Volvo EX60: električni adut za napad na premijski razred

Volvo je doslej že imel električne modele npr. najmanjšega EX 30, pa največjega EX90. Z EX60 pa je zdaj končno dobil avtomobil, s katerim bo lahko bolje tekmoval z drugimi premijskimi tekmeci.

Volvo EX 60 je po svoji karoserijski zanovi športni terenec, dolg je 4,8 metra, s čimer po dolžini za 10 cm presega klasično gnano izvedbe XC 60. Ima pa s skoraj 3 metri za 15 cm večjo medosno razdaljo in zaradi tega več prostora za potnike in prtljago. Spredaj ga ob svetiliih v obliki torovih kladiv zaznamujeta še zračni loputi, nove so zelo posebne aerodinamične kljuke vrat, zadaj sta dva svetlobna snopa.

EX60 je pripravljen je na novi električni osnovi SPA3. Ta med drugim prinaša izdelavo večjih delov karoserije aluminija s postopkom tlačnega litja, s čimer so omejili maso vozila. Baterijske celice so vgrajene v karoserijo, avtomobil ima tudi zelo zmogljivo računalniško enoto, ki zmore hipno obdelati ogromno podatkov.

V kabini je veliko udobja, a tudi digitalnosti. FOTO: Gašper Boncelj

Seveda je v njem najbolj udobno spredaj, zadaj je prostorna klop deljiva v razmerju 40/20/40, tam imata lahko zunanja sedeža sedali, ki se privzdigneta in sta primerna za sedanje otrok. Po prvih vtisih gre za visoko kvaliteto izdelave in materialov. Je pa avtomobil v smislu upravljanja dokaj močno digitaliziran.

Osovno prtljažnik je s 523 l zajeten, ima dvojno dno in ga je mogoče pregraditi, spredaj je še manjši prtljažnik z 38 litri prostora.

Kot trdijo pri Volvu, sta ob mnogih varnostnih elementih novost sprednja varnostna pasova, ki naj bi bila še bolj napredna in se pomočjo vgrajenih tipal zategneta kolikor je potrebno glede na težo potnikov in konkretno vozniško situacijo.

Električni pogon je v osnovi speljan na zadnji kolesi; moč je že v tem primeru veliko, kar 275 kW; v tej izvedbi za energijo skrbi baterija s 83 kWh. V primeru štirikolesnega pogona in dveh elektro motorjev je sistemska moč 350 ali 500 kW. Baterija ima v teh dveh primerih zmogljivost 95 in kar 117 kWh. 800-voltna električna arhitektura omogoča hitro polnjenje z enosmernim tokom z močjo 300 oziroma 400 kW.

Posebne kljuke na vratih FOTO: Gašper Boncelj

Za razliko od nekateri drugih e-avtomobilov te znamke volva EX 60 izdelujejo v Volvovi matični tovarni v Göteborgu na Švedskem. Z zadnjim pogonom se cena začenja pri 63 tisoč evrih in gre tja proti 80 tisočakom. O konkretnih prodajnih načrtih pri nas niso govorili, a le dodali, da imajo z modelom velike ambicije. Volvu EX 60, ki naj tekmuje z modeli kot sta BMW iX3 ali mercedes GLC-e, se bo nekaj kasneje pridružila še bolj robustna izvedenka z znanim tržnim imenom cross country.