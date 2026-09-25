Volkswagen na popravilo poklical 4 milijone avtomobilov

Kot agencija Reuters prenaša pisanje nemškega Handelsblatta, bo koncern Volkswagen na popravilo poklical približno 2,16 milijona avtomobilov modelov matične Volkswagen, 700 tisoč primerkov znamke Audi, milijon vozil znamke Škoda in 200.000 vozil Seat. Gre za različne modele, ki so bili izdelani v letih od 2013 do 2023.

Šlo naj bi za napako enega pritrdilnih vijakov na volanskem sistemu, vanj lahko prodre vlaga, kar povzroči rjavenje in morebiti odpoved krmilnega sistema. V podjetju so poudarili, da je odpoklic previdnostni ukrep in da zamenjava vijaka ne bo trajala več kot eno uro.