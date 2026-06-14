Vožnja v napačno smer: noč, mrak, tragedija

Kateri so vzroki za ta nevarni prometni pojav in katere so napredne tehnične rešitve za njegovo preprečitev?

Vožnja v nasprotno smer je eden najnevarnejših prometnih prekrškov, ki si jih lahko zamislimo. Pri nesrečah, ki se zgodijo zaradi nje, so posledice lahko tragične. Takšne primere smo znova že imeli tudi letos. Kolikokrat se primeri kaj takšnega? Zelo jasnih podatkov ni oziroma so zapleteni. Kot so nam povedali na policiji, podatkov o vožnji v nasprotno smer, kadar gre za kaznivo dejanje, nimajo, saj jih statistično ne vodijo v takšni obliki, temveč so ti primeri vključeni v širšo skupino kaznivih dejanj. Na voljo so le podatki za primere, ko gre za prekršek. Leta 2023 je bilo obravnavanih 14 kršitev vožnje v nasprotno smer, leta 2024 devet, lani petnajst in letos do sredine junija sedem. Za vožnjo v nasprotno smer po avtocesti ali hitri cesti je predpisana kazen 1200 evrov ter 18 ...