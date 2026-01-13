Volkswagnov t-roc zrasel, motorji pa brez dizla

Volkswagen na našem trgu začenja prodajati povsem nov model t-roc, ki je večji in ima precej spremenjeno pogonsko ponudbo.

Avtomobil je kar opazno zrasel, zdaj meri 437 centimetrov, 12 več kot prej, povečalo se je tudi medosje. Od tal je oddaljen 17 centimetrov, kar seveda pomeni lažje vstopanje. Še ima izrazito kupejevsko linijo, spredaj in zadaj pa kaže, da je član družine novejših Volkswagnovih modelov. V sprednjem delu ima značilen svetlobni pas skupaj z značko znamke, na zadnji strani je ta kombinacija v rdečem.

Znotraj je bolj prostoren predvsem v prtljažniku. Kabina ima boljše materiale, ročica menjalnika je ob volanskem obroču, kar pomeni, da ima t-roc vselej samodejni menjalnik. Na sredinski konzoli je priročen prostor za polnjenje enega pametnega telefona, tam je še sicer pripraven vrtljivi gumb, s katerim nastavljamo vozne programe in jakost avdio naprave, škoda, da ne še česa.

V t-rocu so oziroma bodo vsi pogoni tako ali drugače elektrificirani. Gre pa za kombinacijo bencina in elektrike, dizelskega pogona ni več. Tudi ni več nekoč vstopnega bencinskega litrskega trivaljnika. Uvodoma je na voljo 1,5-litrski štirivaljni bencinsko-električni blagi hibrid v izvedbi z močjo 85 ali 110 kW.

Ročica le še samodejnega menjalnika je ob volanu. Med sprednjim sedežema je zdaj prostor za polnjenje telefona, tudi za priročno kolesce, s katerim pa se upravlja premalo funkcij. FOTO: Volkswagen

Sredi leta bodo v ponudbo dodali samopolnilni hibrid, ki bo združeval prav tako 1,5-litrski bencinski motor in bo imel nekoliko močnejšo električno pomoč ter baterijo pod zadnjimi sedeži. Na voljo bo z močjo 100 in 125 kW. Prihodnje leto pride že 2-litrski bencinec (150 kW), ki bo prav tako elektrificiran, bo pa edini imel štirikolesni pogon.

Vstopna cena šibkejšega blagega hibrida je nekaj manj kot 29 tisoč evrov, cena sega do slabih 36 tisočakov, kolikor stane močnejši blagi hibrid v izvedbi R line.

O načrtovani prodaji polnega hibrida težko govorijo, saj zanj še nimajo cene. Pričakujejo pa, da bodo letos prodali kar 1250 t-rocov in da bo ta model v svoji velikostni kategoriji ostal eden večjih igralcev. Naj povemo, da je t-roc, ki je bil prvič predstavljen leta 2017, do danes po svetu našel kar 2 milijona kupcev, tudi pri nas je priljubljen, prodali so jih 10 tisoč.

T-roc je po nekaterih potezah podoben drugim novejšim modelom znamke. FOTO: Gašper Boncelj

Letos se sicer pri znamki Volkswagen obeta še kaka električna novost, na primer konec poletja ID. polo in konec leta ID. cross, po dolgih letih pa se poslavljata enoprostorec volkswagen touran in veliki SUV volkswagen touareg.