropa si pomaga z zgodovino, ki je Kitajci nimajo.

Evropska avtomobilska industrija bije zahtevno bitko z naraščajočo kitajsko konkurenco. Ta ima pri električnih avtomobilih v rokah veliko močnih kart, manjka jim le en adut – zgodbe legendarnih modelov. O retro klasikah smo že večkrat pisali, a vendarle si še enkrat oglejmo nekatere najzanimivejše plati tega fenomena in njegove najnovejše pojavne oblike. Med sodobnejšimi primeri se najprej spomnimo Volkswagna, ki je pripravil nekakšnega sodobnega hrošča. Volkswagen (new) beetle je bil zanimiva epizoda. V nasprotju z izvirnim hroščem, ki je imel pogon zadaj, prtljažnik pa spredaj, je bilo tokrat obratno. Bolj podobna je bila oblika, kjer so osnovne karoserijske poteze sledile polokrogli in ovalni liniji hrošča prve generacije. Novodobni hrošč, predstavljen leta 1997, je imel svoje kupce, ...