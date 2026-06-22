Volkswagen T-roc: dober pogon, umirjena digitalizacija

V drugi generaciji je ravno prav zrasel. Z boljšo opremo ni poceni.

Ko si t-roca letnik 2026 ogledamo pobliže, je jasno, da je to pač res nov model. Videz je drugačen, bolj usločen, in čeprav je avtomobil večji, ne deluje okorno. Prepriča v vožnji in vsakdanji uporabi, a kaj le moramo pripomniti. Volkswagen t-roc po novem v dolžino meri 437 cm, kar nekaj (12 cm) je večji od predhodnika. Ima še bolj izrazito kupejevsko linijo. Po nekaterih elementih dizajna je blizu drugim novejšim modelom znamke Volkswagen, tako ima v sprednjem delu značilen svetlobni pas skupaj z značko znamke, na zadnji strani je ta kombinacija v rdečem. Všečno ali v temi celo preveč izrazito? Pričakovano se v njem zelo dobro sedi spredaj, korektno je za dva zadaj (zaradi visokega sredinskega tunela to pač ne velja za tretjega), tudi prtljažnik, še posebej s spuščenim dvojnim dnom, ni ...