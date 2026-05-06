Xiaomi kmalu v Evropo: luksuzni električni modeli in raziskave v Münchnu

Kitajski proizvajalec Xiaomi, ki smo ga dolgo poznali predvsem po odličnih pametnih telefonih, je leta 2021 napovedal vstop na avtomobilski trg, prvi model, limuzino SU7, pa je doma predstavil jeseni leta 2024. Lani je bil predstavljen električni SUV YU7 in nazadnje superšportni SU7 ultra.

V manj kot dveh letih so prodali kar 650.000 avtomobilov, ki so zelo zmogljivi in imajo najbolj napredno programsko opremo. Ravno prenovljeni SU7 ponuja še izboljšan doseg in hitrejše polnjenje, kot je za agencijo Reuters dejal prvi mož podjetja Lei Jun, so od začetka prodaje v marcu dobili 60 tisoč naročil. Računajo, da bodo samo v letošnjem letu skupaj prodali več kot pol milijona avtomobilov

Xiaomijev ustanovitelj Lei Jun je na Kitajskem zelo priljubljen. FOTO: Tingshu Wang Reuters

Blagovna znamka Xiaomi je na Kitajskem res močna, po velikem domačem uspehu je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo s svojimi avtomobili krenili v svet.

V Evropi naj bi prišli v prodajo v drugi polovici prihodnjega leta, v Münchnu bodo odprli tudi raziskovalno-razvojni center. Začeli naj bi z najbolj opremljenimi (najdražjimi) modeli, zelo verjetno najprej v Nemčiji.

V svoji razvojni ekipi imajo kar nekaj ljudi, ki so delali pri najbolj zvenečih nemških proizvajalcih, npr. Rudolf Dittrich in Claus-Dieter Groll, ki sta bila pri BMW-ju. Xiaomi pravi, da so v njihovi ekipi tudi drugi inženirji prestižnih znamk, kot sta Porsche ali Lamborghini.

Xiaomi je sicer zelo dobičkonosno podjetje, njihova enota za električne avtomobile pa je prvič pozitivno poslovala že lansko leto. Opazovalci so pristavili, da je bilo to mnogo hitreje, kot je nekoč do dobička potrebovala Tesla. Kot so takrat zapisal v Los Angeles Times je bil hiter pohod do dobičkonosnosti še ena zmaga za Leija Juna, ki mu je poleg pametnih telefonom uspelo tudi tam, kjer ameriškemu tekmecu Applu ni. Ameriški tehnološki velikan naj bi se desetljetje ukvarjal s pripravo avtomobila, a je projekt na koncu opustil.