Vodikova polnilnica: Polnili bodo avtobuse, morda v prihodnosti tudi avte

V nadaljevanju preberite:

Nedavno so v Stanežičah odprli polnilnico za vodik, ob njej pa tudi polnilna mesta za kabelsko električno polnjenje baterij. Medtem ko so slednje namenjene le za avtobuse LPP, je polnilnica za vodik zatrjevano večfunkcionalna, namenjena tako polnjenju vtobusov kot avtomobilov. Vodikove avtobuse LPP že ima, drugih tovrstnih vozil pri nas za zdaj ni. Izbira območja ni naključna, saj naj bi tu v prihodnje stala nova remiza, postajališče LPP. Polnilnica za vodik je bila nekoč že v Lescah, a se ni obnesla, upamo, da tokratno čaka svetla prihodnost.

Koliko minut je potrebnih, da se avtobus napolni z vodikom? Kako pravzaprav deluje njegov pogon? Kako je proizveden vodik, ki ga bodo dovažali v Stanežiče? Kdaj se bo pri nas začela proizvodnja zelenega vodik, kje bo elektrolizer, kako bodo zeleni vodik dostavljali v polnilnico?