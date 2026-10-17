Vrnitev odpisanih ali ko Evropa pokuka v zgodovino, ki je Kitajci nimajo

Vrsto let smo od predstavnikov industrije poslušali, da se mini avtomobilov ob vedno novih varnostnih in okoljskih zahtevah ne splača izdelovati, enoprostorci pa da ljudi ne zanimajo več in da imajo rajši športne terence. Oboji so tako skoraj povsem izginili. Zdaj proizvajalci le obračajo ploščo. Pri majcenih avtomobilih je po Renaultovem twingu in njegovih sorodnikih vnovič nared še manjši dvosedežni smart, Citroën pa je pokazal študijo, ki napoveduje novodobnega spačka. Renault bo morda še enkrat, tokrat bolje, poskusil z oživitvijo enoprostorskega espacea, Fiat pa z multiplo novih časov. S tem poskušajo Evropejci tudi izstopati iz vse večje kitajske množice, ki se seveda ni izognila niti tokratnemu salonu v Parizu. Začnimo s spačkom. Njegovo oživitev je Citroën uradno potrdil že pred ...