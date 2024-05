Veliko obeta, a neskladni podatki vnašajo zmedo

V prispevku preberite:

Med avtomobilskimi proizvajalci so ravno japonske tovarne med prvimi nudili napredno hibridno izkušnjo, zato z zanimanjem spremljamo tudi japonske povsem električne modele. Med takšnimi je lexus RZ 450e, toda po nekaj dnevnem testiranju so občutki precej mešani. Prepriča s pojavo in voznimi lastnostmi, glavni problem pa sta poraba in doseg.