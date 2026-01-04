  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    Več manjših električnih avtomobilov, a tudi klasične zvezde

    Kaj bo za trg pomenil reševalni paket EU? Kako bo s subvencijami? Novi kitajci.
    Električni renault twingo iz Revoza bo naprodaj aprila. Za njim v proizvodnji sledita še sorodna modela znamk Nissan in Dacia. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Električni renault twingo iz Revoza bo naprodaj aprila. Za njim v proizvodnji sledita še sorodna modela znamk Nissan in Dacia. Foto Jože Suhadolnik
    Gašper Boncelj
    4. 1. 2026 | 05:00
    11:56
    A+A-

    Avtomobilsko leto 2025 je bilo po svoje nenavadno, saj je vsaj po statistiki pomenilo korak naprej k uveljavljanju novih pogonov, hkrati pa je bil ves čas v zraku pritisk industrije, da naj se ostre zahteve o popolnem prehodu na te pogone sprostijo. Slednje se je nedavno zgodilo, čeprav tudi ob tem marsikdo ni zadovoljen. Poglejmo še, kako je bilo v avtomobilskem svetu lani in kaj nas čaka letos.

    V preteklem letu so se avtomobili v Evropi in Sloveniji prodajali solidno, tudi kupcev električnih ni bilo tako malo. Po podatkih evropskega panožnega združenja Acea je njihov delež do konca novembra v EU skupaj z Efto in Veliko Britanijo dosegel 19 odstotkov, kar je več kot leto prej. V Sloveniji je bil lani delež popolnoma električnih avtomobilov 11-odstoten, precej večji kot v slabem predlanskem letu.

    Naši trgovci pričakujejo, da bo delež električnih letos še rasel, seveda računajo na nadaljnje subvencije, ki so bile doslej zajetne, pravne osebe imajo še druge ugodnosti. Vsaj kratkoročno se glede na stanje infrastrukture poraja vprašanje, kolikšen je v Sloveniji bazen kupcev za tovrstne avtomobile, torej tiste, ki imajo možnost polnjenja doma ali na delovnem mestu. Zanimivo bo tudi videti, kakšne bodo pri spodbudah smernice Evropske unije. Ta bo v okviru nedavno predstavljenega »reševalnega« paketa za evropsko avtomobilsko industrijo, s katerim je sicer rahlo sprostila popolno prepoved termičnih motorjev po letu 2035, države članice usmerjala k spodbujanju manjših električnih evropskih avtomobilov. O tem, kdaj je avtomobil z vidika proizvodnje res evropski, se bodo verjetno še kresala mnenja. Pa tudi o tem, da bodo morala podjetja izpolnjevati kvote kupljenih električnih avtomobilov, kar v nekaterih podjetjih za izposojo označujejo za de facto prepoved bencinskih avtomobilov.

    Skupina VW bo letos postopoma uvajala male električne modele, najprej cupro raval (na sredini). FOTO:Gašper Boncelj
    Skupina VW bo letos postopoma uvajala male električne modele, najprej cupro raval (na sredini). FOTO:Gašper Boncelj

    EV-malčki iz Evrope

    Karkoli bo že storila politika, je dejstvo, da se bo v Evropi letos pojavilo precej manjših ali res majhnih električnih modelov, tudi evropskih. Za nas bo po svoje najpomembnejši mini renault twingo iz Revoza, ki bo šel v prodajo aprila. Poleg dolenjskega malčka bo že letos čas za nekoliko večjega nissana micro, ki je zelo soroden renaultu 5. Kmalu bo za trg nared cupra raval, tudi kia EV2, hyundai ioniq 3, nekaj kasneje volkswagen ID. polo, škoda epiq, ne bo manjkal niti nekdanji pionir nissan leaf, ki bo zdaj vozil v tretji generaciji. Pripeljal bo še kak dostopen kitajski tekmec, na primer dongfeng vigo, morda tudi leapmotor A10.

    Dongfeng vigo je električni novinec, nekaj večji kot doslej pri nas uspešni dongfeng box. FOTO: Dongfeng
    Dongfeng vigo je električni novinec, nekaj večji kot doslej pri nas uspešni dongfeng box. FOTO: Dongfeng
    Ob tej napovedi le medklic o baterijah. Novi renault twingo bo imel tako kot skoraj vsi kitajski električni avtomobili baterijo s katodo iz litij-železovega fosfata s kratico LFP. Ta tip baterije v proizvodnem smislu za zdaj skoraj popolnoma obvladujejo kitajski proizvajalci, posebej CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), ti so jo doslej tudi edini razvijali in verjeli vanjo. Je cenejša in bolj robustna za polnjenje kot sicer bolj zmogljiva baterija, ki ima na katodi litij-nikelj-mangan-kobaltov oksid (NMC) in so jo doslej večinoma uporabljale evropske znamke.

    CATL je vodilni proizvajalec baterij za električne avtomobile, vse boljša baterija LFP pa hitro pridobiva tržni delež. FOTO: Gašper Boncelj
    CATL je vodilni proizvajalec baterij za električne avtomobile, vse boljša baterija LFP pa hitro pridobiva tržni delež. FOTO: Gašper Boncelj
    Če je imela baterija LFP še leta 2020 komaj 10-odstotni tržni delež, je zdaj blizu, če ne že čez polovico svetovnega trga avtomobilskih baterij, Reuters je nedavno navajal oceno banke Macquarie, da bi lahko do leta 2029 dosegla 65-odstotni delež. Bo pa takrat morda imela konkurenco, saj razvijajo natrijevo baterijo, ki je pomembna, ker zanjo ni potreben litij. Po drugi strani naj omenimo, da se že desetletje predvsem na Zahodu, tudi na Japonskem, govori o litij-ionski superbateriji, ki ima namesto tekočega trdni elektrolit. A bomo verjetno tudi letos nanjo še kar čakali.

    Še novi kitajci, tudi BYD?

    Kitajskih znamk je pri nas že veliko, kakih 15, a imajo vsega skupaj okoli 5 odstotkov trga. V podjetju Plan Net Avto so napovedali, da bodo letos pripeljali še znamko Arcfox, ki je sicer del velike skupine BAIC, v drugi polovici leta z dvema električnima SUV-modeloma, T1 in T5.

    V Sloveniji še vedno ni velikega proizvajalca BYD (Build Your Dreams), ki svoje izdelke prodaja povsod okoli nas in kot prvo kitajsko podjetje v Szegedu na Madžarskem zaganja pravo proizvodnjo, ne le sestavljanje iz kitov, pripeljanih iz Kitajske. Njihov najbolj zanimiv avtomobil je mali električni dolphin surf. Morda BYD letos le pride k nam prek Hrvaške. Ob tem se znova lahko vprašamo, koliko bodo kitajski proizvajalci še odjedali evropskim in drugim azijskim tekmecem, koliko pa bodo posel jemali drug drugemu.

    Kitajski BYD je prisoten povsod okoli nas, posebej zanimiv je model dolphin surf. Se bo znamka letos pojavila tudi v Sloveniji? FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Kitajski BYD je prisoten povsod okoli nas, posebej zanimiv je model dolphin surf. Se bo znamka letos pojavila tudi v Sloveniji? FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    Če je kitajskih znamk kolikor hočete, pa iz zahodnega sveta novih imen ni. Morda lahko čakamo, kdaj se bo recimo na novo zagnal prestižni Jaguar, bil naj bi le električen, napovedani prvi model ima za zdaj oznako jaguar 00. Znamka Smart sicer obstaja in v Evropi prodajo nekaj malega, a morda bo dobila pravi zagon šele proti koncu leta, ko bo nared njihov novi majceni električni avto, smart #2, torej električni naslednik njihovega začetnika, modela fortwo oziroma še prej citycoupe. Ali ga bomo ugledali v Sloveniji in kdaj, je še prezgodaj govoriti.

    Elektroferrari

    Letos bo po dolgih pripravah svoj električni avtomobil predstavila tudi sloviti Ferrari. Doslej so javnosti prikazali le zmogljivi pogonski sklop.  FOTO: Ferrari
    Letos bo po dolgih pripravah svoj električni avtomobil predstavila tudi sloviti Ferrari. Doslej so javnosti prikazali le zmogljivi pogonski sklop.  FOTO: Ferrari
    Na naš trg bodo letos prišli tudi srednje veliki in večji električni modeli, na primer BMW iX3 kot prvi izdelek tako imenovane Neue Klasse, pa za njimi nova serija BMW 3 (poleg električne kasneje še klasična pogonska izvedba), mercedesi GLC, GLB in električni C, volvo EX 60 in volvo ES 90. Mazda bo dobila večjega električnega športnega terenca iz sodelovanja s kitajsko družbo Changan. Pri kitajski prestižni znamki Hongqi bosta nova že kmalu E-HS5 in za njim še E-H7 (E-HS7). Tudi porsche cayenne bo dobil novo popolnoma električno izvedbo. Renaultova znamka Alpine bo imela kmalu pri nas petvratni zmogljivi SUV-kupe alpine A390.

    Delez Delektricnih Avtomobilov
    Delez Delektricnih Avtomobilov

    Po svoje bo izstopala električna kia PV5, zlasti zato, ker je pripravljena na posebej razviti modularni osnovi, na kateri bodo imeli tako poleg dostavne še osebno različico. Ta model je po svoje tudi eden tistih, ki oživljajo enoprostorce. Morda bo bolj uspešen kot VW ID.buzz, ki je oblikovno zasnovan odlično, a ima premajhen doseg.

    Kot zanimivost omenimo, da naj bi svoj električni avtomobil po dolgih pripravah do konca leta predstavil sloviti Ferrari, projektno ime je ferrari elettrica, imel bo moč »1000 konjev« in menda tudi avtentičen zvok, ki pritiče izdelku iz Maranella. Električni superšportniki imajo sicer veliko manj kupcev, kot je sprva kazalo, morda bodo pri Ferrariju spremenili trend.

    Šesti clio le iz Turčije

    Res je, da morajo avtomobilske družbe prodati čim več električnih avtomobilov, ker morajo že srednjeročno bistveno zmanjšati izpust ogljikovega dioksida, a novi modeli s klasičnim oziroma hibridnim pogonom bodo le še prihajali. Navsezadnje imajo v Evropi še vedno precejšen delež, po podatkih združenja Acea so bencinski trenutno pri 26 odstotkih trga, hibridi že pri 34 odstotkih, priključni hibridi ga zavzemajo slabo desetino, dizelski pa le še 8 odstotkov.

    Šesta generacija renault clia bo nastajala le v Turčiji. To bo še avtomobil s klasičnim (hibridnim) pogonom. FOTO: Gašper Boncelj
    Šesta generacija renault clia bo nastajala le v Turčiji. To bo še avtomobil s klasičnim (hibridnim) pogonom. FOTO: Gašper Boncelj

    Verjetno bo eden najbolj zanimivih že v začetku leta povsem novi renault clio, ki ne bo več nastajal v Revozu, ampak le še v Turčiji. Clio je bil lani vsaj do novembra za dacio sandero drugi najbolje prodajani avtomobil v Evropi. Pogon šeste generacije – model je kar nekaj zrasel – bo bencinski, hibridni, tudi še plinski. Pojavila se bo še kaka mala »klasično gnana« novost, konkretno je to toyota aygo, ki ima prvič hibridni pogon. Hibriden bo tudi fiat 500, kar naj bi znova zagnalo prodajo tega modela. Seat bo iskal nov zagon s prenovljenim klasičnim modelom seatom ibizo in SUV-sorodnikom seatom arono.

    Za Volkswagen bo prav tako že v začetku leta zelo pomemben povsem novi vselej dobro prodajani športni terenec T-roc. Nov bo tudi Citroënov SUV C5 aircros, pa japonska tekmeca, SUV-modela mazda CX-5 in toyota RAV4, ter Hondin hibridni kupe z oživljenim imenom honda prelude. Pri Kii bo namesto nekoč zelo priljubljenega modela kia ceed še letos prišel model kia K4, nov bo srednji športni terenec kia seltos.

    Toyota je pionir na področju hibridnega pogona, prvič pa to kombinacijo bencina in elektrike uvaja tudi v svoji mini avto toyota aygoX. FOTO: Toyota
    Toyota je pionir na področju hibridnega pogona, prvič pa to kombinacijo bencina in elektrike uvaja tudi v svoji mini avto toyota aygoX. FOTO: Toyota
    Že kar nekaj časa vemo, da Kitajci vsaj za zdaj v Evropi niso največja »nevarnost« le z električnimi avtomobili, ampak enako ali še bolj s hibridno gnanimi izdelki. SUV geely starray bo dobil oznako EM-i, kar pomeni, da bo na voljo še kot priključni hibrid. Dongfeng bo v že tako široko paleto dodal priključnohibridna modela mage in huge, Forthing bo uvedel modela V9 HEV in PHEV in U-Tour PHEV, pa še taikong 7 kot podaljševalnik dosega.

    Ob kopici novosti smo verjetno kakšno tudi spregledali ali pa se bo ta skozi leto še razkrila.

    Kako bo položaj branila Tesla?

    Malce se sprašujemo, kaj si lahko v tem letu obetamo od električnega prvaka Tesle. Še pred dvema letoma je bil njihov najbolje prodajani model Y daleč pred tekmeci, celo najbolje prodajani avtomobil sploh, zdaj se drži na vrhu le še med električnimi. Ameriško podjetje ima za seboj precej manj uspešno leto, najprej zaradi političnega delovanja njihovega šefa Elona Muska, v nadaljevanju pa tudi zato, ker so tekmeci vse bolj pritiskali z novimi modeli ali pa z znižanjem cen. Tesla lani ni predstavila nekoč obljubljenega modela za 25 tisoč evrov, temveč le cenejši izvedbi modelov Y in 3, slednji zdaj stane najmanj 37 tisočakov.

    A ta dva avtomobila sta na trgu že zelo dolgo, za Teslo pa se zdi, da se najbolj posvečajo avtonomni vožnji, za zdaj predvsem v ZDA. Pri tej je sicer še vedno najuspešnejši Googlov Waymo, ki se s tem področjem tudi najdlje ukvarja. Veliko se na to temo dogaja na Kitajskem, čeprav so po nekaterih virih oblasti pri izdaji dovoljenj za preizkušanje tovrstnih vozil v zadnjem času le bolj previdne.

    Manj je bilo te dejavnosti zadnja leta v Evropi, a vendarle: imena kot Waymo, kitajski Baidu (z Uberjem in Lyftom) in Stellantis/Bolt naj bi v velikih mestih, na primer Londonu, Hamburgu in Berlinu, začela izvajati obsežne preizkuse robotskih taksijev, s poudarkom na avtonomnosti četrte stopnje, kar je zelo drzna napoved. Volkswagen je lani okrepil te preizkušnje v Nemčiji. Hrvat Mate Rimac je imel sredi leta 2024 ponesrečeno predstavitev avtonomnega vozila verne, a naj bi zdaj po lastnih prikazih na družbenih omrežjih delal s polno paro naprej. Bodo ti avtomobili, kot napovedujejo, res letos zapeljali po Zagrebu?

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Avtomobilinovostiklasični pogonavtonomna vozilaelektkrični modeli

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    New Delhi, Agra in Radžastan

    V deželi mogulov in maharadž

    Naključen ogled dokumentarnega filma o Radžastanu, želje po toplem vremenu in že smo sedeli na letalu za New Delhi.
    4. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo