Xpeng in zmogljiva e-limuzina iz Gradca

Kitajski Xpeng, ki se je pri nas predstavil lansko leto in že odprl prva prodajna salona, širi ponudbo. Po prvih dveh modelih električnih športnih terencev je zdaj na vrsti velika limuzina z oznako P7+.

P7+ je dolg dobrih pet metrov, medosje meri tri metre. Poleg velikega notranjega udobja prtljažni prostor ponuja 573 litrov prostornine, ob podrtih zadnjih sedežih se poveča na 1931 litrov.

Avtomobil ima programsko opremo z zelo močnimi procesorji, ima pa tudi zelo zmogljiv pogon. V izvedbi z zadnjim motorjem je ob manjši bateriji največja moč 180 kW, pri večji bateriji 230 kW, v primeru večje baterije ima lahko model še sprednji motor z močjo 140 kW. P7+ ima 800-voltno električno arhitekturo, bateriji s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP) imata zmogljivost 61,7 in 74,9 kWh, kar sta bruto vrednosti.

Sposoben naj bi bili ekspresno hitrega polnjenja; tovarna navaja, da se z enosmernim tokom lahko polnita z močjo kar 446 kW. Tako hitrih polnilnic pri nas (še) niti ni.

Avtomobil sestavljajo v Magni Steyr v Gradcu. Cena xpenga P7+ se v izvedbi z manjšo od dveh baterij začne pri 44 tisoč evrih, z večjo baterijo stane 49 tisoč, če ima še štirikolesni pogon, pa 54 tisoč.

Kot smo že pisali, bi Xpeng letos v Sloveniji rad prodal 200 vozil, prihodnje leto 300 in še leto zatem 400. Kot vsi kitajski proizvajalci celotno Evropo vidijo kot pomemben izvozni cilj. Lani so globalno prodali 430 tiso vozil, letos bi jih 550 tisoč. Od tega naj bi z izvozom ustvarili petino te številke, lani je izvoz predstavljal 10 odstotkov.

V Gradcu svoje avtomobile sestavljajo po principu semi-knock down, iz sklopov sestavnih delov, ki jih pripeljejo iz Kitajske. Niso edini tamkajšnji kitajski gost. Magna je sicer tako imenovani pogodbeni proizvajalec, ki je že doslej sestavljal različne posamične modele evropskih proizvajalcev (denimo BMW, Mercedes).

Kot je slišati, pa ima Xpeng v Evropi še bolj agresivne proizvodne načrte. Agencija Reuters je povzela pisanje Financial Timesa, da se Xpeng pogovarja s Volkswagnom in drugimi proizvajalci avtomobilov o nakupu tovarne v Evropi. Do tega je prišlo nekaj dni po tem, ko je izvršni direktor celotnega koncerna Volkswagen Oliver Blume dejal, da bi podjetje lahko svoje avtomobile, razvite na Kitajskem, pripeljalo na evropski trg ali celo delilo tovarniške zmogljivosti v Evropi s kitajskimi partnerji. Prav Xpeng pa je na Kitajskem pomemben Volkswagnov partner.

Elvis Cheng, generalni direktor Xpenga za severovzhodno Evropo, je na nedavni konferenci Financial Timesa o prihodnosti avtomobilov dejal, da se podjetje, ki kotira na hongkonški borzi, pogovarja z VW, ali obstaja kakšna možnost za proizvodno lokacijo v Evropi.

Xpeng naj bi po FT razmišljal tudi o morebitni gradnji povsem nove evropske tovarne, ker naj bi potrebovali najsodobnejše proizvodnje zmogljivosti, tovarne VW pa naj bi ne bile najnovejše. Volkswagen se za agencijo Reuters na te navedbe ni želel odzvati.