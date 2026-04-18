Volkswagen ID.3 neo: Prenova zunaj blaga, znotraj radikalna

Volkswagen je nekoč v nove čase vstopil z električnim avtomobilom ID.3, na povsem novi osnovi, posvečeni le temu pogonu. Kljub nekaterim dobrim lastnostim ni bil brez pomanjkljivosti, tudi cena je bila v uvodu precej visoka. Zdaj je precej prenovljen, v tovarni so odgovorili na nekatere pripombe.

Vodstvo podjetja se je odločilo, da bo imel vsak model ID še dodatek v imenu, in tako se zdaj imenuje ID.3 neo; takšno oznako je imel sicer tudi projektni model, s katerim so napovedovali prvega ID.3 leta 2019. Kot nam je dejal predsednik uprave Volkswagna Thomas Schäfer, so glede ID.3 tudi razpravljali, ali naj se po prenovi imenuje ID. golf, a niso bili za to, vendarle je to po oblikovni zasnovi delno drugačen avtomobil. ID.3 je postal ID.3 neo, električni golf bo pripravljen kasneje.

Zdaj je torej čas za ID.3 neo. Zunanje mere so ostale nespremenjene, avtomobil je še naprej dolg nekaj manj kot 4,3 metra. Vizualno so ga spredaj približali drugim modelom Volkswagnove družine, ima svetlobni pas po vsej dolžini in osvetljen znak znamke. Streha ni več izključno črna, ampak v barvi, ki si jo izberete za karoserijo, tako da se od strani avtomobil zdi celo nekoliko daljši. Platišča so videti bolj klasična, imata pa zadnji kolesi še naprej bobnasto zavoro.

Na armaturni plošči znova prevladujejo gumbi in kolesca. FOTO: Volkswagen

Če so na zunaj popravki lepotni, je znotraj zdaj vse drugače. Na notranjo ureditev je letelo največ kritik, na primer glede pretirane digitalizacije, upravljanja na dotik ali z drsanjem prstov, plastike v slogu klavirskega laka, na kateri se poznajo prstni odtisi. Vse to je večinoma vzelo slovo, notranjost je pripravljena tako, kot bo tudi v novem manjšem ID. polu, na splošno pomeni vrnitev k stikalom, gumbom, kolescem; vsaj na predserijskih avtomobilih so se tudi uporabljeni materiali zdeli precej boljši, pa naj gre za plastiko ali blago.

Armaturna plošča deluje širša, daje občutek večje prostornosti, nov je dvokraki volanski obroč, bolj praktična tako za oporo kot za shranjevanje je sredinska konzola. Prav tako je nov centralni programski sistem, z njim naj bi bili tudi izboljšani asistenčni varnostni sistemi.

Zasnova pogona je ostala enaka kot doslej, ID.3 neo ima pogon na zadnji kolesi, pri čemer je pomanjkljivost to, da prtljažnik s 385 litri ni posebej velik, spredaj pa ga ni. Zadaj je prečno nameščen električni motor, je posodobljen, pravijo, da bolj učinkovit. Pripravljen je v treh izvedbah moči, s 125, 140 in 170 kW, ustrezno ima baterijo z zmogljivostjo 50, 58 oziroma 79 kWh. V prvih dveh primerih je to baterija s katodo iz litij-železovega oksida (LFP), najmočnejša ima katodo iz nikelj-manganovega oksida (NMC), jo bodo pa sčasoma prav tako zamenjali z baterijo LFP. Doseg je v najboljšem primeru 417, 494 oziroma 630 kilometrov. Manjši bateriji se z izmeničnim tokom najhitreje polnita z močjo 105 kW, največja z močjo do 183 kW.

ID.3 neo bo še naprej na voljo v treh izvedbah moči in baterij, pogon je še naprej zadaj. FOTO: Volkswagen

ID.3 neo gre pri nas v predprodajo sredi maja, takrat bodo tudi znane cene. Čeprav bodo na trg postopoma prihajali še manjši Volkswagnovi električni modeli, bo verjetno ID.3 neo za podjetje še kar nekaj časa pomemben model. Kljub počasnemu začetku je po kasnejšem znižanju cene postal bolj množičen, VW navaja, da je eden od petih najuspešnejših električnih avtomobilov na evropskem trgu. Samo leta 2025 se je zanj odločilo 78.000 kupcev po vsej Evropi. V Nemčiji je bil ID.3 lani med električnimi volkswagni po prodaji drugi, za ID.7.