Volkswagen tayron kot večja izvedba bolj znanega tiguana

Nekoč je bil tiguan allspace, zdaj je tayron. Torej samostojen model, vendar hitro vidimo, da je predvsem podaljšana izvedba aktualnega tiguana. Pogoni so mnogovrstni, še je tu dizelski, ki pričakovano izstopa predvsem na daljših vožnjah.

Volkswagen tayron je dolg 4,8 metra, uvršča se med manjšega tiguana in večjega touarega. Lahko ima dve ali tri sedežne vrste, zadnja izvedba je bila v testnem primerku. Povejmo torej nekaj o sedenju v tem avtomobilu in začnimo spredaj.