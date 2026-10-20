Volkswagen začel vpoklic vozil ID zaradi možnosti pregrevanja baterije

Nemški proizvajalec Volkswagen (VW) je zaradi možnosti pregrevanja baterije začel vpoklic določenih električnih vozil iz družine ID, ki ga je napovedal prejšnji teden. Po svetu bo vpoklical okoli 72.700 vozil, od tega v Nemčiji okoli 10.000, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Razlog je napaka pri baterijah, ki lahko povzroči njihovo pregrevanje, v skrajnem primeru tudi požar. To so pokazali notranji pregledi kakovosti. Po podatkih Zveznega urada za motorna vozila KBA tako zaenkrat niso znani nobeni primeri gmotne škode ali poškodb oseb.

Vpoklic med drugim zajema modele ID.3, ID.4, ID.7 in ID.Buzz letnikov med 2022 in 2025 ter vozila Cupra Born letnikov med 2022 in 2024. Po navedbah družbe morajo baterije pregledati v servisnih delavnicah.