Volvo EX90, veliki družinski terenec za električno dobo

Novi Volvo EX90 je več kot le električno vozilo in več kot zgolj najnaprednejši jekleni stroj, kar so jih pri Volvu kdaj ustvarili – je vstopnica v cel ekosistem storitev in funkcij, ki lahko vozniku moderne dobe in njegovim sopotnikom olajšajo življenje in mu omogočijo, da celovito izkoristi prednosti popolnoma električnih vozil. Tudi to drži, da EX90 ni samo vozilo, ampak v bistvu zelo napreden računalnik na kolesih, ki je kot pametni telefon ali prenosni računalnik zasnovan, da z rednimi programskimi posodobitvami po zraku sčasoma postaja vse boljši.

Popolnoma električni družinski SUV EX90 prinaša popolnoma nov pristop k mobilnosti, pri katerem uporabo vozila podpira aplikacija za pametne telefone Volvo Cars, mobilna platforma, ki na enem mestu združuje široko paleto storitev in funkcij ter pride prav v številnih primerih. Takrat, ko iščete polnilno postajo, želite plačati za polnjenje, upravljate pametno polnjenje od doma, načrtujete brezžično posodobitev programske opreme ali preprosto želite vstopiti v svoj avto brez ključa, je to z aplikacijo Volvo Cars čisto preprosta stvar.

FOTO: Volvo

V notranjosti novega električnega paradnega terenca Volvo vam dva svetla zaslona omogočata enostaven dostop do vseh funkcij, ki jih potrebujete, ter zagotavljata jasne informacije, prilagojene situaciji na cesti. Prvorazredni infotainment in vrhunska povezljivost pa ustvarjata tudi brezhibno povezavo med vašim avtomobilom in vašim domom – EX90 prinaša širok nabor Googlovih aplikacij in storitev, vključno z daljinskim upravljanjem vozila iz udobja vašega doma.

Polnjenje ni bilo še nikoli lažje

Popolnoma električni Volvo EX90 je tako popoln spremljevalec za preprostejše življenje sodobne družine. Omenimo samo polnjenje vozila, ki zaradi različnih pametnih tehnologij in storitev še nikoli ni bilo lažje. Pri polnjenju, ki je popolnoma integrirano v aplikacijo Volvo Cars, lahko izbirate med več sto tisoč javnimi polnilnimi točkami po vsem svetu, polnjenje tudi plačate in spremljate njegov potek prek za uporabo enostavnega vmesnika. Poleg tega lahko preverite razpoložljivost polnilnih mest v realnem času prek Google Maps na osrednjem zaslonu infotainment sistema.

Volvo EX90 podpira tudi tehnologijo Plug & Charge (ISO-vmesnik), kjer se vaši podatki za overitev shranijo v vozilu, v prihodnje pa vas polnilna postaja prepozna samodejno. Če je ta tehnologija na voljo, avto preprosto priključite na javni polnilnik in začel se bo samodejno polniti, pri čemer bo poskrbljeno tudi za plačilo.

FOTO: Volvo

Čista energija, tudi za vaš dom

Volvo EX90 pa pokaže prednosti tudi tam, kjer se ceste končajo. Aplikacija Volvo Cars je lahko namreč učinkovito orodje za upravljanje energije vašega doma, ki omogoča prihranek denarja in manjši vpliv na okolje. Ponudba, ki bo sicer najprej na voljo na izbranih trgih, vključuje dvosmerno stensko dozo in sistem za upravljanje energije, ki optimizira porabo energije v gospodinjstvu. S funkcijo pametnega polnjenja boste lahko Volvo EX90 napolnili ob najprimernejšem času (z vidika cene energije), to energijo pa nato lahko porabili pozneje – recimo v času konic, ko so cene višje in je mešanica energentov manj trajnostna. To je mogoče zato, ker Volvo EX90 prinaša vso opremo za dvosmerno polnjenje – tehnologijo, s katero lahko baterijo avtomobila uporabljate za dodatno oskrbo z energijo, na primer napajanje doma, drugih električnih naprav ali drugega električnega vozila Volvo.

Pri Volvu poleg tega proučujejo celo možnost, da bi lastnikom EX90 in prihajajočih električnih vozil Volvo omogočili prodajo električne energije nazaj v omrežje, kar bi lahko prispevalo k še učinkovitejšemu sistemu z nižjim odtisom CO₂, obenem pa ustvarilo prihodke za lastnike vozil.

Kompleksnost je lahko preprosta

Volvo je vedno znal odlično poskrbeti za potovalno udobje brez kompliciranja. In tako je seveda tudi v notranjosti Volva EX90, kjer 14,5-palčni sredinski zaslon ponuja enega najnaprednejših informacijsko-razvedrilnih sistemov, z vgrajenim Googlom in standardno povezljivostjo 5G, kjer je ta na voljo.

FOTO: Volvo

Uporabniška izkušnja v EX90 je zasnovana po načelu poenostavljene kompleksnosti, v izognitev preobremenitvi z informacijami. Zasloni na sredini in pred voznikom zagotavljajo informacije na pameten način, tako da jih je mogoče prilagoditi po želji, EX90 pa bo združljiv tudi z brezžičnima aplikacijama Apple CarPlay ali Android Auto™.

Smo o udobju povedali premalo? EX90 bo tudi prvi Volvo s tehnologijo Dolby Atmos, s katero bo impresiven zvok po vsej kabini zagotavljal vrhunski avdiosistem Bowers & Wilkins s 25 zvočniki. Poleg tega EX90 prinaša tehnologijo odklepanja avta s pametnim telefonom, kar pomeni, da lahko ključe pustite doma in avto enostavno odklenete z mobilnikom. Tehnologija bo združljiva s široko paleto telefonov in bo omogočala, da ključ delite z družino in prijatelji, ko to potrebujete. Poleg tega lahko iz udobja svojega doma poprosite Google, da zaklene, ogreje ali ohladi vaš EX90 ali takoj ugotovi raven napolnjenosti baterije.

Nova definicija varnosti

Smo že dejali, da Volvo EX90 ni kot noben drug novi avto? To vsekakor drži, ker vas razume, posluša in tudi vodi. Opominja vas na to, kar je pomembno, vas pomiri, ko je treba, in skrbi za vas. In ne le da vas dobro pozna, ampak vas sčasoma pozna vse bolje. EX90 poskrbi, da ste varni in se varne tudi počutite. Se sliši tako, kot bi govorili o vašem prijatelju? Ali pa o avtonomnem vozilu? To ni tako daleč od resnice, saj je novi EX90 vozilo, ki se uči skupaj z vami, obenem pa je zaradi najsodobnejšega sistema senzorjev in tehnologije LiDAR dejansko prvi model znamke Volvo z opremo, ki je pripravljena za uvedbo avtonomne vožnje v prihodnosti.

FOTO: Volvo

In ko že omenjamo LiDAR, naj poudarimo, da je tudi zaradi nje novi EX90 tudi najvarnejši Volvo do zdaj. Novi varnostni sistem v Volvo EX90 zagotavlja kar 360-stopinjski ščit, pri čemer varnost zagotavlja edinstveni sklop osmih kamer, petih radarjev, 16 ultrazvočnih senzorjev in najsodobnejše tehnologije LiDAR. Sistem vidi majhne predmete tudi več sto metrov pred vami in vam da na voljo čas, da ustrezno ukrepate, zaznava psihofizično stanje voznika (njegovo zbranost) in prinaša sistem zaznavanja potnikov, ki preprečuje, da bi kdo nehote ostal v notranjosti vozila.

Z EX90 si izboljšajte življenje

Volvo EX90 torej celovito poskrbi za vsakodnevno življenje, ki je prijetnejše, mnogo varnejše, udobnejše in v marsičem lažje. To je avto, ki skrbi za vas in vaše najdražje ter jih pomaga varovati, obenem pa prispeva k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu. Ali če si drznemo vse njegove številne prednosti združiti pod eno oznako: novi Volvo EX90 vam pomaga živeti življenje, ki je bolj polno.

Novega EX90 vse do prihodnjega leta v Sloveniji še ne bo, dotlej pa so vam v salonih tukajšnjih zastopnikov na voljo njegovi okolju prijazni bližnji sorodniki: priključni hibridi XC40 Recharge, XC60 Recharge in XC90 Recharge ter popolnoma električna modela XC40 Recharge in C40 Recharge.

Naročnik oglasne vsebine je Saguaro